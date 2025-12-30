Sheinbaum garantiza reparación de daño a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico: “Es muy doloroso lo que ocurrió”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que los familiares de las víctimas y las personas que resultaron lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, recibirán una reparación integral del daño, adicional al apoyo inicial que se anunció ayer de 30 mil pesos.

