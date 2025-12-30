México

Sheinbaum garantiza reparación de daño a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico: “Es muy doloroso lo que ocurrió”

La presidenta indicó que la Fiscalía General de la República ya investiga las causas del accidente en Oaxaca

Sheinbaum afirmó que la FGR ya investiga las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que los familiares de las víctimas y las personas que resultaron lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, recibirán una reparación integral del daño, adicional al apoyo inicial que se anunció ayer de 30 mil pesos.

Información en desarrollo...

