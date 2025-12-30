México

Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada y sometida a una cirugía: este es su estado de salud

La conductora fue internada durante la madrugada del lunes y permaneció bajo observación médica

Guardar
La conductora fue internada durante
La conductora fue internada durante la madrugada del lunes y permaneció bajo observación médica. (@rocio_sazuara, Instagram)

Rocío Sánchez Azuara concluye el año enfrentando desafíos de salud. A través de su cuenta en Instagram, la conductora de televisión compartió detalles de una cirugía programada a la que se sometió el 29 de diciembre.

¿Qué le pasó a la presentadora de televisión?

Azuara despejó rumores al compartir un video desde el hospital, donde explicó que la intervención estaba prevista con antelación y que el procedimiento resultó exitoso.

De acuerdo con su testimonio, fue internada durante la madrugada del lunes y permaneció bajo observación médica como parte del protocolo.

Fui internada hoy en la madrugada; era una cirugía programada. Todo salió excelente”, expresó la conductora, titular de programas emblemáticos como Acércate a Rocío.

La presentadora de televisión Rocío Sánchez Azuara compartió detalles de una reciente cirugía Crédito: @rocio_sazuara, Instagram

¿Qué cirugía le practicaron a Rocío Sánchez Azuara?

Durante el mensaje, Sánchez Azuara detalló que, tras realizarse chequeos médicos de rutina, los especialistas detectaron un crecimiento anormal del endometrio, situación que derivó en la necesidad de una intervención quirúrgica. La conductora explicó que el endometrio alcanzó once centímetros, cuando lo habitual es que el útero mida alrededor de cinco.

La cirugía, que se extendió por tres horas, incluyó la extracción del útero, procedimiento que se complicó ligeramente debido a fibrosis generada tras tres embarazos, tejido que ya estaba afectando su vejiga. Finalmente, el equipo médico logró separar ambos órganos y completar la operación sin mayores riesgos.

Estado de salud y recuperación de la conductora

Tras la intervención, Rocío Sánchez Azuara informó que la patología resultó favorable y que su evolución ha sido positiva. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación, con dieta blanda y movilidad supervisada, y señaló que podría recibir el alta médica este mismo martes 30 de diciembre.

La patología salió perfecta, todo perfecta”, afirmó, al tiempo que agradeció las atenciones médicas recibidas y el respaldo de su círculo cercano.

La noche del lunes, la
La noche del lunes, la presentadora compartió un video donde mostró que ya podía estar de pie por sí sola. (@rocio_sazuara, Instagram)

Mensaje a sus seguidores

La conductora, de 62 años, aprovechó el espacio para agradecer las muestras de apoyo y tranquilidad de sus seguidores, subrayando que se considera una mujer sana gracias a sus hábitos de ejercicio y alimentación. Asimismo, reiteró que permanecerá atenta a las indicaciones médicas antes de retomar por completo sus actividades profesionales.

El estado de salud de Rocío Sánchez Azuara es estable y su recuperación avanza conforme a lo previsto, de acuerdo con la información que ella misma ha compartido.

Temas Relacionados

Rocío Sánchez AzuaraHiperplasia endometrialTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Carlos Slim: así creció su fortuna durante 2025 y cómo se consolidó como uno de los hombres más ricos del mundo

El magnate mexicano vio crecer su riqueza gracias al desempeño de sus principales empresas y al repunte de los mercados financieros

Carlos Slim: así creció su

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa registró un repunte en la violencia tras mantenerse una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y células del CJNG

Aseguran casa con ametralladoras, fusil

“No me lo merecía”: Carlos Espejel revela cómo superó la parálisis facial y el incendio de su escuela este 2025

A vísperas de Año Nuevo, el comediante hizo una remebranza de cómo le fue

“No me lo merecía”: Carlos

Santoral del 30 de diciembre: quién fue Santa Judit, la heroína bíblica que defendió la libertad de su pueblo

Venerada desde la antigüedad, es reconocida por su valentía y entrega

Santoral del 30 de diciembre:

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026

El ‘Cachorro’ fue vinculado con Cruz Azul luego de que se reportara un acercamiento de la directiva celeste para conocer su estatus en el Lokomotiv de Moscú

Cruz Azul estaría interesado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran casa con ametralladoras, fusil

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade celebra su cumpleaños

Yolanda Andrade celebra su cumpleaños 54 tras crisis de salud: así fue su reencuentro con Montserrat Oliver

Señalan a Christian Nodal como el verdadero benefactor de los juguetes repartidos por los Aguilar en Zacatecas

Claudia Martín y Carlos Said anuncian el nacimiento de su primer hijo: “El mejor regalo de Navidad”

Reviven video de Christian Nodal cantando canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar

Por qué el INAH aparece en los créditos del último episodio de Los Simpson

DEPORTES

Cruz Azul estaría interesado en

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026

Alicia Cervantes renueva contrato con Chivas Femenil hasta 2028

NBA en vivo: los duelos de hoy 30 de diciembre

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva