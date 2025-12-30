Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada y sometida a una cirugía: este es su estado de salud

La conductora fue internada durante la madrugada del lunes y permaneció bajo observación médica. (@rocio_sazuara, Instagram)

Rocío Sánchez Azuara concluye el año enfrentando desafíos de salud. A través de su cuenta en Instagram, la conductora de televisión compartió detalles de una cirugía programada a la que se sometió el 29 de diciembre.

¿Qué le pasó a la presentadora de televisión?

Azuara despejó rumores al compartir un video desde el hospital, donde explicó que la intervención estaba prevista con antelación y que el procedimiento resultó exitoso.

De acuerdo con su testimonio, fue internada durante la madrugada del lunes y permaneció bajo observación médica como parte del protocolo.

“Fui internada hoy en la madrugada; era una cirugía programada. Todo salió excelente”, expresó la conductora, titular de programas emblemáticos como Acércate a Rocío.

La presentadora de televisión Rocío Sánchez Azuara compartió detalles de una reciente cirugía Crédito: @rocio_sazuara, Instagram

¿Qué cirugía le practicaron a Rocío Sánchez Azuara?

Durante el mensaje, Sánchez Azuara detalló que, tras realizarse chequeos médicos de rutina, los especialistas detectaron un crecimiento anormal del endometrio, situación que derivó en la necesidad de una intervención quirúrgica. La conductora explicó que el endometrio alcanzó once centímetros, cuando lo habitual es que el útero mida alrededor de cinco.

La cirugía, que se extendió por tres horas, incluyó la extracción del útero, procedimiento que se complicó ligeramente debido a fibrosis generada tras tres embarazos, tejido que ya estaba afectando su vejiga. Finalmente, el equipo médico logró separar ambos órganos y completar la operación sin mayores riesgos.

Estado de salud y recuperación de la conductora

Tras la intervención, Rocío Sánchez Azuara informó que la patología resultó favorable y que su evolución ha sido positiva. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación, con dieta blanda y movilidad supervisada, y señaló que podría recibir el alta médica este mismo martes 30 de diciembre.

“La patología salió perfecta, todo perfecta”, afirmó, al tiempo que agradeció las atenciones médicas recibidas y el respaldo de su círculo cercano.

La noche del lunes, la presentadora compartió un video donde mostró que ya podía estar de pie por sí sola. (@rocio_sazuara, Instagram)

Mensaje a sus seguidores

La conductora, de 62 años, aprovechó el espacio para agradecer las muestras de apoyo y tranquilidad de sus seguidores, subrayando que se considera una mujer sana gracias a sus hábitos de ejercicio y alimentación. Asimismo, reiteró que permanecerá atenta a las indicaciones médicas antes de retomar por completo sus actividades profesionales.

El estado de salud de Rocío Sánchez Azuara es estable y su recuperación avanza conforme a lo previsto, de acuerdo con la información que ella misma ha compartido.