Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

Rocío Sánchez Azuara recupera su bolso robado en Polanco gracias a la intervención de un joven identificado como Alan (IG: @rocio_sazuara)

La recuperación de un objeto personal tras un robo suele ser un hecho poco frecuente, pero Rocío Sánchez Azuara vivió esa excepción cuando, días después de denunciar la sustracción de su bolso en una tienda departamental de Polanco, en la Ciudad de México, logró recuperarlo gracias a la intervención de un joven identificado como Alan.

La propia presentadora compartió el reencuentro a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró visiblemente emocionada y agradecida por el desenlace.

El incidente se originó cuando Sánchez Azuara acudió a recoger una bolsa que había adquirido en la tienda Palacio de Hierro Polanco, en Ciudad de México. Según relató en sus redes sociales, el artículo no le fue entregado en la tradicional bolsa amarilla de la tienda, sino en una azul, un detalle que le resultó inusual y que, de acuerdo con su versión, facilitó que el bolso se extraviara pocos minutos después de recibirlo.

El robo del bolso ocurrió en la tienda Palacio de Hierro Polanco, donde la presentadora denunció irregularidades en la entrega del artículo (@rocio_sazuara, Instagram)

“Fuimos ese día a recoger la bolsa (...) No me la entregaron en una bolsa de palacio, sino que me la entregaron en una bolsa azul”, explicó la conductora en un video publicado en sus plataformas digitales.

El desarrollo de los hechos fue descrito con precisión por la propia Sánchez Azuara. Mientras acompañaba a su sobrina a otra sección de la tienda, colocó la bolsa recién adquirida sobre el mostrador para firmar un documento. Al levantar la vista, el bolso ya no estaba.

“En el momento en que yo firmo, literal, pongo la bolsa que traía en mi mano, de papel, encima del mostrador de la señorita. Y en el momento de yo bajar y firmar, mi sobrina estaba viendo las cosas que nos habían intercambiado por las monedas. Cuando yo regreso mi cara para recoger mi bolsa, mi bolsa ya no estaba, cosa que nos hizo bien extraño. Le preguntamos a la señorita en cuestión y dijo: No, yo no vi nada”, relató la presentadora.

La conductora relató que el bolso fue entregado en una bolsa azul, lo que facilitó su extravío dentro de la tienda departamental (IG: rocio_sazuara)

Tras constatar la desaparición del artículo, la conductora y su sobrina solicitaron la intervención del equipo de seguridad de la tienda. Sin embargo, el personal les informó que no podían actuar hasta que se presentara una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sánchez Azuara cumplió con este requisito, acompañada de su sobrina y de los abogados que la asistieron en el proceso. “Todo el proceso ha sido demasiado desgastante y desagradable, pero no me robaron mi bolsa personal, ni mi cartera, ni nada, absolutamente ninguno de mis identificaciones ni tarjetas de crédito, pero sí, en verdad sí sufrí un robo en esta tienda departamental y a mi persona”, continuó en su testimonio.

Gracias a la denuncia, la presentadora pudo acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde observó que una persona situada a su lado fue quien tomó la bolsa.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que contribuyó a que la historia llegara a un desenlace inesperado: la devolución del bolso por parte de Alan, el joven que, según explicó, no se había percatado de que el artículo no le pertenecía.

Sánchez Azuara accedió a las grabaciones de seguridad tras presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México

En el video difundido por Sánchez Azuara, se observa el momento en que Alan le entrega la bolsa azul que había generado polémica. “Y bueno él es Alan, quien me viene a devolver mi bolsa... es bueno saber que existe todavía gente buena, gente honesta”, expresó la conductora, mostrando una sonrisa de alivio y gratitud.

La reacción de los seguidores de Sánchez Azuara en redes sociales fue inmediata. Mientras muchos celebraron la recuperación del artículo, otros cuestionaron el tiempo que transcurrió hasta la devolución. La presentadora, por su parte, agradeció el apoyo recibido y destacó el papel de la comunidad digital en la resolución del caso.

En su relato, Sánchez Azuara también hizo referencia a la particularidad del bolso, que llevaba una inicial “R”, y planteó la necesidad de que la tienda departamental asuma su responsabilidad en el incidente.

La conductora no dio mayores detalles Crédito: IG rocio_sazuara

“Que me lo descuenten, porque obviamente yo ya la firmé. Y ¿cómo voy a pagar un artículo que me robaron dentro de sus instalaciones y frente a las cámaras de seguridad? O sea, está más claro que nada. Y aparte, la bolsa en cuestión tenía una inicial, una R, así que imagínense nada más”, manifestó.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el seguimiento del caso por parte de la tienda o de las autoridades.