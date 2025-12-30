Presidencia presenta avances en proceso de selección para residentes médicos: así se asignarán las plazas

El Gobierno de México presentó avances en la formación de médicos especialistas derivado de un nuevo modelo de asignación de plazas Crrédito: Gobierno de México, YouTube

México avanza en la formación de médicos residentes especializado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este martes, el Gobierno de México informó avances clave en la formación de profesionales especialistas y en el proceso de selección de residentes.

Los cambios, de acuerdo con voceros de la Secretaría de Salud, buscan ampliar la cobertura, eliminar criterios arbitrarios y fortalecer el sistema público de salud a mediano y largo plazo.

Aumento histórico en la formación de médicos especialistas

La información fue presentada por Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, durante la conferencia matutina de este martes 30 de diciembre.

De acuerdo con Clark, México pasó de formar menos de seis mil médicos especialistas al año en 2011 a casi 19 mil en el periodo reciente. “En el 2011 nuestro país formaba cada año… un poquito menos de seis mil médicos especialistas”, recordó.

Entre 2011 y 2018 el crecimiento fue marginal, lo que generó un déficit estructural en hospitales públicos, señaló el funcionario.

De acuerdo con Eduardo Clark, México pasó de formar menos de seis mil médicos especialistas al año en 2011 a casi 19 mil en el periodo reciente. (Gobierno de México / YouTube)

El cambio se dio a partir de 2021, cuando “se duplicó prácticamente el número de médicos especialistas que entran al sector público cada año a formarse”, al pasar de poco más de ocho mil a 18 mil 962. Para el ciclo 2026, la cifra será de 18 mil 926 médicos y médicas en formación.

Clark subrayó que este incremento ha permitido formar “45 mil médicos especialistas que no se hubieran formado de haber mantenido la tendencia previa”, lo que calificó como “un legado para el futuro de nuestro país”.

Incremento de plazas por institución y especialidad

El crecimiento no se concentró en una sola institución. En el sector salud que atiende a población sin seguridad social, el aumento fue de 102%, con dos mil 816 plazas adicionales. En el IMSS, la formación de especialistas creció 69%, mientras que en el ISSSTE se cuadruplicó. En PEMEX, el incremento fue de 162%.

También se fortalecieron especialidades estratégicas. En epidemiología, por ejemplo, se pasó de formar 60 especialistas al año antes de la pandemia a 368 actualmente. En medicina de urgencias, la cifra creció de 874 a cerca de dos mil 400. Pediatría, cirugía, medicina interna, traumatología e imagenología registraron aumentos similares.

Uno de los cambios centrales anunciados fue la modificación al proceso de asignación de plazas para residencias médicas, señaló Clark. (Gobierno de México / YouTube)

Así funciona el nuevo modelo de selección

Uno de los cambios centrales anunciados fue la modificación al proceso de asignación de plazas para residencias médicas. Clark explicó que antes del ciclo 2025 los aspirantes elegían especialidad según su puntaje y luego debían buscar hospital, donde enfrentaban “criterios arbitrarios” para ser aceptados.

“El cambio que hicimos este año es un proceso meritocrático”, señaló. Ahora, los aspirantes con mayor puntaje y promedio pueden elegir directamente tanto la especialidad como la sede específica. “Todas las especialidades y sedes… podían los aspirantes elegirlo directamente”, detalló.

El nuevo modelo permite que los seleccionados reciban de inmediato su constancia digital y elimina la incertidumbre posterior. “Todos ven la misma información disponible, no hay ningún tipo de favoritismo”, afirmó el subsecretario.

Fechas clave y arranque del ciclo 2026

La primera ronda de asignación se realizó del 20 al 31 de octubre; la segunda concluyó el 19 de diciembre. Habrá una ronda adicional el 18 de febrero para las sedes restantes. Las residencias iniciarán el 1 de marzo de 2026.

Clark concluyó que este esfuerzo representa “una inversión del Estado mexicano para médicos que van a trabajar en nuestro sector salud durante veinte, treinta, cuarenta años”, con un enfoque prioritario en el sistema público.

Especialidades más buscada:

Medicina interna , que incluye subespecialidades como Cardiología, gastroenterología, endocrinología, nefrología, neumología, hematología, infectología y reumatología, además de otras como oncología, alergología e inmunología.

Cirugía que incluye subespecialidades como neurocirugía, cirugía cardiovascular, cirugía oncológica, urología, angiología y cirugía vascular, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía pediátrica, cirugía de tórax, y coloproctología.