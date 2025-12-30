Metrobús CDMX anuncia cancelación de esta ruta para inicios de 2026

El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una de sus rutas. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una de sus rutas para inicios de 2026.

La cancelación de una ruta fue dada a conocer por el propio medio de transporte público a través de sus redes sociales oficiales este lunes 29 de diciembre.

El Metrobús capitalino señaló cuál es la ruta que dejará de dar servicio y dio a conocer la fecha.

Cabe destacar que esta ruta que ya no operará se trataba de una alternativa de movilidad para la población de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

La ruta del Metrobús de la Ciudad de México que ya no dará servicio para inicios de 2026 será la de Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, de acuerdo con lo notificado por el propio medio de transporte público local.

Agregó que será a partir del lunes 5 de enero de 2026 cuando deje de dar servicio a los usuarios.

¿Desde qué fecha comenzó a operar la ruta de Metrobús de CDMX Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya?

La Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya comenzó a operar desde noviembre de 2023 y se extendió hasta abril de 2024, como alternativa para las personas, ya que no operaba el servicio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Durante la renovación de la Línea 1 de este medio de transporte público, conectó con las rutas 2 (Tepalcates - Tacubaya) y 7 (Indios Verdes - Campo Marte) del Metrobús.

El Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer las rutas que seguirán en operación de la Línea 7. Foto: Cuartoscuro.

El Metrobús de la capital del país explicó la razón por la que ya no dará servicio al público usuario esta ruta emergente.

¿Cuál es la razón por las que dejará de operar la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya del Metrobús de la CDMX?

De acuerdo con lo notificado por el Metrobús de la Ciudad de México, la ruta Glorita Cuitláhuac - Alameda Tacubaya dejará de operar debido a que ya se abrió en su totalidad la Línea 1 del Metro de la capital del país tras los trabajos de renovación.

Por lo tanto, se terminó con este apoyo emergente, el cual se le brindó a la ciudadanía, enfatizó el medio de transporte público.

A partir del lunes 5 de enero de 2026 dejará de dar servicio la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El Metrobús capitalino indicó cuáles son las rutas de la Línea 7 que continuarán prestando servicio para el siguiente año.

Estas son las rutas de la Línea 7 del Metrobús de CDMX que seguirán prestando servicio

Según la información proporcionada, esta es la ruta de la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México que seguirán prestando servicio para el siguiente año.

La lista es:

Indios Verdes-Campo Marte

Hospital Infantil La Villa Campo Marte

Indios Verdes La Diana

Hospital Infantil La Villa La Diana

Garibaldi Campo Marte

Los vehículos de 12 metros se sumarán a los recorridos Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes-La Diana, así que continuarán transitando por Av. Paseo de la Reforma.

Se recomienda que, antes de subir, los pasajeros revisen la pantalla superior delantera y lateral del autobús, para confirmar que la unidad corresponde a su destino.