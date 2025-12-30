México

Metrobús CDMX anuncia cancelación de esta ruta para inicios de 2026

El transporte público de la Ciudad de México reveló las razones por las dejará de dar servicio esta ruta al público usuario

Guardar
El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una de sus rutas. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una de sus rutas para inicios de 2026.

La cancelación de una ruta fue dada a conocer por el propio medio de transporte público a través de sus redes sociales oficiales este lunes 29 de diciembre.

El Metrobús capitalino señaló cuál es la ruta que dejará de dar servicio y dio a conocer la fecha.

Cabe destacar que esta ruta que ya no operará se trataba de una alternativa de movilidad para la población de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

La ruta del Metrobús de la Ciudad de México que ya no dará servicio para inicios de 2026 será la de Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, de acuerdo con lo notificado por el propio medio de transporte público local.

Agregó que será a partir del lunes 5 de enero de 2026 cuando deje de dar servicio a los usuarios.

¿Desde qué fecha comenzó a operar la ruta de Metrobús de CDMX Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya?

La Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya comenzó a operar desde noviembre de 2023 y se extendió hasta abril de 2024, como alternativa para las personas, ya que no operaba el servicio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Durante la renovación de la Línea 1 de este medio de transporte público, conectó con las rutas 2 (Tepalcates - Tacubaya) y 7 (Indios Verdes - Campo Marte) del Metrobús.

El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer las rutas que seguirán en operación de la Línea 7. Foto: Cuartoscuro.

El Metrobús de la capital del país explicó la razón por la que ya no dará servicio al público usuario esta ruta emergente.

¿Cuál es la razón por las que dejará de operar la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya del Metrobús de la CDMX?

De acuerdo con lo notificado por el Metrobús de la Ciudad de México, la ruta Glorita Cuitláhuac - Alameda Tacubaya dejará de operar debido a que ya se abrió en su totalidad la Línea 1 del Metro de la capital del país tras los trabajos de renovación.

Por lo tanto, se terminó con este apoyo emergente, el cual se le brindó a la ciudadanía, enfatizó el medio de transporte público.

A partir del lunes 5
A partir del lunes 5 de enero de 2026 dejará de dar servicio la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El Metrobús capitalino indicó cuáles son las rutas de la Línea 7 que continuarán prestando servicio para el siguiente año.

Estas son las rutas de la Línea 7 del Metrobús de CDMX que seguirán prestando servicio

Según la información proporcionada, esta es la ruta de la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México que seguirán prestando servicio para el siguiente año.

La lista es:

  • Indios Verdes-Campo Marte
  • Hospital Infantil La Villa Campo Marte
  • Indios Verdes La Diana
  • Hospital Infantil La Villa La Diana
  • Garibaldi Campo Marte

Los vehículos de 12 metros se sumarán a los recorridos Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes-La Diana, así que continuarán transitando por Av. Paseo de la Reforma.

Se recomienda que, antes de subir, los pasajeros revisen la pantalla superior delantera y lateral del autobús, para confirmar que la unidad corresponde a su destino.

Temas Relacionados

MetrobúsMetrobús CDMXCDMXGlorieta Cuitláhuac - TacubayaGlorieta CuitláhuacTacubayamexico-noticias

Más Noticias

Segob publica lista de personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico, entre ellas dos menores de edad

Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de 6 años y una adolescente de 15 años

Segob publica lista de personas

Mi Beca para Empezar 2026: esta esta la fecha límite para registrar a tu hijo de kinder o primaria y recibir más de 600 pesos mensuales el siguiente año

Este programa social otorga un apoyo económico para que los menores de edad puedan continuar estudiando

Mi Beca para Empezar 2026:

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: Línea A con servicio lento por revisión de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

El gobierno capitalino fija meta de reciclar la mitad de los residuos para 2030

La administración local plantea un objetivo para gestionar el cincuenta por ciento de los desperdicios a través de reciclaje o transformación

El gobierno capitalino fija meta

SICT reconoce la labor de camineros en la conectividad y desarrollo de México

La dependencia del Gobierno de México destaca el trabajo de quienes construyen y mantienen las carreteras del país, fundamentales para la economía nacional y la seguridad vial

SICT reconoce la labor de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

ENTRETENIMIENTO

Niurka Marcos anuncia boda, se

Niurka Marcos anuncia boda, se casará por cuarta vez a sus 58 años con hombre 20 años menor

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre

Horacio Beamonte, actor de Televisa deshauciado por leucemia, sufre pérdida de la vista: “Un dolor insoportable”

Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

Stranger Things continúa a la cabeza del top 10 Netflix México: las mejores series en streaming del momento

DEPORTES

David Picasso asegura que esperaba

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026