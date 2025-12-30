Niurka Marcos anuncia boda, se casará por cuarta vez a sus 58 años con hombre 20 años menor

Niurka Marcos anuncia su boda con Bruno Espino para el 1 de agosto de 2026 y revela detalles exclusivos de la ceremonia (@niurka.oficial)

Entre las figuras femeninas del entretenimiento mexicano, pocas han experimentado una transformación pública tan contundente en la madurez como Niurka Marcos.

En diálogo con la revista TVyNovelas, la vedette reveló el núcleo de su nueva etapa: la fecha exacta de su boda con Bruno Espino, fijada para el 1 de agosto de 2026, marcando así el inicio de lo que definió como una relación distinta, en una fase de plenitud emocional inédita en su historial sentimental.

Durante la charla con la revista, Niurka precisó el sentido del evento: “La boda será el 1 de agosto de 2026. Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos”. El anuncio implicó, según su relato, un acto de reivindicación personal.

La pareja mantiene una diferencia de edad de 20 años, pero Niurka presume con orgullo sus 58 años y su felicidad actual (IG)

A los 58 años, la artista afirmó experimentar sensaciones nuevas: “A esta edad todavía siento nervios, como si fuera la primera vez porque es una relación diferente, con matices distintos”, explicó a TVyNovelas.

Una visión renovada del amor

Lejos del personaje provocador por el que se hizo famosa, Niurka relató una versión más introspectiva, segura de que su vínculo con Bruno transformó su percepción del amor y las relaciones a esta altura de su vida.

“Él no solo es el hombre para mi intimidad, también es mi compañero de vida, es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con relación a las experiencias del pasado, la falta de credibilidad”, aseguró a TVyNovelas.

La propia vedette reconoció el costo emocional de antiguas uniones: “Yo había perdido la ilusión y la fe en las relaciones de pareja, en el amor”.

La vedette destaca que su nueva relación con Bruno Espino marca una etapa de plenitud emocional inédita en su vida sentimental (IG)

La conexión surgió en 2024 a través de un amigo en común, se oficializó en agosto y desde entonces la pareja se mantuvo unida pese a una diferencia de edad de 20 años.

Al abordar ese aspecto, Niurka sentenció: “Jamás le he tenido miedo a la edad, más bien la presumo porque mi orgullo es decir que tengo 58 años y que muchas veinteañeras quisieran verse tan perras, tan bellas y felices como yo”.

Bruno, muy enamorado de la famosa bailarina

En su descripción de Bruno, la artista detalló: “Tiene 38 años, es un hombre muy maduro, que me demostró que era en serio, que me demuestra que me ama, que está enamorado, que es celoso y egoísta de mi atención, que no quiere que nadie me haga nada, él me lo hace todo”.

Niurka Marcos reconoce haber recuperado la ilusión en el amor gracias a su vínculo con Bruno Espino, tras años de desilusión en parejas anteriores (IG)

Además, comentó a TVyNovelas que Bruno estudió odontología y ha jugado un rol de cuidador: “Él estudió odontología y sabe bastante de medicina, entonces es quien me cura cuando me duelen mis articulaciones, cuando me dan achaques de la edad, hasta cuando me da gripecita. También me ayuda en la prevención, me da vitaminas”.