¿Mía Rubín se casa? La hija de Andrea Legarreta aclara rumores y revela sus planes con Tarik Othón

La cantante habló ante los medios sobre su vínculo con el rejoneador queretano

La joven cantante reveló en entrevista con el programa Hoy que su pareja, el torero Tarik Othon, fue atropellado por otro turista mientras practicaban snowboard en Bariloche. (Foto: @miarubinlega, Instagram)

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, habló sobre los rumores sobre un posible matrimonio con su novio, el rejoneador Tarik Othón, tras semanas de especulaciones en el mundo del espectáculo.

En un encuentro reciente con la prensa, la joven cantante dejó claro que se encuentra feliz en su relación y está disfrutando esta nueva etapa.

Lo que dijo Mía Rubín sobre los rumores de boda

Mía Rubín respondió directamente a las preguntas sobre los supuestos planes de boda con Tarik Othón. La intérprete, de 20 años, explicó:

“A ver, ya me casaron, ya me embaracé, ya me fugué. O sea, me han dicho de todo. Ya hice de todo. Ya tengo mi primer hijo, estoy esperando el segundo. No, es broma”.

Con un tono relajado y entre risas, aclaró que no tiene prisa por dar ese paso.

Mía Rubín, Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Instagram)

“La verdad es que, pues sí estoy muy contenta, estoy feliz. Ahorita estoy de novia, ya llevamos como dos años y medio de novios y estoy muy feliz. Es mi primer novio y la verdad es que sí, obviamente, tengo muchas ganas de que, pues sí se, eh, construya este futuro con él", dijo.

La joven destacó que por el momento sólo quiere disfrutar de su romance.

“La verdad es que tengo muchas ganas de que así suceda, pero la verdad ahorita estamos dejando que fluya. Somos todavía muy jóvenes, todavía quedan muchas cosas que, pues tenemos que vivir y cosas que tenemos que saber el uno del otro antes de tomar ese paso tan importante, pero sin duda eso está en los planes, eh, pero, pues ya será más adelante, subrayó.

La cantante aseguró que cuando llegue el momento de una boda, será ella quien lo comunique a la prensa:

(Instagram: @miarubin)
(Instagram: @miarubin)

“Mis papás me apoyan en todo. Entonces, pues cuando haya boda, ustedes lo sabrán. Yo se los voy a decir. No, no me urge“.

Un perrito, el nuevo integrante de la familia Rubín-Legarreta

Recientemente, Mía Rubín y Tarik Othón sorprendieron a sus seguidores al anunciar que dieron la bienvenida a un nuevo integrante a su familia: un perrito que adoptaron juntos.

La noticia surgió después de que la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín asistiera a la alfombra roja de los premios GQ Men of the Year 2025, donde habló tanto de su carrera como de su relación sentimental.

Mía Rubín y Tarik Othon
Mía Rubín y Tarik Othon sostienen un romances desde meses antes de haberlo hecho público, en mayo de este 2023 (Foto: Instagram)

Según relató Mía Rubín, “nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo”, lo que fue recibido con entusiasmo por sus padres, quienes ya han manifestado públicamente su deseo de convertirse en abuelos en algún momento.

¿Cómo inició el romance?

La relación entre Mía Rubín y Tarik Othón se consolidó públicamente en mayo de 2023 y desde entonces han compartido viajes, eventos y momentos personales, fortaleciendo su vínculo tanto en redes sociales como en apariciones públicas.

(Instagram/@miarubinlega/@tarik_othon_oficial)
(Instagram/@miarubinlega/@tarik_othon_oficial)

El joven rejoneador, originario de Querétaro, ha forjado una carrera destacada en la tauromaquia y ha logrado integrarse en la familia de la artista.

Mientras la pareja continúa creciendo y afrontando nuevas etapas juntos, ambos han dejado claro que desean avanzar sin presiones externas y disfrutando cada momento.

Aunque el entorno mediático ha especulado sobre una posible boda, Mía Rubín enfatizó que sus prioridades actuales son su música y su bienestar personal, sin descartar que en el futuro puedan dar un paso más en su relación.

