México

Esta es la poderosa y económica verdura que funciona como “retinol natural” para la piel

Se trata de un vegetal barato, delicioso y lleno de nutrientes benéficos

Guardar
En los alimentos hay ingredientes
En los alimentos hay ingredientes naturales que ayudan a la belleza de la piel, como la zanahoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales para el cuidado de la piel ha llevado la atención hacia alimentos de consumo diario.

Entre estos, la zanahoria destaca como un vegetal económico y fácil de encontrar, con propiedades que la ciencia vincula a la salud cutánea.

Diversos estudios asocian su consumo regular con la mejora en la apariencia y protección de la piel, gracias a su alto contenido de compuestos bioactivos.

Aunque el término “retinol” suele relacionarse con productos cosméticos costosos, la zanahoria contiene nutrientes que cumplen funciones similares de manera natural. Esta característica la convierte en una opción relevante para quienes buscan alternativas accesibles para el cuidado personal.

¿Por qué se considera un “retinol natural”?

Zanahoria, un vegetal considerado como
Zanahoria, un vegetal considerado como retinol natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “retinol natural” se refiere a la capacidad de ciertos alimentos de aportar compuestos que el organismo puede transformar en vitamina A, esencial para la salud cutánea.

La zanahoria sobresale por su concentración de betacaroteno, un pigmento precursor de la vitamina A. Este nutriente favorece la renovación celular y contribuye a mantener la piel en condiciones óptimas, función que comparte con el retinol sintético utilizado en cosméticos.

Beneficios comprobados para la piel

Zanahoria mostrando su frescura y
Zanahoria mostrando su frescura y color vibrante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir zanahoria de manera habitual se asocia con una mejora en la textura y el tono de la piel. El betacaroteno actúa como antioxidante, ayudando a contrarrestar los daños provocados por los radicales libres, principales responsables del envejecimiento cutáneo.

Además, la vitamina A derivada de este vegetal favorece la producción de colágeno, proteína clave para la firmeza y elasticidad cutánea.

Accesibilidad y versatilidad en la dieta

Un revitalizante jugo de zanahoria
Un revitalizante jugo de zanahoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zanahoria se encuentra disponible durante todo el año en mercados y supermercados, lo que facilita su incorporación en la alimentación diaria.

Puede consumirse cruda, cocida, en jugos o como parte de ensaladas y guisos. Esta versatilidad permite aprovechar sus beneficios sin necesidad de recurrir a suplementos o productos de alto costo.

Precauciones y recomendaciones

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la zanahoria ofrece múltiples ventajas, su consumo debe mantenerse dentro de límites razonables. Ingerir cantidades excesivas puede producir una coloración amarilla en la piel conocida como carotenemia, efecto benigno y reversible.

Los especialistas recomiendan una dieta equilibrada, que incluya este vegetal junto a otras fuentes de nutrientes, para potenciar los efectos positivos sobre la piel.

Más allá de la piel: otros aportes nutricionales

La zanahoria no solo destaca por sus efectos sobre la piel. También aporta fibra, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, que contribuyen al bienestar general. Su bajo costo y facilidad de preparación la posicionan como un alimento clave en la prevención de deficiencias nutricionales y en el cuidado integral de la salud.

Temas Relacionados

PielBellezaRetinolZanahoriaJuventudEnvejecimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo los cambios en aranceles a partir del 1 de enero beneficiarán a la industria del calzado, textil, acero y automotriz?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la medida se tomó en consenso con sectores empresariales e industriales

¿Cómo los cambios en aranceles

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

El comediante sacudió la escena drag mexicana al anunciar el final de su mítico personaje, “La Burrita Burrona”, durante un show en la Ciudad de México, prometiendo sorprender pronto con una nueva y enigmática identidad

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán

Las monedas conmemorativas y billetes que salen de circulación en 2026, según Banxico

El banco central mantendrá en 2026 la campaña para retirar distintas familias de billetes y monedas

Las monedas conmemorativas y billetes

La dependencia emocional en la pareja: cómo romper ciclos dañinos tras una ruptura

Reconocer patrones de apego dañinos es uno de los primeros pasos para la reconstrucción de la autoestima después del fin de la relación romántica

La dependencia emocional en la

Un juez vinculó a proceso y dictó resguardo domiciliario al periodista Rafael León Segovia

Durante la audiencia se desestimó el cargo por terrorismo que se señalaba contra el comunicador

Un juez vinculó a proceso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

Kunno revela cómo Nodal y Ángela Aguilar tomaron el odio mediático para fortalecer su matrimonio

Ranking Disney+ México: Mi pobre angelito conquista la cima del top 10 de las mejores producciones

Las mejores cintas de Google México para ver en cualquier momento

Eiza González aclara por qué “perreó” muy cerca de Diego Boneta en ‘La Casita’ de Bad Bunny, fue señalada de infiel

DEPORTES

Las famosas tortas del luchador

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX