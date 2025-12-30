Eiza González aclara por qué “perreó” muy cerca de Diego Boneta en ‘La Casita’ de Bad Bunny, fue señalada de infiel

La viralización del video de Eiza González y Diego Boneta en TikTok desató rumores de infidelidad y especulaciones en redes sociales (Recorte)

La viralización de un video en TikTok que muestra a Eiza González bailando junto a Diego Boneta en “La Casita” durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México desató intensas especulaciones sobre una supuesta infidelidad y tensiones entre figuras del espectáculo.

La repercusión no solo se expandió en redes sociales, sino que impulsó a la actriz mexicana a romper el silencio, un hecho poco habitual en su trayectoria, para desmentir estas teorías ante los micrófonos de Despierta América.

La actriz estuvo dentro de 'La Casita'. Crédito: TikTok

En las últimas horas, una de las frases que más ha circulado entre los usuarios es “y nadie dice nada de cómo al final Diego le dice a Eiza ‘me tienes loco, we’”, mientras que otros comentarios replicaron: “Todos leímos los labios que dijeron Me tienes loco”.

Los videos ya suman miles de reproducciones y colocaron en el centro de la conversación a la propia Eiza González, al tiempo que multiplicaban los rumores alrededor de la relación entre Boneta y Renata Notni.

Eiza González rompió el silencio en el programa Despierta América para desmentir teorías sobre supuestas tensiones en el espectáculo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Parte del público interpretó el episodio como una muestra de complicidad entre Eiza y Diego, mientras que otro segmento defendió la postura de la actriz y la explicó en función de la cercanía física inevitable en La Casita, el área VIP saturada por celebridades y espacio reducido, que congregó a figuras como Galilea Montijo, Yalitza Aparicio o Luisito Comunica.

Una larga relación de amistad

Consultada en Despierta América por lo sucedido y las interpretaciones que circularon, Eiza González sostuvo que conoce a Diego Boneta “desde que tenemos como 11 años”, y confirmó que el momento captado por las cámaras respondía estrictamente a una situación de diversión grupal.

Cuando se le preguntó cómo afronta este tipo de escándalos “teniendo una trayectoria impecable” y una relación formal con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, la actriz enfatizó: “No tengo nada que comentar”, y agradeció antes de despedirse de forma cordial.

Miles de reproducciones en videos colocaron el foco sobre Eiza González y generaron rumores sobre la relación entre Boneta y Renata Notni (Ocesa / X)

Horas antes, Eiza habría intentado frenar la bola de nieve digital comentando en TikTok, en uno de los videos virales que seguían acumulando visitas. Allí, supuestamente se podía leer:

“Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar”, aunque González no abordó la cuestión en sus propias plataformas oficiales.

El impacto en redes se amplificó debido al contexto de celebridades en el lugar y las conexiones históricas entre Eiza y Diego, quienes mantuvieron amistad desde la adolescencia, cuando ambos participaron en exitosas telenovelas como Lola, érase una vez y Rebelde, antes de consolidar su presencia en Hollywood.

Esta trayectoria compartida y su pertenencia a un mismo círculo social intensificaron las interpretaciones y comentarios sobre el baile viral.

Eiza González declaró conocer a Diego Boneta desde la adolescencia y aclaró que la escena respondía solo a una situación de diversión grupal (@eizagonzalez)

El supuesto enojo de Renata Notni

La narrativa digital sumó un nuevo capítulo con la intervención de Renata Notni, actual pareja de Diego Boneta y blanco de los reflectores por las reacciones observadas en otro video filmado durante la serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros.

En esas imágenes, Notni aparece tomando del cabello a Boneta y, tras intercambiar unas palabras, se retira mientras el actor luce un gesto serio.

Mientras ciertos usuarios subrayaron una supuesta escena de celos originada por la cercanía entre Eiza y Diego, otros recordaron que el registro correspondía a una jornada distinta y que la secuencia habría sido una broma.

Renata Notni desmintió supuesto episodio de celos, asegurando que el momento con Diego Boneta correspondía a una broma privada (Fotografía: Luis Angel H Mora, Infobae México)

La propia Notni, según lo difundido en redes sociales, declaró su rechazo a cualquier tipo de agresión y puntualizó que se trató de un momento de juego con su pareja.

A pesar de las aclaraciones, la atención se mantuvo sobre la actriz mexicana, en medio de un debate sobre la influencia de los ángulos de cámara y la viralidad en la generación de rumores sobre la vida privada de las celebridades.