Eiza González aclara por qué “perreó” muy cerca de Diego Boneta en ‘La Casita’ de Bad Bunny, fue señalada de infiel

Las imágenes de ambos bailando durante el concierto de Bad Bunny en CDMX se convirtieron en tendencia, generando toda clase de comentarios entre fans

La viralización del video de
La viralización del video de Eiza González y Diego Boneta en TikTok desató rumores de infidelidad y especulaciones en redes sociales (Recorte)

La viralización de un video en TikTok que muestra a Eiza González bailando junto a Diego Boneta en “La Casita” durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México desató intensas especulaciones sobre una supuesta infidelidad y tensiones entre figuras del espectáculo.

La repercusión no solo se expandió en redes sociales, sino que impulsó a la actriz mexicana a romper el silencio, un hecho poco habitual en su trayectoria, para desmentir estas teorías ante los micrófonos de Despierta América.

La actriz estuvo dentro de 'La Casita'.

En las últimas horas, una de las frases que más ha circulado entre los usuarios es “y nadie dice nada de cómo al final Diego le dice a Eiza ‘me tienes loco, we’”, mientras que otros comentarios replicaron: “Todos leímos los labios que dijeron Me tienes loco”.

Los videos ya suman miles de reproducciones y colocaron en el centro de la conversación a la propia Eiza González, al tiempo que multiplicaban los rumores alrededor de la relación entre Boneta y Renata Notni.

Eiza González rompió el silencio
Eiza González rompió el silencio en el programa Despierta América para desmentir teorías sobre supuestas tensiones en el espectáculo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Parte del público interpretó el episodio como una muestra de complicidad entre Eiza y Diego, mientras que otro segmento defendió la postura de la actriz y la explicó en función de la cercanía física inevitable en La Casita, el área VIP saturada por celebridades y espacio reducido, que congregó a figuras como Galilea Montijo, Yalitza Aparicio o Luisito Comunica.

Una larga relación de amistad

Consultada en Despierta América por lo sucedido y las interpretaciones que circularon, Eiza González sostuvo que conoce a Diego Boneta “desde que tenemos como 11 años”, y confirmó que el momento captado por las cámaras respondía estrictamente a una situación de diversión grupal.

Cuando se le preguntó cómo afronta este tipo de escándalos “teniendo una trayectoria impecable” y una relación formal con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, la actriz enfatizó: “No tengo nada que comentar”, y agradeció antes de despedirse de forma cordial.

Miles de reproducciones en videos
Miles de reproducciones en videos colocaron el foco sobre Eiza González y generaron rumores sobre la relación entre Boneta y Renata Notni (Ocesa / X)

Horas antes, Eiza habría intentado frenar la bola de nieve digital comentando en TikTok, en uno de los videos virales que seguían acumulando visitas. Allí, supuestamente se podía leer:

“Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar”, aunque González no abordó la cuestión en sus propias plataformas oficiales.

El impacto en redes se amplificó debido al contexto de celebridades en el lugar y las conexiones históricas entre Eiza y Diego, quienes mantuvieron amistad desde la adolescencia, cuando ambos participaron en exitosas telenovelas como Lola, érase una vez y Rebelde, antes de consolidar su presencia en Hollywood.

Esta trayectoria compartida y su pertenencia a un mismo círculo social intensificaron las interpretaciones y comentarios sobre el baile viral.

Eiza González declaró conocer a
Eiza González declaró conocer a Diego Boneta desde la adolescencia y aclaró que la escena respondía solo a una situación de diversión grupal (@eizagonzalez)

El supuesto enojo de Renata Notni

La narrativa digital sumó un nuevo capítulo con la intervención de Renata Notni, actual pareja de Diego Boneta y blanco de los reflectores por las reacciones observadas en otro video filmado durante la serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros.

En esas imágenes, Notni aparece tomando del cabello a Boneta y, tras intercambiar unas palabras, se retira mientras el actor luce un gesto serio.

Mientras ciertos usuarios subrayaron una supuesta escena de celos originada por la cercanía entre Eiza y Diego, otros recordaron que el registro correspondía a una jornada distinta y que la secuencia habría sido una broma.

Renata Notni desmintió supuesto episodio
Renata Notni desmintió supuesto episodio de celos, asegurando que el momento con Diego Boneta correspondía a una broma privada (Fotografía: Luis Angel H Mora, Infobae México)

La propia Notni, según lo difundido en redes sociales, declaró su rechazo a cualquier tipo de agresión y puntualizó que se trató de un momento de juego con su pareja.

A pesar de las aclaraciones, la atención se mantuvo sobre la actriz mexicana, en medio de un debate sobre la influencia de los ángulos de cámara y la viralidad en la generación de rumores sobre la vida privada de las celebridades.

