¿Cuándo es el Día de Maribel Guardia? Honran a la actriz en Miami

La costarricense cuenta con casi 50 años de trayectoria artística y muchos de sus proyectos los ha realizado en México

La artista tiene 66 años
La artista tiene 66 años de edad. (IG: @maribelguardia)

Maribel Guardia recibió un reconocimiento en Miami, Estados Unidos, por sus 46 años de trayectoria en el medio artístico latinoamericano.

Y, como parte de ello, se proclamó un día en su honor, así lo dio a conocer la propia actriz, cantante y conductora a través de sus redes sociales.

"Hoy quiero recordar este reconocimiento tan increíble. Estaré eternamente agradecida con la Ciudad de #miami y con el comisionado @joecarollonow y lo más importante mi público, por todo el cariño y amor que me ha dado durante todos estos años. LOS AMO", escribió en Instagram.

Eso no fue todo, Maribel Guardia acompañó la noticia con un par de fotografías que le tomaron el día de la proclamación, en donde se puede ver el documento expedido por la ciudad de Miami.

¿Cuándo es el Día de Maribel Guardia?

De acuerdo con la información que compartió la actriz a través de sus redes sociales, el 30 de diciembre fue proclamado como el Día de Maribel Guardia en Miami, Florida, Estados Unidos.

Público aplaude la trayectoria de Maribel Guardia

La noticia de la proclamación del Día de Maribel Guardia en Miami desató controversia en redes sociales; mientras algunos internautas felicitaron a la actriz, otros resaltaron su apoyo y admiración.

  • “Felicidades, hermosa”, escribió Paola Rojas.
  • "Tan preciosa. Por dentro y por fuera eres una persona maravillosa en toda la extensión de la palabra."
  • “Muy merecido mi bella!! Tu talento, tu entrega y el amor que pones en todo lo que haces se sienten y se reflejan en cada paso de tu camino.”
  • “Eres un amor y te mereces todo en el mundo.”
La actriz compartió cómo celebra
La actriz compartió cómo celebra la Navidad desde que falleció su único hijo, José Julián Figueroa. (IG, maribelguardia)

Cabe mencionar que Maribel Guardia no es la única artista latina que tiene un día especial en Miami, pues en 2016 Thalía recibió un reconocimiento similar; su día es el 30 de septiembre.

Maribel Guardia comparte conmovedor mensaje de Año Nuevo

La actriz publicó una postal navideña que se tomó hace varios años con su hijo Julián Figueroa y agregó el siguiente mensaje:

"Ser, simplemente ser. Nacer y renacer una y otra vez día tras día con esperanza y con fe… Ser. Felices tiempos horas y minutos. Abrazar, besar y amar el ser. Que todo se nos vuelva sonrisa al rememorar eso que fuimos y nos vistió de ilusión y de luces para ser. La alegría nos permita creer y crear un luminoso 2026. Siempre luz, siempre amor. FELICIDADES”.

Cabe recordar que Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años tras sufrir un infarto al miocardio; se encontraba en la casa de Maribel Guardia, ubicada en una zona residencial de la Ciudad de México.

