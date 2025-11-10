Anahí y Maribel Guardia recuerdan a Julián Figueroa en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Andaba en el foro de bebé” (Televisa/ Infobae)

El foro de Televisa fue escenario de un reencuentro cargado de nostalgia durante la edición de ‘¿Quién es la Máscara?’ emitida por Las Estrellas el domingo 9 de noviembre.

En un momento destacado, Anahí y Maribel Guardia compartieron recuerdos de su paso conjunto por la telenovela “Tú y Yo” y rememoraron la infancia de Julián Figueroa en los foros del canal. La eliminación de Maribel Guardia del programa reveló una faceta íntima de la relación entre ambas artistas y del vínculo con el hijo fallecido de la actriz.

Reencuentro en pantalla: recuerdos de “Tú y Yo” y homenaje a Julián Figueroa

Durante la transmisión, Maribel Guardia fue reconocida al retirar la máscara y revelar su identidad como Mini Chang. El momento generó una reacción inmediata de Anahí, quien la recibió con palabras emotivas en presencia del público y los panelistas.

“Sabes lo que te quiero, los recuerdos hermosos que tengo. Te aprendí tanto. Te admiro, te quiero, te respeto”, expresó Anahí, reflejando el aprecio surgido tras años de trabajo conjunto. La cantante recordó la presencia de Julián Figueroa en los días de grabación de la telenovela, destacando: “Juliancito, bebé, todo”, en referencia al tiempo en que el hijo de Guardia acompañaba a su madre por los sets.

La cantante recordó a su hijo Julián Figueroa junto con Anahí. (Captura de pantalla YouTube)

Maribel Guardia correspondió evocando cómo su hijo había estado presente en los foros desde pequeño. “Que andaba ahí por el foro de año y medio”, señaló, permitiendo al público atestiguar un instante de profunda humanidad.

Jornada doble de eliminaciones y sorpresas en ‘¿Quién es la Máscara?’

La gala del domingo quedó marcada por la eliminación de dos figuras ampliamente reconocidas en el espectáculo mexicano: Cynthia Klitbo y Maribel Guardia. La dinámica del reality mostró la imposibilidad de Ruby Gloss de superar la primera ronda, tras lo que se develó que Cynthia Klitbo personificaba al personaje. La actriz confesó haber elegido esa identidad en homenaje a su tío, una de las pioneras trans en México, y compartió su deseo de transmitir un porte elegante y glamoroso a través del disfraz.

La sorpresa creció con el desenlace de la participación de Mini Chang. Al descubrirse la identidad de Maribel Guardia, participantes y público reaccionaron con ovaciones y muestras de cariño, mientras Anahí rompía en llanto. El vínculo entre ambas artistas y la evocación de Julián Figueroa añadieron un matiz personal al momento, dotándolo de una dimensión que excedió el mero entretenimiento.

Jornada doble de eliminaciones y sorpresas en ‘¿Quién es la Máscara?’ (IG: @maribelguardia)

El legado de Julián Figueroa

El recuerdo de Julián Figueroa atravesó la emisión especial como un eje común para los participantes y el público. La evocación de los inicios del músico, cuando frecuentaba los sets de grabación acompañado por su madre, dio lugar a mensajes de afecto y reconocimiento. Anahí reiteró: “Sabes todos los recuerdos tan hermosos que hay en mi corazón”.