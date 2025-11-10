México

Anahí y Maribel Guardia recuerdan a Julián Figueroa en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Andaba en el foro de bebé”

Tras la eliminación de la actriz del reality show, la RBD recordó cuando trabajaron juntas en la telenovela ‘Tu y Yo’

Guardar
Anahí y Maribel Guardia recuerdan
Anahí y Maribel Guardia recuerdan a Julián Figueroa en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Andaba en el foro de bebé” (Televisa/ Infobae)

El foro de Televisa fue escenario de un reencuentro cargado de nostalgia durante la edición de ‘¿Quién es la Máscara?’ emitida por Las Estrellas el domingo 9 de noviembre.

En un momento destacado, Anahí y Maribel Guardia compartieron recuerdos de su paso conjunto por la telenovela “Tú y Yo” y rememoraron la infancia de Julián Figueroa en los foros del canal. La eliminación de Maribel Guardia del programa reveló una faceta íntima de la relación entre ambas artistas y del vínculo con el hijo fallecido de la actriz.

Reencuentro en pantalla: recuerdos de “Tú y Yo” y homenaje a Julián Figueroa

Durante la transmisión, Maribel Guardia fue reconocida al retirar la máscara y revelar su identidad como Mini Chang. El momento generó una reacción inmediata de Anahí, quien la recibió con palabras emotivas en presencia del público y los panelistas.

“Sabes lo que te quiero, los recuerdos hermosos que tengo. Te aprendí tanto. Te admiro, te quiero, te respeto”, expresó Anahí, reflejando el aprecio surgido tras años de trabajo conjunto. La cantante recordó la presencia de Julián Figueroa en los días de grabación de la telenovela, destacando: “Juliancito, bebé, todo”, en referencia al tiempo en que el hijo de Guardia acompañaba a su madre por los sets.

La cantante recordó a su
La cantante recordó a su hijo Julián Figueroa junto con Anahí. (Captura de pantalla YouTube)

Maribel Guardia correspondió evocando cómo su hijo había estado presente en los foros desde pequeño. “Que andaba ahí por el foro de año y medio”, señaló, permitiendo al público atestiguar un instante de profunda humanidad.

Jornada doble de eliminaciones y sorpresas en ‘¿Quién es la Máscara?’

La gala del domingo quedó marcada por la eliminación de dos figuras ampliamente reconocidas en el espectáculo mexicano: Cynthia Klitbo y Maribel Guardia. La dinámica del reality mostró la imposibilidad de Ruby Gloss de superar la primera ronda, tras lo que se develó que Cynthia Klitbo personificaba al personaje. La actriz confesó haber elegido esa identidad en homenaje a su tío, una de las pioneras trans en México, y compartió su deseo de transmitir un porte elegante y glamoroso a través del disfraz.

La sorpresa creció con el desenlace de la participación de Mini Chang. Al descubrirse la identidad de Maribel Guardia, participantes y público reaccionaron con ovaciones y muestras de cariño, mientras Anahí rompía en llanto. El vínculo entre ambas artistas y la evocación de Julián Figueroa añadieron un matiz personal al momento, dotándolo de una dimensión que excedió el mero entretenimiento.

Jornada doble de eliminaciones y
Jornada doble de eliminaciones y sorpresas en ‘¿Quién es la Máscara?’ (IG: @maribelguardia)

El legado de Julián Figueroa

El recuerdo de Julián Figueroa atravesó la emisión especial como un eje común para los participantes y el público. La evocación de los inicios del músico, cuando frecuentaba los sets de grabación acompañado por su madre, dio lugar a mensajes de afecto y reconocimiento. Anahí reiteró: “Sabes todos los recuerdos tan hermosos que hay en mi corazón”.

Temas Relacionados

AnahíJulián FigueroaMaribel Guardia¿Quién es la Máscara?mexico-entretenimiento

Más Noticias

“El mejor de la historia”: Gobierno Federal presenta plan para ofrecer una experiencia inclusiva en el Mundial 2026

Los organizadores destacaron la participación de todos los estados de la República, no solo de las tres sedes confirmadas

“El mejor de la historia”:

La tabla general de la Liga MX

Tras finalizar la más reciente jornada, así quedó la clasificación del Apertura 2025

La tabla general de la

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

El gobierno federal implementa el Plan Michoacán para proteger a los agricultores y garantizar la seguridad en la región

Vicente Fox respalda a los

Martha Cristiana confirma la detención del director de Miss Universo México en Tailandia: “Es una manzana podrida”

Reportes de la prensa extranjera indican que Nawat Itsaragrisil denunció a la organización ante la policía tailandesa por asociación con una empresa de juegos en línea, una actividad ilegal en ese país

Martha Cristiana confirma la detención

Súper peso vuelve a brillar: el precio del dólar cae a su valor más bajo en dos semanas

La divisa mexicana está enrachada y suma cuatro jornadas consecutivas cotizando al alza frente a la moneda estadounidense

Súper peso vuelve a brillar:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vicente Fox respalda a los

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

Fiscalía de Jalisco desarticula célula criminal que extorsionaba a empresas transportistas en El Salto| Video

Quién era La Chucky, la sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

ENTRETENIMIENTO

Martha Cristiana confirma la detención

Martha Cristiana confirma la detención del director de Miss Universo México en Tailandia: “Es una manzana podrida”

La emotiva historia de Pretzel, la perrita que acompañó a Joy Huerta en sus momentos más difíciles

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos

Sonriendo y en primera fila: así presenció Nawat Itsaragrisil la detención de presuntos mexicanos en Tailandia

DEPORTES

La tabla general de la

La tabla general de la Liga MX

Cruz Azul buscaría inhabilitación de Adalberto Carrasquilla tras polémica falta contra Kevin Mier

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025