Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

La administración de Estados Unidos designó al CJNG, el Cártel de Sinaloa y otros grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. (Infobae México)

Tras la declaración de las Organizaciones Terroristas Extranjeras de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, los grupos criminales con raíces en América Latina tomaron protagonismo.

Además de designar bajo este concepto al Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Primer Comando Capital (PCC), a los Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, también aparecieron el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS).

Ambas agrupaciones figuraron en titulares internacionales por múltiples razones, entre ellas la violencia generada por disputas de territorio, así como por su presencia en diferentes países, abarcando operaciones que van desde el trasiego de drogas hasta el tráfico de especies, maderas, migrantes, entre otras actividades delictivas.

La ruptura interna del Cártel de Sinaloa tras la entrega de Ismael 'El Mayo' Zambada dividió al grupo en dos facciones, La Mayiza y Los Chapitos, intensificando los enfrentamientos. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Gustavo Graf)

De traiciones, alianzas y detenciones

Tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, al gobierno estadounidense por una presunta traición, se dio la ruptura del CDS en dos facciones, La Mayiza y Los Chapitos.

Esto, como consecuencia, trajo consigo una lucha cruenta en la que los afines al Mayo se enfrentaron con los hijos de El Chapo Guzmán y continúan en diputa a pesar de las recientes detenciones de cabecillas importantes de este último grupo delictivo.

Expertos en seguridad como David Saucedo y José Luis Montenegro apuntan que estos últimos arrestos podrían ser producto de confesiones para evitar penas más severas o porque sus rivales filtraron información sobre su paradero.

Mientras tanto, sus actividades delictivas, así como el incremento de su alcance y poder a nivel internacional, los posicionan entre los grupos criminales más relevantes.

El CJNG y el Cártel de Sinaloa figuran como protagonistas en la violencia por el control territorial y el tráfico de drogas, migrantes y recursos naturales en México y el extranjero. (SSPC)

Los golpes acestados por las autoridades mexicanas han permitido un impacto crítico en sus operaciones y 2025 figuró como uno de los años trascendentales en el sector seguridad por los resultados obtenidos en su lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con InSight Crime, aunque su rivalidad es evidente, en distintos momentos han formado alianzas y al menos uno de los más recientes mostró sus primeros indicios de colaboración a finales de 2024, luego de la difusión en redes sociales de un video atribuido a un grupo armado identificado como Fuerzas Especiales Unión.

En dicha grabación, los integrantes declararon lealtad tanto a El Mencho, líder del CJNG, como a Iván Archivaldo Guzmán, uno de los principales jefes de Los Chapitos. La publicación generó especulaciones sobre un posible acuerdo estratégico entre ambas agrupaciones criminales.

A pesar de que Estados Unidos suele difundir un mensaje en el que el panorama se muestra de forma sencilla, dividiendo la historia en bandos buenos y malos, la editora de InSight Crime, Deborah Bonello, y el investigador Parker Asmann coinciden en que esta colaboración desmiente la imagen de bloques criminales monolíticos, enfrentados en bandos fijos.

Asmann afirmó que “estas organizaciones suelen operar bajo una lógica parecida a franquicias, adaptándose a coyunturas locales y necesidades de negocios”.

Los grupos delictivos han forjado alianzas con otros países, especialmente traficando especies animales. (Infobae México/ Jesús Avilés)

Además, aseguraron que la cadena de suministro de drogas sintéticas desde China y otros países hacia México involucra numerosos actores, tanto legales como ilegales, y que la cooperación entre grupos rivales responde a la complejidad del comercio ilícito y a las presiones externas, así como a las campañas de Estados Unidos que catalogaron a estos cárteles como organizaciones terroristas.

Incluso, los expertos de InSight Crime advirtieron que estas alianzas pueden ser volátiles y sujetas a cambios rápidos, dado el carácter fragmentado y cambiante del crimen organizado en la región.

Por otro lado, existen vacíos de liderazgo y control territorial creados en el Cártel de Sinaloa tras los recientes arrestos y extradiciones, los cuales, señaló InSight Crime, aún no se han llenado.

Sin que hasta el momento exista “un ganador”, para el CJNG esto supone una ventaja, pues ha seguido expandiéndose dentro del país y ningún otro poder criminal importante ha ingresado a Sinaloa, lo que también muestra una adaptación de las estructuras criminales en contextos inciertos.

El CJNG se consolidó como uno de los principales proveedores de drogas sintéticas, como metanfetamina y fentanilo en Estados Unidos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Posibles motivos de la expansión del CJNG

A tan sólo 10 años de tomar forma, su presunto líder, Nemesio Oseguera-Cervantes, alias “El Mencho”, es uno de los criminales más buscados por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.

Los fiscales estadounidenses afirman que el grupo es uno de los principales proveedores de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo en Estados Unidos. Pero también está activo en otros mercados criminales, incluyendo la minería ilegal, el robo de combustible y la extorsión.

Sobresalieron algunos titulares sangrientos relacionados con el CJNG este año, especialmente un campo de entrenamiento y exterminio descubierto en el estado de Jalisco, subrayando los métodos de reclutamiento forzado del grupo. El estado de Jalisco es uno de los epicentros de la crisis de desapariciones forzadas de México, donde los registros oficiales muestran que actualmente hay al menos 16 mil personas desaparecidas.