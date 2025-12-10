Disputa del Cártel de Sinaloa causó parte del millón de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Múltiples comunidades de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa se vieron afectadas por incendios causados por el crimen organizado. (Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó en su sitio oficial que en 2025, México sufrió una afectación superficial de 1 millón 204 mil 168 hectáreas por incendios forestales.

Entre las principales razones establecidas por dicho organismo, figuran causas desconocidas, actividades agrícolas, intencionales, la cría, manejo y explotación de animales domesticados, fogatas, entre otras.

A pesar de que la mayoría de estos incendios abarcaron entre cero y cinco hectáreas, la totalidad de los incendios fue de 6 mil 924 con corte al 05 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Sinaloa fue el estado más afectado y una situación fue clave: la disputa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Zona de disputa del Cártel de Sinaloa

Bombardeos fueron algunas de las causas de incendio detectadas por pobladores de las regiones afectadas. (Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)

A principios de abril de 2025, la comunidad de Choix se angustió luego de que un incendio se extendiera desde La Cumbre hasta Los Tascates, en Chihuahua.

El pasado 14 de abril, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que México estaba con 114 incendios forestales activos en diferentes regiones del país.

La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, desatada desde septiembre de 2024 ha provocado incendios en las selvas bajas y bosques cercanos a comunidades rurales en Sinaloa.

La emergencia fue reportada a Protección Civil y al cuerpo de bomberos pero debido a la violencia en la región, las labores fueron complejas, lo que dejó a las comunidades vulnerables frente a la propagación del fuego.

Además, estos siniestros se expandieron debido a que los habitantes temían sumarse a las brigadas forestales, pues cabía la posibilidad de encontrarse con miembros del crimen organizado en una zona en la que previamente habían desplazado a los pobladores.

En la Concordia y Cosalá se dieron casos en los que habitantes de la región escucharon detonaciones, descubriendo que el origen del incendio era por bombardeos.

Afectaciones causadas por los incendios forestales

Los tres estados más afectados son Chihuahua, Sinaloa y Durango, entidades que conforman la zona conocida como Triángulo Dorado. (Conafor)

De acuerdo con las gráficas presentadas por la Conafor, el periodo en el que ocurrió la mayor cantidad de incendios fue en el mes de abril.

El principal estado afectado fue Chihuahua, con 215 mil 298 hectáreas afectadas por 598 incendios; por debajo de la entidad apareció Durango con 408 casos que dañaron 117 mil 794 hectáres y Sinaloa, que tuvo sólo 76 siniestros pero una afectación de 106 mil 802 hectáreas.

Con esto, el tercer estado presentó la tasa de destrucción por incidente más alta del país. El impacto situó a la entidad en el centro de la preocupación ambiental nacional, debido a la magnitud de los daños y la relevancia de los ecosistemas comprometidos.

El volumen de superficie quemada coloca a Sinaloa junto a Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Baja California, Sonora y Michoacán como responsables del 76% de la afectación nacional, según cifras de la Conafor.

En el contexto nacional, Sinaloa no sólo figuró entre los estados con mayor superficie dañada, sino que también lidera en la tasa de destrucción por incidente.

El organismo informó que entre las principales razones de los incendios de 2025 estuvieron los intencionales. (Conafor)

Con 76 incendios registrados en el periodo, la entidad reportó un promedio de 1,405 hectáreas afectadas por cada evento, una cifra que supera el promedio nacional y evidencia la gravedad de cada siniestro en el territorio sinaloense.

Las características de los incendios forestales en Sinaloa durante 2025 se distinguieron por su prolongada duración y el tipo de vegetación afectada.

Los reportes de Conafor, indicaron que cada incendio requirió en promedio 360 horas y 40 minutos de combate, lo que equivale a 15 días de labores continuas.

En cuanto a la vegetación, la mayor parte de la superficie dañada correspondió al estrato de hojarasca, con 65 mil 338.56 hectáreas, seguido por el herbáceo, con 30 mil 739.98 hectáreas, y el arbustivo, con 10 mil 723,87 hectáreas.

El impacto ambiental se agravó por la afectación a ecosistemas de alta sensibilidad biológica. Sinaloa se ubicó como el segundo estado con mayor superficie dañada en vegetación sensible al fuego, con 20 mil 644.04 hectáreas comprometidas en este tipo de ecosistemas.

A nivel nacional, los estados con mayor afectación en estas áreas representan el 81% del total de superficie quemada en ecosistemas sensibles, lo que subraya la relevancia de la problemática para la biodiversidad y la estabilidad ecológica de la región.

En respuesta a la emergencia, las labores de combate en Sinaloa requirieron la movilización de recursos significativos. Para atender los 76 incendios registrados, se emplearon 3 mil 134 días-persona en tareas de control y extinción, según los datos de Conafor.

Durante la semana del 21 al 27 de noviembre de 2025, Sinaloa no reportó nuevos incendios forestales ni superficie adicional afectada, lo que representó una pausa en la tendencia de siniestros que marcó al estado a lo largo del año.