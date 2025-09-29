Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

En una ofensiva que la DEA calificó como un golpe directo a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la agencia estadounidense anunció la detención de 670 personas y la incautación de más de un millón de pastillas falsificadas, junto con toneladas de drogas, armas y activos, tras una operación intensiva de cinco días.
El operativo, realizado entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025 en 23 divisiones de campo dentro de Estados Unidos y siete regiones extranjeras, tuvo como objetivo desarticular las redes de distribución y liderazgo del CJNG, una de las organizaciones criminales más activas y violentas a nivel global.
Durante la operación, los agentes de la DEA decomisaron 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo, 1,157.672 pastillas falsificadas, 6 mil 062 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína y 33 kilogramos de heroína.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la DEA, se incautaron $18 millones 644 mil 105 en efectivo, activos valorados en $29 millones 694 mil 429 y 244 armas de fuego.
La agencia subrayó que cada arresto y cada recurso confiscado representa vidas salvadas y comunidades protegidas frente al impacto devastador de las drogas sintéticas y la violencia asociada a su tráfico.
El CJNG como amenaza global
El CJNG, designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025, opera con decenas de miles de miembros y colaboradores en al menos 40 países.
La DEA destacó que el cártel es responsable de la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, así como de la violencia y corrupción que acompañan estas actividades.
La magnitud internacional del CJNG y su capacidad para inundar el mercado estadounidense con sustancias letales lo convierten en una "amenaza directa para la seguridad pública, la salud y la estabilidad nacional", según lo que menciona la DEA en su comunicado oficial.
Terrance Cole, administrador de la DEA, enfatizó la nueva estrategia de la agencia al declarar que: “La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es, una organización terrorista, en todos sus niveles, desde el liderazgo hasta las redes de distribución y todos los involucrados”.
Cole añadió que la agencia no cederá en su empeño y que, en coordinación con socios estatales, locales, tribales y federales, así como con el Homeland Security Task Force, la DEA mantendrá la presión sobre las organizaciones designadas como terroristas.
“Cada arresto, cada incautación y cada dólar arrebatado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas”, afirmó el administrador.
Estrategia de la DEA y búsqueda de “El Mencho”
La operación forma parte de una estrategia integral del gobierno estadounidense para desmantelar organizaciones criminales transnacionales.
La DEA reiteró su compromiso de desarticular las redes de mando, control y distribución del CJNG, así como de continuar la búsqueda de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cofundador y líder del cartel.
“El Mencho” permanece entre los fugitivos más buscados por la agencia, con una recompensa de hasta $15 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La agencia subrayó que sus acciones se enmarcan en una colaboración estrecha con el Homeland Security Task Force y otras entidades federales, con el objetivo de alinear las operaciones actuales y futuras con los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para combatir tanto a las organizaciones terroristas designadas como al crimen organizado transnacional.
Al concluir el anuncio, la DEA recalcó que esta ofensiva representa sólo el inicio de una campaña sostenida, y que la lucha contra el CJNG y amenazas similares continuará hasta lograr su desarticulación definitiva.