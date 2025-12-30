Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

| X / .Eco_1LVM

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó el hallazgo de seis cuerpos sin vida en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, los cuales están relacionados con los hechos violentos ocurridos el fin de semana en Villaflores, donde fueron incendiados dos bares y se reportó el secuestro de varias personas.

Según detalló el funcionario, el hallazgo se realizó durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del estado.

Los cuerpos, todos masculinos, fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias que permitan su identificación plena.

Llaven señaló que el despliegue de búsqueda y seguridad se mantiene activo en toda la región, con patrullajes y filtros de revisión en zonas urbanas y rurales.

El fiscal informó además que como resultado de este operativo se logró la detención de cuatro hombres y el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, ropa táctica y vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.

Además, el Fiscal aseguró que las investigaciones seguirán y que no habrá impunidad en este caso. “Llevaremos ante la justicia a todos los responsables de estos lamentables hechos”, afirmó.

Por último, indicó que en las próximas horas se ampliará la información conforme avancen las diligencias y reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Caravanas de presuntos delincuentes que habrían realizado los ataques en los bares de Villaflores. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes para la identificación de las víctimas, mientras se mantiene el operativo de búsqueda en Cintalapa y Villaflores.

Estos hechos se suman a las recientes declaraciones de la FGE, las cuales ya habían notificado el pasado 28 de diciembre que habían encontrado sin vida al dueño de uno de los bares incendiados en los ataques.

Posibles identidades de las personas localizadas sin vida

El pasado 28 de diciembre las autoridades informaron que hasta ese momento se encontraban 7 personas en calidad de desaparecidas, por lo que se trataría de los 6 hombres localizados el día de hoy sin vida.

Según los reportes oficiales, estas eran las personas desaparecidas:

José Armando Coutiño Ruíz

Luis Rubiel Constantino Rodríguez

José Ángel Martínez Marina

Fernando Daniel García Pérez

Juan Ubany Camilo Girón

Mauricio Camilo Girón

Luis Fernando Fernández Ramírez

Hasta el momento las autoridades no han confirmado las identidades de quienes serían las víctimas y tampoco han señalado si se trataría de un crimen entre grupos delictivos o serían personas ajenas al conflicto que actualmente vive la región.

Contexto de la situación actual en la entidad

La violencia registrada en Villaflores, Chiapas, responde a la disputa por el control territorial entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos con presencia en la región. La confrontación se ha hecho visible a través de mensajes intimidatorios y ataques directos, como el asesinato de Sergio Enrique Pereda Tamayo, dueño de un bar incendiado y señalado por antecedentes de narcomenudeo.

Estas acciones han generado una escalada de tensión y la intervención de fuerzas federales y estatales en el municipio.

En este contexto, se han desplegado operativos que han resultado en la detención de varias personas, el aseguramiento de armas y vehículos, y el rescate de víctimas de secuestro.

Las autoridades han intensificado la vigilancia en Villaflores y comunidades aledañas, mientras la pugna entre grupos criminales mantiene a la población en alerta y ha forzado una respuesta coordinada de seguridad para intentar contener la violencia.