SRE recuperó más de 2 mil piezas de valor arqueológico este 2025

Un gran número de objetos recuperados en el extranjero fue destinado a las instituciones responsables de conservación y resguardo

La mayoría de los objetos
La mayoría de los objetos arqueológicos recuperados provinieron de entregas voluntarias de particulares en Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos. (INAH)

Durante 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) logró la restitución de 2 mil 158 objetos culturales con valor arqueológico y documental a México. Esta cifra refleja los resultados de una estrategia diplomática enfocada en la protección y la recuperación del patrimonio nacional, de acuerdo con información oficial difundida por el organismo.

Recuperación internacional y entrega a instituciones mexicanas

La mayoría de los objetos arqueológicos recuperados fueron entregados de manera voluntaria por particulares a autoridades diplomáticas y consulares de México en seis países: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos. La colaboración con instituciones extranjeras, académicas y museos también fue clave para facilitar el regreso de estas piezas.

En el transcurso del año, la Consultoría Jurídica de la SRE realizó la entrega formal de 1 mil 843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN), organismos encargados de su protección y resguardo. La dependencia subrayó que la recuperación del patrimonio cultural mexicano en el extranjero es uno de los ejes rectores del actual gobierno.

La SRE señaló que estas acciones demuestran “el compromiso por preservar la herencia cultural de las y los mexicanos, promover los derechos de las comunidades indígenas y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales”.

Estrategia y resultados históricos

El INAH y el Archivo
El INAH y el Archivo General de la Nación recibieron, para su protección y resguardo, mil 843 objetos restituidos por la SRE durante el año. Crédito: gob.mx/sre

La política de recuperación de patrimonio impulsada por la SRE ha sido posible gracias a la colaboración internacional y a campañas de sensibilización dirigidas tanto a particulares como a instituciones poseedoras.

El canciller Juan Ramón de la Fuente resaltó que la diplomacia mexicana ejerce “una política de Estado integral, jurídica y cultural, orientada no sólo a repatriar lo sustraído, sino a proteger, conservar y devolver al pueblo ese patrimonio como bien público. La SRE puntualizó que para el gobierno de Claudia Sheinbaum es “prioridad” este tema.

Lote arqueológico de diciembre: culturas y piezas destacadas

Especialistas del INAH confirmaron que
Especialistas del INAH confirmaron que los objetos devueltos, como la figura olmeca de barro, forman parte del patrimonio nacional según la ley mexicana. (INAH).

El pasado 6 de diciembre, un lote de 52 piezas arqueológicas elaboradas entre los años 500 a.C. y 1521 d.C. fue entregado al INAH, según detalló la SRE. Este grupo incluye objetos con rasgos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, los cuales fueron devueltos de manera voluntaria por particulares que contactaron a la Embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco.

Especialistas del INAH determinaron que estos bienes forman parte del patrimonio cultural de la nación, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Entre los objetos devueltos recientemente destaca una figura de barro prehispánica atribuida a la cultura olmeca, datada entre 800 y 400 a.C. Esta pieza fue entregada al Museo Nacional de Antropología como parte de la campaña de restitución de bienes culturales.

Acciones clave de la recuperación:

  • Entrega voluntaria de piezas por parte de particulares e instituciones en el extranjero.
  • Coordinación entre la SRE, el INAH y el AGN para la protección y resguardo de los objetos devueltos.
  • Identificación y recuperación de bienes en colaboración con embajadas y consulados mexicanos.

