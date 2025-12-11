SRE y embajador estadounidense se reúnen para hablar de acciones en seguridad fronteriza

El subsecretario Roberto Velasco y el embajador Ronald Johnson lideran el diálogo bilateral sobre seguridad fronteriza y respeto a la soberanía nacional. Crédito: X @SRE_mx

La coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza tuvo un nuevo capítulo con la segunda edición de la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad.

El encuentro, realizado la mañana de este 11 de diciembre, encabezado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y el embajador estadounidense Ronald Johnson, reunió a las delegaciones de ambos países para dar continuidad a los trabajos conjuntos.

Durante esta jornada se revisaron las acciones del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Ambas delegaciones destacaron el respeto a la soberanía y la integridad territorial, subrayando la importancia de la “colaboración sin subordinación”, como reportó la SRE en su redes sociales.

Objetivos y antecedentes del mecanismo bilateral

El programa de cooperación de seguridad fronteriza prioriza el combate al tráfico de armas, el fortalecimiento institucional y la cooperación operativa entre ambos países. Crédito: X @SRE_mx

El Grupo de Implementación de Seguridad fue inaugurado en septiembre de 2025 en McAllen, Texas, como respuesta a la complejidad que plantea el tráfico ilegal de drogas y armas en la frontera. A partir de su fundación, el grupo se consolidó como plataforma para el seguimiento y evaluación de compromisos adquiridos por ambos gobiernos. En la primera edición, se delinearon las áreas clave de atención, incluyendo el combate al tráfico de armas, el fortalecimiento institucional y la cooperación operativa.

Entre los objetivos principales destacan:

Incrementar operativos fronterizos para frenar el trasiego de armas.

Mejorar los mecanismos de rastreo , como la herramienta eTrace.

Promover la implementación de tecnologías de identificación balística en las 32 entidades mexicanas.

Robustecer el intercambio de información entre agencias de ambos gobiernos.

Elevar el número de investigaciones y procesos judiciales relacionados.

Además, se definió la formación de un grupo de trabajo bilateral enfocado en debilitar las finanzas ilícitas, mediante la coordinación para decomiso de bienes y acciones contra el robo de combustible.

Resultados y posturas tras la segunda sesión

Estados Unidos anuncia operaciones como 'Sin dejar rastro' y 'Misión Cortafuegos', que han generado más de 125 investigaciones por tráfico de armas. Crédito: X @SRE_mx

La SRE informó que estas reuniones reafirmaron que México y Estados Unidos mantendrán una cooperación sustentada en la igualdad soberana y respeto irrestricto a la integridad territorial.

Del lado estadounidense, las autoridades reafirmaron la seriedad de la colaboración y la intención de ejercer todas las herramientas disponibles, en especial tras el anuncio de operaciones como “Sin dejar rastro” y la “Misión Cortafuegos”. Estas estrategias llevaron a más de 125 investigaciones abiertas por tráfico de armas en lo que va del actual periodo.

El intercambio también logró fijar una ruta para mejorar las capacidades compartidas de análisis de información y procedimientos aduanales, así como impulsar programas conjuntos de capacitación para instituciones de seguridad.

Encuentro de la SRE y empresarios suecos

El Gobierno mexicano y diplomáticos suecos destacaron el potencial del Plan México para atraer capital nórdico a sectores estratégicos nacionales. Crédito: X @SRE_mx

El pasado 2 de diciembre, el encargado de la SRE (el canciller Juan Ramón de la Fuente está bajo licencia debido a condiciones médicas) mantuvo un diálogo con empresarios de Suecia.

Según informó la SRE en su canal oficial, este espacio permitió abordar temas de innovación y desarrollo económico con representantes suecos. Así como planear la asistencia de más de 100 empresarios de la región el próximo 2026.