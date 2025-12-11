México

SRE y embajador estadounidense se reúnen para hablar de acciones en seguridad fronteriza

El encuentro bilateral permitió revisar los avances en materia para combatir el tráfico ilegal

Guardar
El subsecretario Roberto Velasco y
El subsecretario Roberto Velasco y el embajador Ronald Johnson lideran el diálogo bilateral sobre seguridad fronteriza y respeto a la soberanía nacional. Crédito: X @SRE_mx

La coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza tuvo un nuevo capítulo con la segunda edición de la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad.

El encuentro, realizado la mañana de este 11 de diciembre, encabezado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y el embajador estadounidense Ronald Johnson, reunió a las delegaciones de ambos países para dar continuidad a los trabajos conjuntos.

Durante esta jornada se revisaron las acciones del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Ambas delegaciones destacaron el respeto a la soberanía y la integridad territorial, subrayando la importancia de la “colaboración sin subordinación”, como reportó la SRE en su redes sociales.

Objetivos y antecedentes del mecanismo bilateral

El programa de cooperación de
El programa de cooperación de seguridad fronteriza prioriza el combate al tráfico de armas, el fortalecimiento institucional y la cooperación operativa entre ambos países. Crédito: X @SRE_mx

El Grupo de Implementación de Seguridad fue inaugurado en septiembre de 2025 en McAllen, Texas, como respuesta a la complejidad que plantea el tráfico ilegal de drogas y armas en la frontera. A partir de su fundación, el grupo se consolidó como plataforma para el seguimiento y evaluación de compromisos adquiridos por ambos gobiernos. En la primera edición, se delinearon las áreas clave de atención, incluyendo el combate al tráfico de armas, el fortalecimiento institucional y la cooperación operativa.

Entre los objetivos principales destacan:

  • Incrementar operativos fronterizos para frenar el trasiego de armas.
  • Mejorar los mecanismos de rastreo, como la herramienta eTrace.
  • Promover la implementación de tecnologías de identificación balística en las 32 entidades mexicanas.
  • Robustecer el intercambio de información entre agencias de ambos gobiernos.
  • Elevar el número de investigaciones y procesos judiciales relacionados.

Además, se definió la formación de un grupo de trabajo bilateral enfocado en debilitar las finanzas ilícitas, mediante la coordinación para decomiso de bienes y acciones contra el robo de combustible.

Resultados y posturas tras la segunda sesión

Estados Unidos anuncia operaciones como
Estados Unidos anuncia operaciones como 'Sin dejar rastro' y 'Misión Cortafuegos', que han generado más de 125 investigaciones por tráfico de armas. Crédito: X @SRE_mx

La SRE informó que estas reuniones reafirmaron que México y Estados Unidos mantendrán una cooperación sustentada en la igualdad soberana y respeto irrestricto a la integridad territorial.

Del lado estadounidense, las autoridades reafirmaron la seriedad de la colaboración y la intención de ejercer todas las herramientas disponibles, en especial tras el anuncio de operaciones como “Sin dejar rastro” y la “Misión Cortafuegos”. Estas estrategias llevaron a más de 125 investigaciones abiertas por tráfico de armas en lo que va del actual periodo.

El intercambio también logró fijar una ruta para mejorar las capacidades compartidas de análisis de información y procedimientos aduanales, así como impulsar programas conjuntos de capacitación para instituciones de seguridad.

Encuentro de la SRE y empresarios suecos

El Gobierno mexicano y diplomáticos
El Gobierno mexicano y diplomáticos suecos destacaron el potencial del Plan México para atraer capital nórdico a sectores estratégicos nacionales. Crédito: X @SRE_mx

El pasado 2 de diciembre, el encargado de la SRE (el canciller Juan Ramón de la Fuente está bajo licencia debido a condiciones médicas) mantuvo un diálogo con empresarios de Suecia.

Según informó la SRE en su canal oficial, este espacio permitió abordar temas de innovación y desarrollo económico con representantes suecos. Así como planear la asistencia de más de 100 empresarios de la región el próximo 2026.

Temas Relacionados

SRESeguridad FronterizaEmbajador EstadounidensePolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

A 20 años de la tragedia, así avanzan los trabajos de rescate en Pasta de Conchos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evalúa visitar Pasta de Conchos en el aniversario de tragedia

A 20 años de la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Cada jueves, rojos y azules se enfrentan por las comodidas, una cama y otras ventajas

Exatlón México: quién gana la

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

El director mexicano abrió su corazón gamer y contó cuáles son los juegos que considera auténticas joyas narrativas, capaces de rivalizar con las mejores películas de Hollywood

Este es el videojuego que

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

La fiebre por Grupo Frontera se apodera de los mercados capitalinos, donde los rostros y frases de la banda decoran productos místicos

Productos esotéricos de Grupo Frontera

Ricardo Monreal deslinda a Morena de Pedro Haces: esto dijo sobre el líder de la CATEM tras señalamientos que lo vinculan con “El limones”

El diputado de Morena advirtió que le cree al líder de la CATEM

Ricardo Monreal deslinda a Morena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a tercera implicada en

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

FBI anuncia recompensa de 245 mil dólares por “La Firma”, líder de alto rango del CJNG en Puerto Vallarta

FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

Reviven fotos de “El Limones” junto con Pedro Haces y otros líderes sindicales de la CATEM Durango

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

Adal Ramones asegura que Juan Gabriel está vivo y que habló con él

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”