Programas para el Bienestar 2026: lanzan aviso importante sobre supuestos préstamos

Se alertó a la población sobre fraudes que ofrecen créditos falsos a nombre de los apoyos sociales del gobierno

Los Programas para el Bienestar agrupan distintas propuestas desarrolladas por el gobierno de México para ofrecer respaldo económico mensual o bimestral a las personas en situación vulnerable, utilizando la tarjeta del Bienestar para la entrega de los recursos.

Estas acciones tienen como objetivo disminuir las desigualdades estructurales y promover la integración social. La estructura de estos esquemas permite que los apoyos lleguen de manera directa, oportuna y sin intermediarios, siguiendo las directrices marcadas por la administración federal.

Lanzan aviso importante para los beneficiarios de los Programas para el Bienestar

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México advirtió sobre la circulación de mensajes fraudulentos que ofrecen créditos o préstamos supuestamente vinculados a los Programas para el Bienestar.

A través de su cuenta de X(antes Twitter), reiteraron que no existen productos financieros de este tipo asociados a dichos programas y que ninguna dependencia solicita dinero ni ofrece préstamos a cambio de apoyo.

Las instituciones exhortaron a la población a no dejarse engañar y a denunciar cualquier intento de fraude. Recordaron que los apoyos de los Programas para el Bienestar se otorgan de manera directa y gratuita, sin intermediarios ni condiciones económicas.

“¿Créditos o préstamos a cuenta de los Programas para el Bienestar? ¡NO, no hay, no existen! Nunca te solicitaremos dinero ni te ofreceremos préstamos a cambio de tu apoyo. ¡No te dejes engañar!”, se indicó.

Las autoridades advirtieron sobre la circulación de mensajes fraudulentos que ofrecen créditos o préstamos supuestamente vinculados a los Programas para el Bienestar

¿Qué beneficiarios de los Programas del Bienestar recibirán su dinero en enero de 2026?

Por otra parte, durante enero de 2026, los beneficiarios que recibirán su pago incluyen a quienes forman parte de las Pensiones para el Bienestar (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente) y los aprendices inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para las pensiones, el monto depositado cubrirá el periodo enero-febrero de 2026; en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, se tratará del primer pago mensual del año para los aprendices.

Los registros a las Pensiones para el Bienestar se realizan presencialmente en los módulos del Bienestar

¿Cómo saber si ya me llegó mi pago de los Programas para el Bienestar?

Para conocer de inmediato si se ha realizado el pago de alguno de los Programas del Bienestar, los beneficiarios cuentan con la opción de consultar sin costo la aplicación del Banco Bienestar, disponible en dispositivos Android e iOS mediante Google Play Store y App Store.

Asimismo, quienes requieran resolver dudas o efectuar trámites vinculados al programa pueden comunicarse a la Línea Bienestar (800 639 42 64), utilizar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, o visitar el sitio web oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Otra alternativa consiste en presentarse en una sucursal del Banco del Bienestar y verificar el saldo insertando la tarjeta en los cajeros automáticos. Consultar el calendario oficial también resulta útil para ubicar la fecha precisa del depósito.

