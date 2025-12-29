México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 28 de diciembre

El reality llega a su último domingo de eliminación del año

(Facebook/ExatlonMx)
(Facebook/ExatlonMx)

El ambiente en Exatlón México se encuentra marcado por la incertidumbre ante el inminente Duelo de Eliminación que tendrá lugar este domingo 28 de diciembre.

En redes sociales, la atención se ha centrado en los rumores que apuntan a Jair Cervantes como el posible eliminado, según reportes de sitios especializados en el reality.

Cabe señalar que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad del expulsado número 13 de la presente temporada.

Otros nombres que se han filtrado como candidatos a abandonar la competencia incluyen a Jair, Josué y César Villaluz del conjunto rojo, mientras que del lado azul figuran José, Ernesto y Alejandro.

Resumen de Exatlón México

Durante la semana 13 de competencia, los hombres de ambos equipos, tanto “Rojo” como “Azul”, enfrentan el riesgo de salir del reality.

Es por esto que el próximo eliminado se sumará a la lista de atletas que han dejado la temporada 2025.

“La atleta que salga se convertirá en el eliminado número 13 de la nueva temporada de Exatlón México”, han asegurado estos sitios, aunque enfatizan que se trata de datos no oficiales y que la confirmación solo llegará al término del episodio transmitido por TV Azteca.

La deportista presentó malestar estomacal y le colocaron suero intravenoso (FB/ExatlonMx)

La dinámica del programa ha favorecido recientemente al equipo azul, que ha logrado encadenar varias victorias, mientras que los rojos han atravesado una racha negativa. Desde la salida de Mau Wow en la novena semana, el equipo rojo ha sufrido la pérdida de un competidor en cada domingo de eliminación.

Esta tendencia se intensificó con la reciente eliminación de Thayli Suárez, situación que ha dejado al conjunto rojo en una posición comprometida.

En cuanto al desempeño individual, la atención ha recaído especialmente sobre Jair Cervantes, quien se incorporó como refuerzo tras la salida de Heber Gallegos y debutó en la semana 12.

No obstante, su rendimiento ha sido motivo de preocupación, ya que no ha sumado puntos desde su llegada y ha perdido todos los enfrentamientos en los que ha participado, según análisis difundidos en las plataformas que cubren el avance del programa. “Su balance es adverso, con derrotas en todos los enfrentamientos que ha disputado, sin puntos acumulados desde su incorporación”, han señalado estas fuentes, agregando que este contexto lo posiciona como el principal candidato a ser eliminado este domingo.

Josué sale de Exatlón México

Además, persisten dudas respecto a la situación física de Josué, otro de los posibles candidatos a salir este domingo, aunque la información disponible sobre su estado es limitada y se mantiene en el terreno de la especulación.

Los rumores sobre lesiones o bajas por motivos físicos solo podrán confirmarse durante la transmisión en vivo, de acuerdo con los mismos sitios especializados en Exatlón México.

A lo largo de la temporada 2025, la lista de eliminados ha incluido nombres como

Alex Sotelo

Andrea Álvarez

Aristeo Cázares

Karen Núñez

Antonio Flores

Michell Tanori

Luis Avilés

Vanessa López

Mau Wow

Edna Carrillo

Heber Gallegos

Thayli Suárez.

La estructura actual de los equipos mantiene a figuras como César Villaluz, Kari Rojas, Ella Bucio, Benjamín Saracho, Humberto Noriega, Paulette Gallardo, Mario Osuna, Mati Álvarez y el propio Jair Cervantes en el equipo rojo.

Por parte del equipo azul, se encuentran Alexis Vargas, Alejandro Aguilera, Katia Gallegos, José Ochoa, Ernesto Cázares, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Valery Carranza, Doris del Moral y Natali Brito.

A qué hora ver Exatlón México

Las transmisiones de Exatlón México continúan de lunes a viernes a las 19:00 horas, mientras que los domingos de eliminación comienzan a las 20:00 horas y se extienden hasta las 23:00, permitiendo a la audiencia seguir de cerca las estrategias, competencias y decisiones que definirán el rumbo del reality, según información oficial de TV Azteca.

