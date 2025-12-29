México

Eugenio Derbez bromea con una nueva temporada de ‘La Familia P. Luche’ y lo destrozan: “Solo así revive tu carrera”

El mensaje, que jugó con la nostalgia de millones de seguidores, provocó una ola de reacciones negativas

Famosa actriz de ‘La Familia P. Luche’ es señalada de ‘traicionar’ a Televisa tras llegar a TV Azteca (Foto: Televisa)

Eugenio Derbez volvió a estar en el centro de la conversación pública al publicar una broma sobre el regreso de ‘La Familia P. Luche’ durante el Día de los Santos Inocentes en México.

El mensaje, que jugó con la nostalgia de millones de seguidores, provocó una ola de reacciones que oscilaron entre el entusiasmo, la decepción y comentarios críticos sobre su trayectoria reciente.

El pasado 28 de diciembre, el actor y productor mexicano compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como el anuncio oficial de una nueva temporada de su popular serie.

“Prepárense, porque este regreso estará de P. Luche… Inocentes palomitas que se dejaron engañar. Saben que los quiero, pero hoy no se puede creer todo lo que ven. ¡Feliz Día de los Inocentes!”, escribió Derbez.

El mensaje, que jugó con la nostalgia de millones de seguidores, provocó una ola de reacciones negativas (Facebook)

La publicación logró, en pocas horas, más de cien mil reacciones. Entre los miles de comentarios, se destacaron mensajes como: “Ludovicooo”, “Con eso no se juega”, “Jugaste con mis sentimientos” y “Oremos para que se haga realidad”.

Figuras del entretenimiento como Consuelo Duval y Wendy Guevara también respondieron con emojis de tristeza y lágrimas, mostrando el impacto emocional que el anuncio tuvo entre sus colegas y seguidores.

Críticas y nostalgia: la reacción del público contra Eugenio Derbez

El anuncio falso dividió opiniones. Mientras una parte de la audiencia celebró el ingenio detrás de la broma, otros expresaron su molestia al considerar que el actor “solo así revive su carrera”, en referencia a la ausencia de nuevos proyectos tan exitosos como ‘La Familia P. Luche’.

Usuarios en redes sociales cuestionaron el sentido del humor de Derbez y el uso de la nostalgia para generar conversación. Algunos mensajes señalaron: “Eso no se hace, nos ilusionaste” y “Ya fue mucho tiempo, mejor que sí regrese”. Las plataformas digitales se llenaron de memes y debates sobre la posibilidad real de un regreso de la serie.

José Miguel Pérez Saint Martin, conocido como Ludoviquito en "La Familia P. Luche", ha sido nombrado quinto regidor de Metepec, Estado de México, tras las elecciones del 2 de junio (Foto: Televisa)

La publicación también sirvió como un termómetro del cariño que el público sigue mostrando por los personajes de la familia P. Luche, como Ludovico, Federica y Bibi. La reacción masiva evidenció que la serie continúa siendo un referente de la televisión mexicana.

El trasfondo: la disputa con Televisa y el veto a Eugenio Derbez

La posibilidad de una nueva temporada no solo depende de la voluntad de Derbez. Desde hace años, el actor mantiene una disputa con Televisa, actual dueña del nombre de la franquicia.

Derbez asegura ser el creador y propietario intelectual de los personajes, pero la televisora posee los derechos del título, lo que le impide desarrollar nuevos proyectos como películas sin la autorización de la empresa.

En 2022, la polémica se intensificó cuando Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, negó públicamente un supuesto veto contra Derbez. El actor había atribuido el bloqueo a su activismo político, en especial por su participación en la campaña “Sélvame del Tren” contra el proyecto del Tren Maya. Azcárraga, a través de Twitter, sostuvo que el motivo real del distanciamiento era la disputa por los derechos de autor, utilizando incluso frases emblemáticas de la serie en su respuesta.

El trasfondo: la disputa con Televisa y el veto a Eugenio Derbez (Fotos: Televisa/ Instagram)

Entre los puntos centrales del conflicto destacan:

  • Propiedad intelectual: Derbez sostiene que él creó y registró los personajes.
  • Derechos de la franquicia: Televisa solo reconoce la propiedad del nombre, sin ceder los derechos para nuevas temporadas o largometrajes.
  • Negociación fallida: La negativa de Televisa a otorgar los permisos sin costo mantiene detenida cualquier producción futura.
  • Intercambio de declaraciones: Ambos han utilizado las redes sociales para manifestar su postura, en un tono a veces irónico y con referencias a la serie.

