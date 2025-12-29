México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Pronósticos para la Asistencia Pública ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido publicados. Estos son los números de la suerte de este domingo 28 de diciembre.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

03, 07, 16 y 25

Chispazo Clásico

Número ganador:

01, 05, 13 y 20

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los resultados de los
Los resultados de los sorteos del Chispazo (Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna elegirá las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

