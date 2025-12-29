México

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda mensaje tras confirmarse la muerte de 13 personas

Las autoridades confirmaron un total de 98 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes unidades médicas para su atención

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

La Secretaría de Marina confirmó la muerte de 13 personas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z de la ruta Salinas Cruz - Coatzacoalcos del Istmo de Tehuantepec. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, mandó un mensaje sobre las acciones que indicó para atender a los heridos.

Precisó que pidió personalmente al secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, su pronto traslado a la zona para atender a las familias afectadas por el accidente.

Por otra parte, indicó que la secretaría de Gobernación seguirá atenta a las labores en la Línea Z, pues al momento del accidente viajaban 241 usuarios y nueve integrantes de la tripulación del tren, es decir que en total 249 personas iban a bordo del tren que se descarriló.

Sheinbaum mandó un mensaje tras
Sheinbaum mandó un mensaje tras confirmarse la muerte de 13 personas en el accidente del Tren Interoceánico (X/ @Claudiashein)

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec. He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar. La secretaria de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando", se lee en la publicación que realizó la presidenta.

Marina confirma 13 fallecidos y 98 heridos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La mañana de este domingo 28 de diciembre el Tren Interoceánico se descarriló en la Línea Z, la Secretaría de Marina confirmó 13 muertos y 98 lesionados, de los cuales cinco de ellas están graves.

Autoridades han confirmado un saldo de 20 personas que resultaron heridas por los hechos. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros.

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) confirmó que el accidente, ocurrido este domingo en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El incidente ha movilizado a autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes mantienen operaciones de rescate y apoyo para garantizar una atención integral a los afectados, mientras se coordina la investigación de las causas junto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Entre los heridos, 36 personas han sido trasladadas a hospitales en el Istmo de Tehuantepec, según informes de la Semar, que continúa desplegando recursos en la zona, incluyendo cinco ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y aproximadamente cuarenta elementos de sanidad naval.

Sheinbaum lamentó el fallecimiento de
Sheinbaum lamentó el fallecimiento de 13 víctimas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico (EFE/Mario Guzmán)

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, comunicó inicialmente que había un reporte preliminar de quince personas lesionadas: “De manera preliminar, se reportan quince personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, publicó en sus redes sociales antes de confirmarse el fallecimiento de pasajeros.

Destacó la instalación de un módulo operativo de atención a la emergencia por parte del Gobierno del Estado, que trabaja en coordinación con el gobierno municipal y diversas instituciones federales para, según sus palabras, “salvaguardar la integridad de la población”.

