Por qué recalentar los platillos puede volverse un riesgo

(Imagen ilustrativa infobae)

Durante la temporada de festejos por las fiestas decembrinas, la comida adquiere un papel central en los hogares, su consumo puede alargarse más allá de un solo día.

El recalentar platillos como los romeritos, pavo, sopas, entre otras comidas, en hogares mexicanos se realiza no solo como una costumbre sino como una oportunidad para cuidar la economía y para volver a convivir.

Sin embargo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), advierte que recalentar alimentos de forma incorrecta puede derivar en intoxicaciones alimentarias, por lo que consideran esencial adoptar medidas de seguridad para evitar enfermedades asociadas al consumo de alimentos por una extensión amplia de tiempo.

¿Por qué recalentar bien los alimentos?

El proceso de recalentar comida permite aprovechar las sobras, pero si no se respetan tiempos, temperaturas y métodos, existe riesgo de desarrollar infecciones causadas por bacterias como Salmonella, E. coli o Listeria.

Una mujer joven muestra signos de dolor abdominal mientras se encuentra sentada en una sala de estar, reflejando una situación común que puede estar relacionada con problemas digestivos o estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar alimentos a temperatura ambiente varias horas facilita la multiplicación de estos microorganismos.

El ISSSTE advierte que consumir platillos recalentados de manera inadecuada puede provocar dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre.

Consejos para recalentar de manera segura

El ISSSTE recomiendan seguir estas medidas para reducir riesgos:

Una mujer vestida con pijama observa pensativa el interior de un refrigerador abierto en plena noche, evaluando las opciones de alimentos y bebidas disponibles. La escena ilustra la indecisión y los hábitos nocturnos relacionados con la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegura que los alimentos superen los 74 °C (165 °F) al recalentarse y que el vapor salga del centro del platillo.

En caso de usar microondas, es aconsejable revolver la comida a la mitad del proceso para calentar de forma uniforme.

Evita recipientes dañados o metálicos al utilizar microondas.

Sopas y guisos resultan más seguros cuando se recalientan en olla o sartén.

Utiliza únicamente recipientes limpios y herméticos .

Guarda la comida en el refrigerador antes de dos horas tras su preparación y ponle fecha para controlar su tiempo de almacenamiento.

Cuándo no consumir alimentos recalentados

Aunque la comida luzca y huela bien, las autoridades sanitarias recomiendan no consumirla si:

Han pasado más de cuatro días desde su preparación.

El platillo permaneció horas fuera del refrigerador.

Presenta burbujas, textura viscosa, cambios de color o mal olor.

Créditos: Freepik

La guía del Gobierno de México insiste en recalentar solo lo que se va a consumir, evitando recalentados repetidos, práctica que disminuye la seguridad alimentaria.

Riesgos de no respetar las recomendaciones

El ISSSTE indica que dejar alimentos a temperatura ambiente varias horas puede generar bacterias peligrosas. Ante cualquier sospecha de alteración en el aspecto, olor o textura, la sugerencia es desechar el platillo para evitar intoxicaciones.

(Getty Images)

El recalentado responsable y la adecuada conservación de los alimentos permiten disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo la salud de los comensales.