México

Perrito muestra respeto cuando su dueño hace oración y enternece a miles en redes sociales

Aunque la escena del adulto mayor resultó conmovedora, la actitud del can desató una oleada de comentarios y reacciones en internet

Guardar
La grabación de la rutina
La grabación de la rutina diaria de un anciano junto a su perro genera gran impacto en internet. (IG: @masximu876)

Un video publicado en Instagram el pasado 1 de diciembre ha logrado conmover a miles de usuarios, acumulando más de 100 mil reacciones gracias a la ternura y sencillez que transmite.

En la grabación se observa a un adulto mayor sentado a una mesa, frente a un plato con pan y una taza de café caliente, mientras sostiene un rosario entre sus manos.

“Gracias Señor por regalarme otro día. Gracias por el sol que ya calienta mis huesos cansados. Gracias por este cafecito y este pan que no me faltan. Y gracias por la compañía de este fielito que siempre me cuida. Bendice el trabajo del campo y a todos los que se levantan temprano como yo”, recita el hombre.

El perrito que conquistó a las redes sociales

El video de un hombre mayor que agradece por su día y por la compañía de su perro se vuelve viral. (IG: @masximu876)

Aunque la escena refleja la rutina matutina de un anciano que valora cada momento y cada detalle de la vida, siendo conmovedora en sí misma, lo que realmente capturó la atención de los internautas es la presencia de su perro.

Sentado sobre un pequeño banco de madera al lado de su dueño, el can comparte una actitud aparentemente solemne mientras el hombre reza, acompañando la escena con gesto calmado.

Aunque algunos usuarios aseguran que el ejemplar es consciente de lo que sucede, otros afirman que únicamente está somnoliento, sin embargo, cualquiera que sea la realidad, el clip generó una amplia respuesta en redes sociales, recordando la importancia de la compañía y el afecto entre personas y sus mascotas.

El impacto positivo del vínculo entre adultos mayores y sus mascotas

Convivir con animales cambia la
Convivir con animales cambia la dinámica diaria de los adultos mayores, promoviendo la actividad física, el bienestar y la interacción social. (Cuartoscuro)

Diversos estudios respaldan el impacto positivo que tiene la convivencia con animales de compañía en la vida de las personas adultas mayores, por ejemplo, de acuerdo con el Instituto de Investigación del Vínculo entre Humanos y Animales (Habri, por sus siglas en inglés), citado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la presencia de una mascota puede brindar apoyo social y emocional.

Lo antes mencionado, según la misma fuente, contribuye a disminuir sentimientos de angustia, soledad y depresión, además de favorecer una mejor calidad de vida en los individuos de edad avanzada.

De igual manera, la relación con los perros puede reflejarse en beneficios para la salud física. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports y retomado por la Escuela Médica de Harvard, ambos citados por la Profeco, señala que los dueños de cánidos presentan un menor riesgo de muerte asociada a enfermedades cardiacas, lo que refuerza la importancia de estos vínculos en la etapa adulta mayor.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor señala que la relación entre las personas mayores y sus mascotas se convierte en un ejercicio de cuidado mutuo, pues mientras los animales domésticos dependen de los seres humanos para su alimentación, refugio y atención, los dueños reciben compañía, motivación y bienestar emocional, fortaleciendo un lazo que impacta positivamente en ambos y que se ve reflejado en escenas cotidianas como la que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Temas Relacionados

PerrosAdultos mayoresViralesInstagram

Más Noticias

Tren Interoceánico: gobernador de Oaxaca reporta 15 heridos tras el descarrilamiento

Salomón jara indicó que los lesionados ya fueron trasladados a hospitales de la zona

Tren Interoceánico: gobernador de Oaxaca

Día de Reyes Magos: lugares de la CDMX donde envuelven tus regalos gratis y con papel reciclado

La campaña impulsada en plazas comerciales invita a la ciudadanía a sustituir las envolturas tradicionales por opciones reutilizables

Día de Reyes Magos: lugares

La CFE enfrentó con enfoque social los desafíos de la temporada de lluvias y huracanes 2025 en México

Respuesta rápida ante lluvias y huracanes en el año por parte de la Comisión Federal de Electricidad

La CFE enfrentó con enfoque

Así es el calendario del ‘Perrito Guadalupano’ que conquistó las redes sociales

Difundido en plataformas digitales, el obsequio despertó el entusiasmo de usuarios en México y otros países, quienes solicitaron ejemplares

Así es el calendario del

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

La FGR imputó al menos de cinco crímenes a los involucrados y dio un plazo de tres meses para continuar con la sentencia

Vinculan a proceso a 17
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 17

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Critican a James Hetfield, vocalista

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

DEPORTES

Sebastián Córdova se despide de

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida