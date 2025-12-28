Perrito muestra respeto cuando su dueño hace oración y enternece a miles en redes sociales

La grabación de la rutina diaria de un anciano junto a su perro genera gran impacto en internet. (IG: @masximu876)

Un video publicado en Instagram el pasado 1 de diciembre ha logrado conmover a miles de usuarios, acumulando más de 100 mil reacciones gracias a la ternura y sencillez que transmite.

En la grabación se observa a un adulto mayor sentado a una mesa, frente a un plato con pan y una taza de café caliente, mientras sostiene un rosario entre sus manos.

“Gracias Señor por regalarme otro día. Gracias por el sol que ya calienta mis huesos cansados. Gracias por este cafecito y este pan que no me faltan. Y gracias por la compañía de este fielito que siempre me cuida. Bendice el trabajo del campo y a todos los que se levantan temprano como yo”, recita el hombre.

El perrito que conquistó a las redes sociales

El video de un hombre mayor que agradece por su día y por la compañía de su perro se vuelve viral. (IG: @masximu876)

Aunque la escena refleja la rutina matutina de un anciano que valora cada momento y cada detalle de la vida, siendo conmovedora en sí misma, lo que realmente capturó la atención de los internautas es la presencia de su perro.

Sentado sobre un pequeño banco de madera al lado de su dueño, el can comparte una actitud aparentemente solemne mientras el hombre reza, acompañando la escena con gesto calmado.

Aunque algunos usuarios aseguran que el ejemplar es consciente de lo que sucede, otros afirman que únicamente está somnoliento, sin embargo, cualquiera que sea la realidad, el clip generó una amplia respuesta en redes sociales, recordando la importancia de la compañía y el afecto entre personas y sus mascotas.

El impacto positivo del vínculo entre adultos mayores y sus mascotas

Convivir con animales cambia la dinámica diaria de los adultos mayores, promoviendo la actividad física, el bienestar y la interacción social. (Cuartoscuro)

Diversos estudios respaldan el impacto positivo que tiene la convivencia con animales de compañía en la vida de las personas adultas mayores, por ejemplo, de acuerdo con el Instituto de Investigación del Vínculo entre Humanos y Animales (Habri, por sus siglas en inglés), citado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la presencia de una mascota puede brindar apoyo social y emocional.

Lo antes mencionado, según la misma fuente, contribuye a disminuir sentimientos de angustia, soledad y depresión, además de favorecer una mejor calidad de vida en los individuos de edad avanzada.

De igual manera, la relación con los perros puede reflejarse en beneficios para la salud física. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports y retomado por la Escuela Médica de Harvard, ambos citados por la Profeco, señala que los dueños de cánidos presentan un menor riesgo de muerte asociada a enfermedades cardiacas, lo que refuerza la importancia de estos vínculos en la etapa adulta mayor.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor señala que la relación entre las personas mayores y sus mascotas se convierte en un ejercicio de cuidado mutuo, pues mientras los animales domésticos dependen de los seres humanos para su alimentación, refugio y atención, los dueños reciben compañía, motivación y bienestar emocional, fortaleciendo un lazo que impacta positivamente en ambos y que se ve reflejado en escenas cotidianas como la que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.