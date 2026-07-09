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Amnistía Internacional lamenta la muerte de Laura Velázquez, activista contra el feminicidio

La organización de derechos humanos lamenta expresa solidaridad con la madre y la familia de la defensora de derechos humanos

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Amnistía Internacional México informó del fallecimiento de Laura Velázquez, defensora de derechos humanos. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Amnistía Internacional México informó este 8 de julio el fallecimiento de Laura Velázquez Florencio, a quien identificó como defensora de derechos humanos y como la principal impulsora de la exigencia de justicia por el feminicidio de su hermana, Diana Velázquez.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial, Amnistía Internacional señaló que la lucha de Laura Velázquez por obtener justicia “se convirtió en un referente de dignidad, resistencia y exigencia de verdad. La organización afirmó que “honrar su memoria implica reconocer la fuerza de su lucha y renovar nuestro compromiso de no desistir hasta alcanzar verdad, justicia y reparación.

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El pronunciamiento también destacó su activismo y acompañamiento a otras mujeres “en sus procesos de búsqueda de justicia, además de su labor de rescate de perros en situación de abandono, de acuerdo con Amnistía Internacional. En el mismo mensaje, la organización expresó su “sororidad” con Lidia, madre de Laura, así como con su familia y amistades.

La activista Laura Velázquez Florencio muere en un accidente en carretera

Placa conmemorativa por Diana Velázquez, FGJEM, Chimalhuacán
El colectivo Justicia Para Diana solicitó a las autoridades del Estado de México que investiguen el hecho sin repetir omisiones y violencias que, afirma, han marcado el caso de Diana. (FGJEM)

Laura Velázquez murió el pasado 7 de julio en un accidente en carretera, de acuerdo con un comunicado difundido este 8 de julio por la página de Facebook Justicia Para Diana; el colectivo pidió que las autoridades del Estado de México investiguen el hecho sin repetir las omisiones que, afirmó, la familia ha enfrentado durante años.

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El mensaje presentó a Laura como hermana, hija, amiga, compañera, defensora, buscadora de justicia, ciclista, cuidadora y creadora. Según el comunicado, sostenía desde hace años, junto con su madre Lidia y su familia, una lucha buscando justicia por su hermana Diana.

La página Justicia Para Diana afirmó que Laura no solo acompañaba a otras personas en las calles, sino que también hizo de la bicicleta una forma de transitar, luchar y reclamar el espacio público. El texto añadió que para ella salir a rodar significaba fuerza, vida y energía.

El mismo pronunciamiento advirtió que en México esa elección implica vulnerabilidad y peligro por la violencia vial. También subrayó que fue escrito “con la grieta del dolor atravesando nuestros corazones” y que su propósito es dejar registro, recordar y honrar a Laura. También planteó una defensa de su memoria y de las causas que acompañó.

Familia y acompañantes llaman a una memoria digna

Placa conmemorativa por Diana Velázquez, FGJEM, Chimalhuacán
Familiares pidieron a la opinión pública y a los medios una memoria digna y no revictimizante, como homenaje a Laura Velázquez. (FGJEM)

La petición también se dirigió a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las personas que, según el texto, fueron acompañadas por Laura y su madre. El llamado fue a hacer eco de una memoria digna y no revictimizante.

Afirman que Laura defendió no solo la memoria de su hermana, sino la de muchas mujeres y personas ausentes en el país. El mensaje cerró con una promesa de defender y amar aquello que ella defendió y amó.

La página informó que el cuerpo de Laura ya se encuentra en su hogar y que mañana "iremos a sembrar su cuerpo."

El Secretariado Ejecutivo registra 59 feminicidios en México durante mayo

El Secretariado Ejecutivo informó que el 54.7% de los feminicidios se concentran en 20 municipios. | Jovani Pérez
La CDMX subió del cuarto al segundo lugar nacional en feminicidio, y cuatro entidades concentran 34.5% de las víctimas entre enero y mayo. | Jovani Pérez

En México, 59 mujeres fueron asesinadas por feminicidio durante mayo y el acumulado de 2026 llegó a 267 casos al corte de ese mes, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el dato confirmó que la CDMX subió del cuarto al segundo lugar nacional y que cuatro entidades concentran 34.5% de las víctimas.

Ese 34.5% equivale a 92 casos entre enero y mayo. Según el reporte, Sinaloa encabeza la lista con 34 víctimas, seguido por la Ciudad de México y el Estado de México, con 20 cada uno, y Chiapas, con 18. Detrás de los cuatro estados con más casos aparecen Morelos, con 14 víctimas, y Chihuahua y Tamaulipas, con 13 cada uno.

Entre las entidades con menos registros están Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos casos cada una. Coahuila y Nayarit reportan un reporte por entidad.

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