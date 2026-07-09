¿Qué pasó en la Terminal 2 del AICM? Aeropuerto aclara riña tras difusión de video viral

El incidente ocurrió en una sala de espera y derivó en la intervención de la autoridad competente, informó la administración de la Terminal 2.

La difusión de un video en redes sociales que muestra una riña en la sala de última espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) generó diversas reacciones entre los usuarios.

Tras la circulación de las imágenes, la administración del aeropuerto informó que solicitó la intervención de la autoridad competente para atender el incidente y preservar el orden dentro de las instalaciones.

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AICM explica la riña ocurrida en la Terminal 2

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el AICM señaló que, una vez detectado el altercado entre varios particulares, se dio aviso a la autoridad correspondiente, la cual presentó a las personas involucradas ante el Juzgado Cívico.

COMUNICADO OFICIAL (AICM).

El aeropuerto indicó que esta medida tuvo como objetivo evitar mayores afectaciones tanto a los usuarios como a la infraestructura de la Terminal 2, luego de que las imágenes del enfrentamiento se viralizaran en distintas plataformas digitales.

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Video muestra agresiones contra personal del aeropuerto

De acuerdo con los videos difundidos y con reportes de distintos medios, la confrontación ocurrió en la sala de espera de la Terminal 2, donde varias personas protagonizaron una pelea que también alcanzó al personal de atención al cliente.

En las grabaciones se observa a empleados resguardándose detrás del mostrador mientras algunos hombres intentan acercarse de manera agresiva. Asimismo, otras personas intervienen para contener a uno de los involucrados y evitar que continuara la agresión.

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Video de riña en la Terminal 2 del AICM se viraliza; aeropuerto informa qué ocurrió.

Según versiones de testigos, durante el incidente también fueron derribados algunos postes de contención colocados en la zona de espera.

Lo que se sabe tras la difusión del video

Los involucrados eran, presuntamente, pasajeros de un vuelo de Aeroméxico .

Reportes señalan que algunas personas viajaban en aparente estado de ebriedad .

Uno de los pasajeros habría causado desperfectos dentro de la aeronave antes del despegue.

El capitán decidió negarles el viaje y ordenar su desembarque por motivos de seguridad.

Posteriormente, ya en la Terminal 2 , se registró la riña que fue captada en video.

El AICM informó que los particulares fueron presentados ante el Juzgado Cívico.

¿Por qué un capitán puede impedir el abordaje de pasajeros?

De acuerdo con la normativa aeronáutica internacional, el comandante o capitán de una aeronave es la máxima autoridad durante la operación del vuelo y tiene la facultad de decidir si un pasajero representa un riesgo para la seguridad.

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El capitán puede negar el abordaje si considera que un pasajero representa un riesgo para la seguridad del vuelo. EFE/José Méndez

Esta atribución le permite negar el abordaje o desembarcar a personas cuyo comportamiento pueda poner en peligro la integridad de los pasajeros, la tripulación o la operación del vuelo.

Entre las situaciones que pueden motivar esta decisión se encuentran conductas agresivas, daños al avión o un estado de intoxicación que impida seguir las instrucciones de seguridad.

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Pasajeros en estado de ebriedad representan un riesgo para la seguridad aérea

Organismos internacionales dedicados a la seguridad de la aviación establecen que las personas en estado de ebriedad pueden representar un riesgo durante un vuelo debido a que disminuye su capacidad para reaccionar ante una emergencia.

(Freepik)

Además, un pasajero intoxicado puede mostrar conductas agresivas, desacatar instrucciones de la tripulación o generar incidentes que comprometan la seguridad del resto de los ocupantes.

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En casos extremos, un comportamiento violento durante el trayecto puede obligar al piloto a realizar un aterrizaje no programado, lo que implica costos adicionales para la aerolínea y afectaciones para todos los pasajeros.

Reglas sobre el consumo de alcohol en aeropuertos y vuelos

En México, el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los aeropuertos está permitido únicamente en establecimientos autorizados, como restaurantes y bares.

Las aerolíneas pueden negar el abordaje a pasajeros que presenten signos de intoxicación y representen un riesgo para la seguridad. Imagen vía usuario de Flickr Petrr

Las aerolíneas pueden negar el abordaje a personas que presenten signos evidentes de intoxicación si consideran que existe un riesgo para la seguridad.

Asimismo, durante el vuelo los pasajeros no pueden consumir bebidas alcohólicas propias; únicamente está permitido ingerir aquellas que sean servidas por la tripulación.

Estas medidas forman parte de las normas internacionales de seguridad aérea que buscan prevenir incidentes a bordo y garantizar un viaje seguro para todos los ocupantes.

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