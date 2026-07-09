México

¿Qué pasó en la Terminal 2 del AICM? Aeropuerto aclara riña tras difusión de video viral

El incidente ocurrió en una sala de espera y derivó en la intervención de la autoridad competente, señalaron autoridades aeroportuarias

Guardar
Google icon
El incidente ocurrió en una sala de espera y derivó en la intervención de la autoridad competente, informó la administración de la Terminal 2.
El incidente ocurrió en una sala de espera y derivó en la intervención de la autoridad competente, informó la administración de la Terminal 2.

La difusión de un video en redes sociales que muestra una riña en la sala de última espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) generó diversas reacciones entre los usuarios.

Tras la circulación de las imágenes, la administración del aeropuerto informó que solicitó la intervención de la autoridad competente para atender el incidente y preservar el orden dentro de las instalaciones.

PUBLICIDAD

AICM explica la riña ocurrida en la Terminal 2

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el AICM señaló que, una vez detectado el altercado entre varios particulares, se dio aviso a la autoridad correspondiente, la cual presentó a las personas involucradas ante el Juzgado Cívico.

COMUNICADO OFICIAL (AICM).
COMUNICADO OFICIAL (AICM).

El aeropuerto indicó que esta medida tuvo como objetivo evitar mayores afectaciones tanto a los usuarios como a la infraestructura de la Terminal 2, luego de que las imágenes del enfrentamiento se viralizaran en distintas plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Video muestra agresiones contra personal del aeropuerto

De acuerdo con los videos difundidos y con reportes de distintos medios, la confrontación ocurrió en la sala de espera de la Terminal 2, donde varias personas protagonizaron una pelea que también alcanzó al personal de atención al cliente.

En las grabaciones se observa a empleados resguardándose detrás del mostrador mientras algunos hombres intentan acercarse de manera agresiva. Asimismo, otras personas intervienen para contener a uno de los involucrados y evitar que continuara la agresión.

Video de riña en la Terminal 2 del AICM se viraliza; aeropuerto informa qué ocurrió.

Según versiones de testigos, durante el incidente también fueron derribados algunos postes de contención colocados en la zona de espera.

Lo que se sabe tras la difusión del video

  • Los involucrados eran, presuntamente, pasajeros de un vuelo de Aeroméxico.
  • Reportes señalan que algunas personas viajaban en aparente estado de ebriedad.
  • Uno de los pasajeros habría causado desperfectos dentro de la aeronave antes del despegue.
  • El capitán decidió negarles el viaje y ordenar su desembarque por motivos de seguridad.
  • Posteriormente, ya en la Terminal 2, se registró la riña que fue captada en video.
  • El AICM informó que los particulares fueron presentados ante el Juzgado Cívico.

¿Por qué un capitán puede impedir el abordaje de pasajeros?

De acuerdo con la normativa aeronáutica internacional, el comandante o capitán de una aeronave es la máxima autoridad durante la operación del vuelo y tiene la facultad de decidir si un pasajero representa un riesgo para la seguridad.

El capitán puede negar el abordaje si considera que un pasajero representa un riesgo para la seguridad del vuelo. EFE/José Méndez
El capitán puede negar el abordaje si considera que un pasajero representa un riesgo para la seguridad del vuelo. EFE/José Méndez

Esta atribución le permite negar el abordaje o desembarcar a personas cuyo comportamiento pueda poner en peligro la integridad de los pasajeros, la tripulación o la operación del vuelo.

Entre las situaciones que pueden motivar esta decisión se encuentran conductas agresivas, daños al avión o un estado de intoxicación que impida seguir las instrucciones de seguridad.

Pasajeros en estado de ebriedad representan un riesgo para la seguridad aérea

Organismos internacionales dedicados a la seguridad de la aviación establecen que las personas en estado de ebriedad pueden representar un riesgo durante un vuelo debido a que disminuye su capacidad para reaccionar ante una emergencia.

alcohol en el avión, beber alcohol en vuelo
(Freepik)

Además, un pasajero intoxicado puede mostrar conductas agresivas, desacatar instrucciones de la tripulación o generar incidentes que comprometan la seguridad del resto de los ocupantes.

En casos extremos, un comportamiento violento durante el trayecto puede obligar al piloto a realizar un aterrizaje no programado, lo que implica costos adicionales para la aerolínea y afectaciones para todos los pasajeros.

Reglas sobre el consumo de alcohol en aeropuertos y vuelos

En México, el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los aeropuertos está permitido únicamente en establecimientos autorizados, como restaurantes y bares.

Las aerolíneas pueden negar el abordaje a pasajeros que presenten signos de intoxicación y representen un riesgo para la seguridad. Imagen vía usuario de Flickr Petrr
Las aerolíneas pueden negar el abordaje a pasajeros que presenten signos de intoxicación y representen un riesgo para la seguridad. Imagen vía usuario de Flickr Petrr

Las aerolíneas pueden negar el abordaje a personas que presenten signos evidentes de intoxicación si consideran que existe un riesgo para la seguridad.

Asimismo, durante el vuelo los pasajeros no pueden consumir bebidas alcohólicas propias; únicamente está permitido ingerir aquellas que sean servidas por la tripulación.

Estas medidas forman parte de las normas internacionales de seguridad aérea que buscan prevenir incidentes a bordo y garantizar un viaje seguro para todos los ocupantes.

Temas Relacionados

AICMTerminal 2PeleaAeroméxicoAeropuertomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Con sillazos y gritos, profesor acusado de abuso buscaba evitar su detención dentro de escuela en Ixtapaluca

Un profesor del Centro Escolar Celestino Freinet, en Ixtapaluca, Estado de México, intentó evitar ser detenido tras ser acusado de abuso sexual

Con sillazos y gritos, profesor acusado de abuso buscaba evitar su detención dentro de escuela en Ixtapaluca

Casas del Bienestar en Veracruz sufren daños por lluvias a seis meses de ser inauguradas por Sheinbaum

El desarrollo habitacional Bosques de Río Medio sufrió daños en infraestructura urbana, aunque autoridades descartan afectaciones estructurales

Casas del Bienestar en Veracruz sufren daños por lluvias a seis meses de ser inauguradas por Sheinbaum

Los destinos de playa que cuestan hasta 50% menos que Cancún y Tulum

Además de varios puntos del país, hay alternativas internacionales como Bayahibe, Santa Marta o las Corn Islands con hoteles por debajo del promedio del Caribe mexicano

Los destinos de playa que cuestan hasta 50% menos que Cancún y Tulum

Reciben seis integrantes de “Los Jockes” 150 años de prisión por secuestro exprés en Toluca

Las indagatorias permitieron ubicar a media docena de integrantes que operaban en varios municipios del Valle de Toluca

Reciben seis integrantes de “Los Jockes” 150 años de prisión por secuestro exprés en Toluca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Ejército y Policía Estatal despliegan operativo en la sierra de Chilpancingo tras reportes de disparos

Omar García Harfuch confirma la muerte de “El Texas” en Culiacán, era el jefe de plaza de Los Chapitos

Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

Creció en California, se formó en el CJNG y hoy EEUU le puso precio a su cabeza: la historia de Juan Carlos Valencia, “El 03”

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Otra consecuencia de la derrota de la Selección Mexicana: Adrián Marcelo afirma que no habrá reconciliación con Gala Montes

Pedro Sola se disculpa por comentario contra mascotas: “Siento una vergüenza horrible”

Paola Suárez revela que Karina Torres entró a La Casa de los Famosos México porque jugaron “piedra, papel o tijera”

Revelan a los nominados para el Premio Ariel 2026, “En el camino” lidera con varias categorías

DEPORTES

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Pumas mantiene en secreto sus dos próximos fichajes: ¿Quiénes podrían ser?

Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes por esta razón

¿Cuánto cuesta estudiar en la preparatoria de Gilberto Mora y cuál sería su siguiente paso tras graduarse?

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial