Detienen a excolaborador de Genaro García Luna por presunto desvío de recursos públicos

El sujeto forma parte de las 61 órdenes de aprehensión emitidas contra personas relacionadas a contratos de penales federales. Foto: FGR

Este viernes fue detenido Jesús Alberto “N”, excolaborador de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por su presunta participación en el desvío de recursos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que derivado de trabajos de inteligencia se logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra del sujeto por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Jesús Alberto “N” presuntamente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos de un órgano administrativo federal.

Al obtenerlos, los habría canalizado a empresas aparentemente controladas por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Fue recluido en el Altiplano

Genaro García Luna se encuentra recluido en EEUU por vínculos con el Cártel de Sinaloa. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, estas acciones las realizó entre 2013 y 2015 debido a su posición federal, con la que presuntamente celebró contratos y simuló operaciones con recursos públicos de Centros Penitenciarios Federales.

Jesús Alberto “N” fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el sujeto vestía un short azul, playera deportiva color verde, sudadera azul con chamarra negra y tenis color gris.

Luego de que le fueron leídos sus derechos, fue trasladado para su certificación médica. Posteriormente se puso a disposición de una autoridad judicial con sede en el Cefereso No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En el penal el Ministerio Público Federal (MPF) solicitará audiencia inicial para formularle imputación, en tanto, se le presume inocente.

Detienen a asesora de Genaro García Luna

El pasado 16 de diciembre fue detenida la asesora de Genaro García Luna| Cuartoscuro / FGR

Esta captura se suma a la de María Vanesa Pedraza Madrid, antigua asesora de Genaro García Luna, acusada de presuntos temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La mujer fue detenida el 16 de diciembre, luego de que las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detectaran que tuvo participación como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc, la cual era utilizada por García Luna para recibir recursos financieros de cárteles.

María Vanesa Pedraza fue recluida en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 16 en el estado de Morelos.

De acuerdo con una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Vanesa Pedraza aparece como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., firma que es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntamente haber triangulado más de 2 mil 678 millones de pesos y al menos 74 millones de dólares provenientes del erario federal.

Ambos formaban parte de las 61 órdenes de aprehensión obtenidas por la FGR, en mayo de 2023, en contra de personas presuntamente relacionadas con contratos de penales federales durante la administración de García Luna.