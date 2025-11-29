México

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

El fiscal del estado señaló que no se han cumplimentado las órdenes de aprehensión porque los uniformados se declararon con covid-19

Guardar
Fotografía de archivo del 13
Fotografía de archivo del 13 de octubre de 2021 de vehículos de la policía en rondas de vigilancia, en el municipio de Aguililla en el estado de Michoacán (México). EFE/Iván Villanueva

Víctor Hugo “N”, policía municipal de Ario de Rosales, Michoacán, fue detenido tras cumplimentarse una orden judicial que lo señala por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado en perjuicio de cuatro personas del municipio de Salvador Escalante.

El agente fue ingresado al Centro Penitenciario de Alto Impacto, quedando a disposición del órgano jurisdiccional encargado de definir su situación legal, esto luego de que se registrara un feminicidio y ataque contra civiles en el que habría participado.

Así ocurrieron los hechos por los que fue detenido

De acuerdo con las investigaciones, realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, el hecho ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando cinco patrullas de la Policía de Ario interceptaron una camioneta Cadillac Escalade en la calle Lázaro Cárdenas que se dirigía de Santa Clara del Cobre a Zirahuén.

Los uniformados ordenaron a los ocupantes descender para realizar una supuesta inspección de rutina, a lo que el copiloto accedió y bajo del vehículo; sin embargo, la conductora, identificada como Gabriela Andrea “F”, encendió el vehículo.

Ante esta acción, los policías municipales dispararon contra la camioneta, lo que provocó que saliera del camino y que los pasajeros sufrieran lesiones.

El Fiscal General de Michoacán,
El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que aún faltan ocho policías municipales por detener. Credito:cuartoscuro

Luego del incidente, los elementos policiales, acompañados al menos de un civil que viajaba en una camioneta doble cabina, se aproximaron a la unidad.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la persona que viajaba en la camioneta presuntamente disparó contra Gabriela Andrea “F”, causándole la muerte en el sitio.

Al mismo tiempo, uno de los otros tres acompañantes fue privado de la libertad, golpeado y torturado por los policías municipales, quienes lo liberaron hasta el día siguiente.

Luego de labores de investigación, se logró obtener datos de prueba sobre la posible participación de Víctor Hugo “N” en los hechos.

(Foto: FGR)
(Foto: FGR)

La FGE destacó que existen ocho órdenes de aprehensión vigentes contra el mismo número de personas relacionadas con estos delitos, y que las acciones operativas continúan, de acuerdo con la información oficial.

Detenciones pausadas por covid-19

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó en conferencia de prensa que cuentan con nueve órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Ario de Rosales por su presunta participación en los hechos.

Detalló que no se han podido cumplimentar en su totalidad las aprehensiones debido a que los policías se declararon enfermos por covid-19, por lo que se encuentran pendientes.

Carlos Torres Piña detalló que
Carlos Torres Piña detalló que las aprehensiones restantes se encuentran pendientes. (Foto: Gobierno de Michoacán)

“Tenemos nueve órdenes de aprensión sobre estos elementos de acuerdo a la información técnica, a la información que existe en esta carpeta, y hemos buscado el ejercicio de la complementación. Decirles que el día de ayer se iban a realizar, pero se declararon con COVID-19 los policías de Ario de Rosales, por eso no se pudo complementar”, comentó en conferencia de prensa.

Temas Relacionados

Policía Municipal ArioMichoacánFeminicidioAtaque cuatro personasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Los 3 ejercicios fáciles de hacer para eliminar la piel de naranja en las piernas desde casa

Esta rutina te ayudará a mejorar la firmeza del tren inferior

Los 3 ejercicios fáciles de

Conoce los podcast más exitosos de Spotify México este fin de semana

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Conoce los podcast más exitosos

Zootopia y Toy Story compiten por ser la película más vista de Disney+ México este fin de semana

El estreno de Zootopia 2 en cines el 27 de noviembre repuntó la popularidad de la primera película de la franquicia en la plataforma de streaming de Disney

Zootopia y Toy Story compiten

Estas son las posibles fechas de publicación del Spotify Wrapped, según los anuncios de años anteriores

El esperado informe anual está a la vuelta de la esquina y millones de usuarios ya especulan sobre la fecha en que podrán compartir sus artistas y canciones más escuchados

Estas son las posibles fechas

“No tienes nada”: Emma Coronel comparte su experiencia tras declararse culpable por lavado de dinero y narcotráfico

La exreina de belleza se sinceró sobre las repercusiones que tuvo compartir su vida junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el documental de Oxygen

“No tienes nada”: Emma Coronel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch se reúne con representantes

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

ENTRETENIMIENTO

Conoce los podcast más exitosos

Conoce los podcast más exitosos de Spotify México este fin de semana

Zootopia y Toy Story compiten por ser la película más vista de Disney+ México este fin de semana

Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Dua Lipa: este será el clima en CDMX los días de concierto

Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

Stranger Things despide México con el ‘Upside Down’ en plena CDMX: esto cuestan los boletos con descuento

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México