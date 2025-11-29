Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Fotografía de archivo del 13 de octubre de 2021 de vehículos de la policía en rondas de vigilancia, en el municipio de Aguililla en el estado de Michoacán (México). EFE/Iván Villanueva

Víctor Hugo “N”, policía municipal de Ario de Rosales, Michoacán, fue detenido tras cumplimentarse una orden judicial que lo señala por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado en perjuicio de cuatro personas del municipio de Salvador Escalante.

El agente fue ingresado al Centro Penitenciario de Alto Impacto, quedando a disposición del órgano jurisdiccional encargado de definir su situación legal, esto luego de que se registrara un feminicidio y ataque contra civiles en el que habría participado.

Así ocurrieron los hechos por los que fue detenido

De acuerdo con las investigaciones, realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, el hecho ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando cinco patrullas de la Policía de Ario interceptaron una camioneta Cadillac Escalade en la calle Lázaro Cárdenas que se dirigía de Santa Clara del Cobre a Zirahuén.

Los uniformados ordenaron a los ocupantes descender para realizar una supuesta inspección de rutina, a lo que el copiloto accedió y bajo del vehículo; sin embargo, la conductora, identificada como Gabriela Andrea “F”, encendió el vehículo.

Ante esta acción, los policías municipales dispararon contra la camioneta, lo que provocó que saliera del camino y que los pasajeros sufrieran lesiones.

El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que aún faltan ocho policías municipales por detener. Credito:cuartoscuro

Luego del incidente, los elementos policiales, acompañados al menos de un civil que viajaba en una camioneta doble cabina, se aproximaron a la unidad.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la persona que viajaba en la camioneta presuntamente disparó contra Gabriela Andrea “F”, causándole la muerte en el sitio.

Al mismo tiempo, uno de los otros tres acompañantes fue privado de la libertad, golpeado y torturado por los policías municipales, quienes lo liberaron hasta el día siguiente.

Luego de labores de investigación, se logró obtener datos de prueba sobre la posible participación de Víctor Hugo “N” en los hechos.

(Foto: FGR)

La FGE destacó que existen ocho órdenes de aprehensión vigentes contra el mismo número de personas relacionadas con estos delitos, y que las acciones operativas continúan, de acuerdo con la información oficial.

Detenciones pausadas por covid-19

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó en conferencia de prensa que cuentan con nueve órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Ario de Rosales por su presunta participación en los hechos.

Detalló que no se han podido cumplimentar en su totalidad las aprehensiones debido a que los policías se declararon enfermos por covid-19, por lo que se encuentran pendientes.

Carlos Torres Piña detalló que las aprehensiones restantes se encuentran pendientes. (Foto: Gobierno de Michoacán)

“Tenemos nueve órdenes de aprensión sobre estos elementos de acuerdo a la información técnica, a la información que existe en esta carpeta, y hemos buscado el ejercicio de la complementación. Decirles que el día de ayer se iban a realizar, pero se declararon con COVID-19 los policías de Ario de Rosales, por eso no se pudo complementar”, comentó en conferencia de prensa.