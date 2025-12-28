Brindan atención a más de 800 mil llamadas a través del 079: integran servicio con cuatro lenguas originarias

Atención ciudadana a través del 079 rebasó las 800 mil llamadas. (Crédito: ATDT)

A lo largo de 2025, más de 800 mil solicitudes de información, trámites y orientación fueron atendidas por el canal telefónico 079, un servicio implementado por el Gobierno de México que facilita el acceso a programas sociales y servicios públicos.

Este número corto, de fácil marcación, ha consolidado su papel como vía de contacto permanente, integrando recientemente atención en cuatro lenguas originarias para ampliar su alcance y responder a la diversidad lingüística del país.

El 079 brindó 815 mil 283 atenciones a la ciudadanía durante 2025

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), responsable de la operación del 079, reportó que durante el primer año de funcionamiento se ofrecieron 815 mil 283 atenciones a personas de todo el país.

El servicio, disponible las 24 horas, los 365 días del año, centralizó la atención que antes se encontraba dispersa en varios centros de contacto de la Administración Pública Federal, optimizando así recursos y agilizando la respuesta a la ciudadanía.

Según lo informado por la ATDT, el canal telefónico permite recibir información y orientación sobre trámites, servicios y programas sociales, evitando que los usuarios tengan que trasladarse a oficinas gubernamentales para resolver sus dudas o iniciar procedimientos.

Servicios disponibles en el 079: desde becas hasta asistencia consular

El catálogo de atención del 079 abarca un amplio espectro de necesidades. Agentes especializados brindan apoyo y acompañamiento para:

Gestionar becas

Inscribirse a programas sociales

Solicitar asistencia consular

Recibir orientación en casos de violencia contra las mujeres

Entre los programas destacados se encuentran Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.

Además, la línea ofrece información sobre trámites relacionados con el Registro Civil, la Línea del Servicio Nacional de Empleo, la Línea Bienestar para las Mujeres y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

De acuerdo con información de la ATDT, el objetivo principal es que los usuarios puedan resolver gran parte de sus gestiones a distancia, ahorrando tiempo y evitando desplazamientos innecesarios.

Inclusión lingüística: atención en cuatro lenguas originarias

Consciente de la diversidad cultural y lingüística de México, el Gobierno federal integró recientemente agentes bilingües en mazateco, mixteco, náhuatl y zapoteco al equipo de atención del 079.

“El servicio evoluciona para garantizar que los hablantes de lenguas originarias puedan acceder a la misma calidad de información y orientación”, señalaron desde la ATDT. Esta medida busca acercar la oferta gubernamental a comunidades históricamente marginadas por barreras idiomáticas, facilitando el acceso a derechos y servicios para quienes se comunican en estas lenguas.

La integración de atención multilingüe representa un paso relevante en la inclusión y la equidad dentro de los canales públicos de información y asistencia.

A través del 079, la ciudadanía puede conocer la disponibilidad de trámites en línea, recibir apoyo para efectuarlos o, en caso de requerir atención presencial, obtener detalles claros sobre horarios, ubicaciones, tiempos de respuesta y requisitos, garantizando un proceso ágil y sin contratiempos.

Datos relevantes sobre la atención en el 079

