Proponen garantizar salario mínimo mensual a más de 40 mil médicos en formación en México, esta es la propuesta en la Cámara de Diputados

PAN busca garantizar pago del salario mínimo mensual a médicos en formación en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor de 40 mil médicos residentes en México enfrentan cada año condiciones de precariedad laboral y económica mientras se especializan en hospitales públicos. Una nueva propuesta legislativa en San Lázaro busca transformar esta realidad al garantizar un apoyo económico mensual durante el periodo de formación, una medida que podría impactar de manera significativa en la vida profesional y personal de quienes se preparan para atender la salud de la población.

Reforma para asegurar un pago mínimo a médicos en formación

La diputada Liliana Ortiz Pérez, representante del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para modificar el artículo 95 de la Ley General de Salud.

De acuerdo con la propuesta, todo médico que se encuentre en internado de pregrado o en residencia de especialización deberá recibir un pago mensual a cargo del establecimiento de salud donde realice su formación. La diputada especificó que “dicho pago no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente” y además deberá ser regular, suficiente y proporcional tanto al tiempo de residencia como a la carga horaria del programa formativo.

Ortiz Pérez subrayó que la residencia médica es una modalidad intensiva de formación profesional. En este proceso, los médicos residentes deben cumplir jornadas prolongadas de 24 o hasta 36 horas continuas, participando en urgencias, quirófanos, visitas médicas, guardias, actividades administrativas, enseñanza clínica y protocolos de investigación, de acuerdo con la información compartida en la Cámara. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.

Contexto normativo y vacíos legales detectados

En su exposición de motivos, la diputada detalló que, si bien la Ley General de Salud reconoce la residencia como modalidad de formación profesional, no obliga a las instituciones públicas a garantizar un apoyo económico durante esta etapa.

Al mismo tiempo, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación establece principios de apoyo al posgrado, pero no menciona explícitamente la residencia médica como un campo prioritario o protegido.

PAN busca reformar la Ley General de Salud.

Ortiz Pérez hizo referencia al artículo 4° de la Constitución Política, que reconoce el derecho a la salud y la educación, así como la existencia de un sistema nacional de becas.

Sin embargo, destacó que “ninguna ley secundaria contempla específicamente a los médicos residentes como sujetos obligatorios de becas”. Esta omisión, aseguró, ha generado un vacío normativo estructural que coloca a decenas de miles de médicos residentes en una situación de incertidumbre económica, a pesar de su papel esencial para el funcionamiento diario de hospitales y clínicas en el país.

Impacto esperado en la profesionalización y la equidad

La propuesta legislativa busca dar a los médicos residentes certeza jurídica, regularidad y suficiencia en los apoyos económicos, lo que también podría evitar la deserción por motivos financieros.

La diputada Ortiz Pérez afirmó que, al establecer de manera explícita y vinculante el derecho de estos profesionales a recibir un estímulo, “se garantiza su inclusión como beneficiarios en las leyes que rigen la salud pública y la ciencia y tecnología”. De esta forma, la reforma representaría un avance hacia la justicia, la dignidad y la profesionalización del personal médico en formación.

De acuerdo con datos presentados en la exposición de motivos, más de 40 mil médicos residentes se forman anualmente en México en especialidades como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía, ginecología y urgencias.

Durante su residencia, estos profesionales cursan estudios de especialización en instituciones de educación superior, mayoritariamente públicas, y cumplen prácticas clínicas obligatorias bajo condiciones demandantes y de alta responsabilidad. Ortiz Pérez sostuvo que la iniciativa también promoverá la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a especialidades médicas.

Esto contempla la propuesta que busca garantizar salario mínimo a médicos en formación

