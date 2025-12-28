2026 será un año decisivo para definir estrategias políticas y cooperación legislativa. Crédito: Especial

Así se perfila el panorama de alianzas de Morena con otros partidos para el próximo proceso electoral 2026.

La dirigencia nacional del partido guinda ha comenzado a delinear su estrategia política de cara a los comicios locales, con señales claras de continuidad con algunos aliados históricos y distanciamiento con otros, en un contexto que también anticipa ajustes rumbo a la elección intermedia de 2027.

Morena y PT: una alianza que toma forma

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó que el diálogo con el Partido del Trabajo (PT) se encuentra en una fase avanzada y que es altamente probable que la coalición quede formalizada a inicios de 2026.

Durante giras y encuentros con medios, la dirigente subrayó que el PT ha sido un aliado constante en el Congreso y en reformas clave, lo que refuerza la viabilidad de una alianza electoral, particularmente en Coahuila.

Luisa María Alcalde ha participado activamente en la definición de estrategias políticas de cara a los próximos comicios locales y nacionales.

En esa entidad, Morena y el PT ya se preparan para aparecer juntos en la boleta para la renovación del Congreso local.

La dirigencia morenista ha insistido en que la alianza responde a coincidencias programáticas y no a acuerdos entre figuras políticas, destacando que el PT ha acompañado iniciativas sociales y constitucionales impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.

El PVEM y las tensiones internas

En contraste, el futuro de la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) luce menos definido.

Alcalde Luján reconoció que, al menos para 2026, no es un hecho que el Verde forme parte de la coalición en Coahuila, y dejó abierta la posibilidad de que las negociaciones se retomen con mayor claridad hacia 2027.

El PVEM muestra posiciones divergentes en varios estados frente a las directrices de Morena. (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

Este distanciamiento se da en medio de fricciones por la política interna de Morena contra el nepotismo, que el partido decidió aplicar desde 2027, aun cuando la reforma constitucional entrará en vigor hasta 2030.

El PVEM, al no estar obligado por los lineamientos internos de Morena, ha mostrado posiciones divergentes en algunos estados, como San Luis Potosí, donde votaciones legislativas evidenciaron la ruptura entre ambas fuerzas.

Análisis de posibles coaliciones para 2026

De cara al proceso de 2026, el escenario apunta a una alianza focalizada entre Morena y el PT, al menos en Coahuila, mientras que el PVEM podría competir de manera diferenciada según la entidad.

Morena ha descartado acuerdos con el PAN, al considerar incompatibles sus agendas políticas, y ha reiterado que no contempla coaliciones con la oposición tradicional.

Se perfilan acuerdos estratégicos entre distintos grupos políticos para fortalecer su presencia. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

En el caso de otros partidos, la oposición también atraviesa reacomodos: el PAN anunció su ruptura con el PRI a nivel nacional, mientras que el tricolor insiste en la necesidad de alianzas para mantenerse competitivo rumbo a 2027.

¿Qué elecciones habrá en 2026 y 2027?

El año 2026 será clave como antesala de los comicios intermedios. En Coahuila se renovará el Congreso local, integrado por 25 diputaciones, en una elección programada para el 7 de junio.

Este proceso servirá como termómetro político rumbo a 2027.

Principales procesos electorales:

2026: Renovación del Congreso local de Coahuila.

2027 (federal): Elección de la Cámara de Diputados.

2027 (local): Renovación de 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

2027 (judicial): Elecciones para cargos del Poder Judicial de la Federación.

Con este panorama, 2026 se perfila como un año de definiciones estratégicas, en el que Morena ajustará alianzas y la oposición buscará reorganizarse para competir en uno de los ciclos electorales más amplios de los últimos años.