Luisa María Alcalde pide que se continúen las investigaciones contra Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, pidió que continúen las investigaciones contra la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, pero advirtió que los procesos judiciales en Coahuila no deben utilizarse con fines políticos ni aplicarse de manera selectiva.

La líder morenista se pronunció tras el traslado de la exfuncionaria a Saltillo, donde inició formalmente un proceso penal en su contra.

Morena señala posible uso político de la justicia

Durante un encuentro con medios, Alcalde sostuvo que la rendición de cuentas debe aplicarse sin distinciones y a todos los municipios por igual.

Consideró que, si bien es correcto investigar cuando existen recursos públicos por aclarar, resulta preocupante que las autoridades actúen con mayor rapidez contra gobiernos de oposición.

Luisa María Alcalde advirtió que la justicia no debe aplicarse de manera selectiva contra gobiernos de oposición Crédito:X/@LuisaAlcalde

La dirigente de Morena comparó el caso de Múzquiz, donde se investiga una presunta irregularidad por cerca de 28 millones de pesos, con otros municipios gobernados por el PRI, como Torreón, donde la Auditoría ha detectado anomalías superiores a los 2 mil 500 millones de pesos sin que se observe el mismo nivel de acción.

En ese contexto, insistió en que la justicia no debe ser usada como mecanismo para castigar a adversarios políticos.

Contexto del caso Tania Flores

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, enfrenta un proceso judicial por la presunta asignación ilegal de un contrato de obra pública durante su administración.

Este martes fue trasladada desde Sabinas hasta un juzgado en Saltillo para comparecer en una audiencia inicial, luego de no haberse presentado a una citación previa realizada por la fiscalía en julio.

Tania Flores enfrenta un proceso judicial por presunta asignación ilegal de un contrato de obra pública. Foto X @jorgegogdl

Las autoridades estatales aclararon que no se trató de una detención, sino de una orden de comparecencia obligatoria.

La audiencia, que se llevó a cabo de manera privada y se prolongó por más de cuatro horas, marcó el inicio formal del juicio en su contra.

Delito, monto y otros implicados

La fiscalía acusa a la exalcaldesa del delito de ejercicio abusivo de funciones, el cual se configura cuando un servidor público utiliza su cargo para otorgar contratos de manera irregular, incumpliendo los principios de legalidad y transparencia.

El contrato bajo investigación tendría un valor aproximado de 280 millones de pesos, cifra que la propia Flores ha mencionado públicamente.

El caso de Tania Flores es uno de los procesos más relevantes en combate a la corrupción en Coahuila.

El caso también involucra a su ex tesorero municipal, Víctor “N”, quien fue vinculado a proceso por el mismo delito y enfrenta una medida cautelar más severa.

Medidas cautelares y lo que sigue

Al concluir la audiencia, la jueza determinó que Tania Flores deberá firmar ante el juzgado cada 60 días mientras se desarrolla el proceso, sin imponerle prisión preventiva.

En contraste, su ex tesorero deberá portar un grillete electrónico de localización.

Puntos clave del proceso:

Firma periódica como medida cautelar para la exalcaldesa.

Investigación por contrato de obra pública de 280 millones de pesos.

Proceso paralelo contra el ex tesorero municipal.

Posible llegada a juicio oral en los próximos meses.

El caso de Tania Flores se perfila como uno de los procesos más relevantes en materia de combate a la corrupción en Coahuila, en medio de un debate político sobre la imparcialidad con la que actúan las instituciones de procuración de justicia en el estado.