México

Luisa María Alcalde pide que se continúen las investigaciones contra Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz

La exfuncionaria enfrenta un proceso judicial por presunta asignación ilegal de un contrato de obra pública de 280 millones de pesos

Guardar
Crédito: Infobae México
Crédito: Infobae México

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, pidió que continúen las investigaciones contra la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, pero advirtió que los procesos judiciales en Coahuila no deben utilizarse con fines políticos ni aplicarse de manera selectiva.

La líder morenista se pronunció tras el traslado de la exfuncionaria a Saltillo, donde inició formalmente un proceso penal en su contra.

Morena señala posible uso político de la justicia

Durante un encuentro con medios, Alcalde sostuvo que la rendición de cuentas debe aplicarse sin distinciones y a todos los municipios por igual.

Consideró que, si bien es correcto investigar cuando existen recursos públicos por aclarar, resulta preocupante que las autoridades actúen con mayor rapidez contra gobiernos de oposición.

Luisa María Alcalde advirtió que la justicia no debe aplicarse de manera selectiva contra gobiernos de oposición Crédito:X/@LuisaAlcalde

La dirigente de Morena comparó el caso de Múzquiz, donde se investiga una presunta irregularidad por cerca de 28 millones de pesos, con otros municipios gobernados por el PRI, como Torreón, donde la Auditoría ha detectado anomalías superiores a los 2 mil 500 millones de pesos sin que se observe el mismo nivel de acción.

En ese contexto, insistió en que la justicia no debe ser usada como mecanismo para castigar a adversarios políticos.

Contexto del caso Tania Flores

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, enfrenta un proceso judicial por la presunta asignación ilegal de un contrato de obra pública durante su administración.

Este martes fue trasladada desde Sabinas hasta un juzgado en Saltillo para comparecer en una audiencia inicial, luego de no haberse presentado a una citación previa realizada por la fiscalía en julio.

Tania Flores enfrenta un proceso
Tania Flores enfrenta un proceso judicial por presunta asignación ilegal de un contrato de obra pública. Foto X @jorgegogdl

Las autoridades estatales aclararon que no se trató de una detención, sino de una orden de comparecencia obligatoria.

La audiencia, que se llevó a cabo de manera privada y se prolongó por más de cuatro horas, marcó el inicio formal del juicio en su contra.

Delito, monto y otros implicados

La fiscalía acusa a la exalcaldesa del delito de ejercicio abusivo de funciones, el cual se configura cuando un servidor público utiliza su cargo para otorgar contratos de manera irregular, incumpliendo los principios de legalidad y transparencia.

El contrato bajo investigación tendría un valor aproximado de 280 millones de pesos, cifra que la propia Flores ha mencionado públicamente.

El caso de Tania Flores
El caso de Tania Flores es uno de los procesos más relevantes en combate a la corrupción en Coahuila.

El caso también involucra a su ex tesorero municipal, Víctor “N”, quien fue vinculado a proceso por el mismo delito y enfrenta una medida cautelar más severa.

Medidas cautelares y lo que sigue

Al concluir la audiencia, la jueza determinó que Tania Flores deberá firmar ante el juzgado cada 60 días mientras se desarrolla el proceso, sin imponerle prisión preventiva.

En contraste, su ex tesorero deberá portar un grillete electrónico de localización.

Puntos clave del proceso:

  • Firma periódica como medida cautelar para la exalcaldesa.
  • Investigación por contrato de obra pública de 280 millones de pesos.
  • Proceso paralelo contra el ex tesorero municipal.
  • Posible llegada a juicio oral en los próximos meses.

El caso de Tania Flores se perfila como uno de los procesos más relevantes en materia de combate a la corrupción en Coahuila, en medio de un debate político sobre la imparcialidad con la que actúan las instituciones de procuración de justicia en el estado.

Temas Relacionados

Luisa María AlcaldeCoahuilaMúzquizTania FloresCorrupciónPolítica Mexicana

Más Noticias

Así queda el Hoy No circula en CDMX para este viernes 9 de enero

La Contingencia Ambiental Fase I se activó y algunos autos resultarán afectados

Así queda el Hoy No

Los mejores memes de las roscas de reyes que no se les vendieron a los revendedores

Internautas se burlan de la cantidad de producto que no se vendió antes del 6 de enero

Los mejores memes de las

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla

El equipo de Nicolás Larcamón debutará en la cancha de “La Franja” en la Jornada 2 del Clausura 2026 tras quedar fuera del Olímpico Universitario

Cruz Azul jugará en el

La manera exacta en que debes realizar caminata para bajar de peso y obtener sus beneficios, según la ciencia

Incorporar fuerza, intensidad y buenos hábitos permite obtener mayores resultados físicos sin depender de una membresía de gimnasio

La manera exacta en que

Samuel García es captado preparándose para recibir a Japón en el Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León impulsó el ambiente mundialista en Monterrey al portar la camiseta de la Selección de Japón durante una inauguración

Samuel García es captado preparándose
MÁS NOTICIAS

NARCO

Peritos trataron de recuperar cuerpo

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo de 10 costales con restos humanos en Cuitzeo; Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás

Marina destruyó narcolaboratorio de “Los Rugrats”, facción de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son las celebridades que

Quiénes son las celebridades que participarán en “¿Apostarías por mí?” y cuál será el premio para la pareja ganadora

Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, narra cómo encontró sin vida a Gerson Leos: “Fue una pesadilla”

Twenty One Pilots en CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

Claudia Sheinbaum se reúne con la actriz Elsa Aguirre: “Ejemplo de gran fortaleza”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc: Liga MX confirma mudanza a Puebla

Samuel García es captado preparándose para recibir a Japón en el Mundial 2026

Andy Ruiz podría regresar al ring en esta fecha: Manny Robles revela pistas sobre la próxima pelea de su boxeador

André Jardine confirma que Igor Lichnovsky saldrá del América: “Era momento que busque otro camino”