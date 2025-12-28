Así es el calendario del ‘Perrito Guadalupano’ que conquistó las redes sociales

Un perrito chihuahua protagoniza calendario viral de carnicería en Zapopan. (TikTok: @marian.uveh)

Un perro chihuahua llamado Lobis se ha convertido prácticamente en una celebridad nacional luego de protagonizar el calendario 2026 de la Carnicería Ramírez, un negocio familiar ubicado en la colonia Constitución, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Aunque comenzó como cualquier obsequio tradicional de fin de año para agradecer la preferencia de los clientes, el peculiar articulo terminó transformándose en una sensación viral en TikTok y otras redes sociales con un alcance exorbitante.

Todo comenzó el pasado 15 de diciembre, cuando la usuaria Vanessa Huu, identificada en TikTok como @marian.uveh, compartió en su cuenta personal una serie de fotografías del peculiar regalo que la carnicería planeaba entregar a sus compradores.

En dicho calendario, ilustrado con Lobis, la mascota de la familia aparece portando una vestimenta inspirada en la Virgen de Guadalupe. Estas imágenes rápidamente captaron la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en reaccionar y compartir el contenido.

En cuestión de horas, las fotografías comenzaron a circular en todas las plataformas e incluso diversos medios nacionales, acumulando comentarios, reacciones y solicitudes de personas interesadas en obtener uno, incluso sin haber visitado nunca la carnicería.

Reacciones encontradas y un segundo calendario

El segundo calendario muestra al chihuahua sobre una vaca. (TikTok: @marian.uveh)

Aunque la mayoría de las reacciones fueron positivas y celebraron la creatividad del negocio, también surgieron críticas, pues algunos usuarios consideraron que la imagen del chihuahua vestido como la Virgen de Guadalupe representaba una falta de respeto hacia las creencias religiosas.

Ante esta polémica, la Carnicería Ramírez decidió lanzar un segundo modelo de calendario, en el que su ‘lomito’ aparece con ropa de vaquero mientras monta una vaca, una imagen que también fue bien recibida por el público.

Las opiniones en redes sociales continuaron fluyendo. Mientras algunos señalaron que el nuevo diseño era “lindo, pero no tan épico como el guadalupano”, otros defendieron el primero con anécdotas personales.

“Mi abuela que es católica, le mostré el perrito guadalupano y me dijo que si podía comprarle uno”, comentó una usuaria, demostrando que la controversia no fue generalizada.

Un pequeño chihuahua con fama internacional

La creatividad de una familia jalisciense, inspirada por su mascota, generó reacciones que cruzaron fronteras. (TikTok: @marian.uveh)

El alcance de ambos calendarios fue notable, pues además de recibir comentarios desde diversas entidades de la República Mexicana como la Ciudad de México, Michoacán, Tabasco y Acapulco, usuarios internacionales de Chile, Argentina, Perú, Colombia, Guatemala e incluso España expresaron su interés por conseguir uno.

“El mejor calendario de la historia”, escribió una internauta, mientras otros comenzaron a pedir envíos nacionales e internacionales o incluso un archivo en formato PDF para imprimirlo por su cuenta.

Pero la creatividad de la comunidad no se detuvo ahí, pues en los comentarios de los videos publicados en TikTok, algunas personas sugirieron que los calendarios fueran autografiados con la huella de la pata de Lobis como sello especial.

Otros ya piensan en el futuro y han comenzado a proponer ideas para el obsequio del 2027, como un calendario de “caritas”, inspirado en las clásicas sesiones fotográficas infantiles que muestran diferentes expresiones y emociones.

Aunque la Carnicería Ramírez no ha confirmado si tomará en cuenta alguna de estas sugerencias para el obsequio de los años que están por venir, el calendario del llamado “Perrito Guadalupano”, como lo han bautizado numerosos usuarios en redes sociales, ya perfila como un posible objeto de colección.