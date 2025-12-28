México

Alexis Ayala presume lujosas vacaciones con su esposa Cinthia Aparicio desde Alaska

La pareja sorprendió a sus seguidores con imágenes de aventura, ternura y paisajes invernales tras dejar atrás la rutina mexicana

Guardar
Las figuras del espectáculo mexicano
Las figuras del espectáculo mexicano decidieron pasar la temporada navideña en el norte, donde realizaron diversas actividades en escenarios naturales distintos a los que frecuentan en Ciudad de México. (Instagram: Alexis Ayala)

Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio sorprendieron a propios y extraños al compartir en Instagram detalles de sus vacaciones navideñas en Alaska marcadas por el lujo y el romanticismo.

El destino contrastó radicalmente con la rutina habitual de la pareja en la Ciudad de México, al sumergirse en paisajes gélidos y experiencias exclusivas.

Lolita Cortés criticó a Alexis Ayala por menospreciar a los ensambles de teatro | Crédito: Pinky Promise

Lujosas vacaciones de los actores en Alaska

Los reconocidos actores de Televisa optaron por dejar atrás las celebraciones tradicionales para explorar la naturaleza ártica y la sofisticación de un destino remoto.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron imágenes y relatos en los que la aurora boreal y la nieve. Por su parte, el actor expresó que fue “extraordinario cambiar las luces de CDMX por la aurora boreal y el brillo de la nieve”.

Asimismo, el intérprete habló sobre su visita a un zoológico, donde la temperatura descendió hasta los -28 grados, experiencia que describió así en redes sociales: “¿Quién no ama ir al zoológico? Versión a -28 grados”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio
Alexis Ayala y Cinthia Aparicio eligen Alaska como destino para unas vacaciones navideñas llenas de lujo y naturaleza ártica. (Captura de pantalla)

La pareja también disfrutó de paseos en trineo con perros originarios de la región y se sumergió en aguas termales rodeadas de nieve, reforzando el aspecto lujoso sus vacaciones, según detalló El Heraldo de México.

El romántico mensaje de Cinthia Aparicio a su esposo

Durante el viaje, la conexión y complicidad de la pareja quedó en primer plano. La actriz de 32 años publicó el viernes 26 de noviembre un mensaje romántico junto a una serie de imágenes disfrutando de las aguas termales en plena temporada invernal.

Además, dedicado un mensaje a su esposo en medio de un ambiente íntimo del viaje: “Cuando el frío muerde, el MR abraza. Te amo Alexis Ayala”.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con comentarios y muestras de entusiasmo de seguidores que celebraron tanto el destino elegido como la relación de la pareja.

La pareja de actores dejó
La pareja de actores dejó atrás la Ciudad de México para experimentar la aurora boreal y paisajes gélidos en Alaska. (Captura de pantalla)

Quién es la esposa de Alexis Ayala 28 años menor que él

Nacida el veinte de febrero de 1993 en Papantla, Veracruz, consolidó su presencia a través de producciones como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Durante los últimos años, Cinthia Aparicio protagonizó papeles en largometrajes, destacando en La hora de Salvador Romero en el rol de Esmeralda y en Amores Permitidos; simultáneamente, ha mantenido actividad constante en televisión en proyectos como Juegos de Amor y Poder, donde fusionó drama y romance.

Entre sus participaciones notables en telenovelas figuran personajes como Coral Moreno en Simplemente María (2016), Apolonia Ortega en Mi adorable maldición (2017), una médica en “La Usurpadora” (2019), Natalia Zapata en Si nos dejan (2021–2022), y Rita en El amor invencible (2023).

Cinthia Aparicio compartió un mensaje
Cinthia Aparicio compartió un mensaje romántico a Alexis Ayala en pleno ambiente invernal, resaltando la complicidad de la pareja. (IG)

La historia entre Ayala y Aparicio comenzó durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan. A partir de esa experiencia, ambos iniciaron un vínculo sentimental que más tarde formalizarían por la vía legal en una boda civil.

Temas Relacionados

Alexis AyalaCinthia AparicioVacacionesAlaskaLujo en viajesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

INFINITE hizo historia al ser el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abriendo camino a más grupos de K-pop

Las más pegadizas: estas son

Cuando uno quiere terminar y el otro no acepta, recomendaciones para manejar la ruptura

Abordar una despedida amorosa unilateral suele generar tensión, pero expertos en psicología sugieren que la franqueza, el respeto y el acompañamiento profesional permiten afrontar la situación y reducir el impacto emocional

Cuando uno quiere terminar y

Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

La Máquina se encontraría analizando una propuesta del Atlético Mineiro, que pondría sobre la mesa una cifra significativa.

Reportan que Cruz Azul habría

Esto es lo único que sirve para marcar la masa muscular de tus abdominales en muy poco tiempo

Es la forma comprobada de alcanzar definición muscular

Esto es lo único que

México supera a China como principal proveedor de bienes a Estados Unidos: WSJ

Las exportaciones del país alcanzaron un crecimiento cercano al 9% durante 2025, pese a los aranceles

México supera a China como
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a mujer policía implicada

Capturan a mujer policía implicada en un asesinato, secuestro y tortura en Michoacán

Realizarán despliegue militar en Chiapas tras quema de dos bares en Villaflores

Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

Choque entre cárteles en la frontera sur impactan comercio y generan alerta de empresarial en México

Dos incendios por presunto narcomenudeo en bares de Villaflores, Chiapas, dejan cuatro mujeres heridas

ENTRETENIMIENTO

Las más pegadizas: estas son

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

Romero en casa: cómo aplicar esta mascarilla para fortalecer el crecimiento del cabello

Conoce los 10 podcast más populares en Spotify México de esta semana

Así es la remodelación costal, la peligrosa y dolorosa cirugía a la que se sometió Wendy Guevara

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

DEPORTES

Reportan que Cruz Azul habría

Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

Necaxa estaría cerca de embolsarse 5 millones por la venta de Tomás Jacob

AEW Worlds End 2025: cuándo, a qué hora, y dónde verlo en vivo desde México

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas