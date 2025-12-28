Alexis Ayala presume lujosas vacaciones con su esposa Cinthia Aparicio desde Alaska

Las figuras del espectáculo mexicano decidieron pasar la temporada navideña en el norte, donde realizaron diversas actividades en escenarios naturales distintos a los que frecuentan en Ciudad de México. (Instagram: Alexis Ayala)

Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio sorprendieron a propios y extraños al compartir en Instagram detalles de sus vacaciones navideñas en Alaska marcadas por el lujo y el romanticismo.

El destino contrastó radicalmente con la rutina habitual de la pareja en la Ciudad de México, al sumergirse en paisajes gélidos y experiencias exclusivas.

Lolita Cortés criticó a Alexis Ayala por menospreciar a los ensambles de teatro | Crédito: Pinky Promise

Lujosas vacaciones de los actores en Alaska

Los reconocidos actores de Televisa optaron por dejar atrás las celebraciones tradicionales para explorar la naturaleza ártica y la sofisticación de un destino remoto.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron imágenes y relatos en los que la aurora boreal y la nieve. Por su parte, el actor expresó que fue “extraordinario cambiar las luces de CDMX por la aurora boreal y el brillo de la nieve”.

Asimismo, el intérprete habló sobre su visita a un zoológico, donde la temperatura descendió hasta los -28 grados, experiencia que describió así en redes sociales: “¿Quién no ama ir al zoológico? Versión a -28 grados”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio eligen Alaska como destino para unas vacaciones navideñas llenas de lujo y naturaleza ártica. (Captura de pantalla)

La pareja también disfrutó de paseos en trineo con perros originarios de la región y se sumergió en aguas termales rodeadas de nieve, reforzando el aspecto lujoso sus vacaciones, según detalló El Heraldo de México.

El romántico mensaje de Cinthia Aparicio a su esposo

Durante el viaje, la conexión y complicidad de la pareja quedó en primer plano. La actriz de 32 años publicó el viernes 26 de noviembre un mensaje romántico junto a una serie de imágenes disfrutando de las aguas termales en plena temporada invernal.

Además, dedicado un mensaje a su esposo en medio de un ambiente íntimo del viaje: “Cuando el frío muerde, el MR abraza. Te amo Alexis Ayala”.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con comentarios y muestras de entusiasmo de seguidores que celebraron tanto el destino elegido como la relación de la pareja.

La pareja de actores dejó atrás la Ciudad de México para experimentar la aurora boreal y paisajes gélidos en Alaska. (Captura de pantalla)

Quién es la esposa de Alexis Ayala 28 años menor que él

Nacida el veinte de febrero de 1993 en Papantla, Veracruz, consolidó su presencia a través de producciones como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Durante los últimos años, Cinthia Aparicio protagonizó papeles en largometrajes, destacando en La hora de Salvador Romero en el rol de Esmeralda y en Amores Permitidos; simultáneamente, ha mantenido actividad constante en televisión en proyectos como Juegos de Amor y Poder, donde fusionó drama y romance.

Entre sus participaciones notables en telenovelas figuran personajes como Coral Moreno en Simplemente María (2016), Apolonia Ortega en Mi adorable maldición (2017), una médica en “La Usurpadora” (2019), Natalia Zapata en Si nos dejan (2021–2022), y Rita en El amor invencible (2023).

Cinthia Aparicio compartió un mensaje romántico a Alexis Ayala en pleno ambiente invernal, resaltando la complicidad de la pareja. (IG)

La historia entre Ayala y Aparicio comenzó durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan. A partir de esa experiencia, ambos iniciaron un vínculo sentimental que más tarde formalizarían por la vía legal en una boda civil.