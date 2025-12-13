México

Alexis Ayala asegura no haber recibido el pago que “hubiera querido” en La Casa de los Famosos México

El actor atravesó una crisis personal antes de ingresar al reality, lo que condicionó su poder de negociación y derivó en un acuerdo menos favorable para él

Alexis Ayala revela su inconformidad
Alexis Ayala revela su inconformidad con el sueldo recibido en La Casa de los Famosos México durante una entrevista exclusiva.(Captura de pantalla TikTok)

Alexis Ayala, reconocido actor mexicano, manifestó su inconformidad con el sueldo recibido por su participación en La Casa de los Famosos México, asegurando que no fue el que esperaba ni el que considera justo.

En una entrevista reciente con Mara Patricia Castañeda, Ayala explicó que la negociación de su contrato para el reality show resultó desfavorable para él, una situación que, según sus palabras, se debió a circunstancias personales que atravesaba en ese momento.

El actor fue sorprendido con la llegada de Aarón Mercury al foro de Cuéntamelo Ya! Crédito: Cuéntamelo ya! / Televisa

Alexis Ayala habla por primera vez de su sueldo en La Casa de los Famosos México

Durante la conversación con Castañeda, Ayala detalló que el monto final que recibió por su estancia en el reality fue menor al que habría obtenido en una telenovela, considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos.

Aunque evitó mencionar cifras exactas, subrayó que el acuerdo económico no correspondió a sus expectativas ni a lo que considera que merecía.

“Si no hubiéramos estado los habitantes que estuvimos, La Casa no hubiera sido lo que fue”, afirmó.

El actor mexicano asegura que
El actor mexicano asegura que la negociación de su contrato para el reality show fue desfavorable debido a circunstancias personales. (LCDLFM)

El villano dentro del reality de Televisa

Cabe recordar que el intérprete ocupó el sexto lugar en La Casa de los Famosos México y, a lo largo de su participación, se consolidó como una figura polémica dentro del reality.

Durante semanas, fue percibido como un “villano” y protagonizó varios enfrentamientos, especialmente con Dalilah Polanco y Shiky, quienes lo acusaron de crear un personaje para interactuar con los demás habitantes.

Por su parte, Aldo de Nigris, Abelito y Aaron Mercury lo consideraron una especie de guía, y junto a Mar Contreras formaron el grupo denominado “La manada”.

Alexis Ayala ocupó el sexto
Alexis Ayala ocupó el sexto lugar en La Casa de los Famosos México y se consolidó como una figura polémica dentro del reality de Televisa. (Captura de pantalla YouTube)

Las polémicas frases de Alexis Ayala que aún son recordadas

En el transcurso del reality, Ayala repetía dos frases que marcaron su paso por el programa: “para eso me contrataron” y “estoy aquí para volver a estar en la cima”.

La primera fue utilizada para defenderse de quienes lo señalaban por sus comentarios duros, y la segunda, reflejando una faceta más vulnerable.

El actor confesó que antes de ingresar al reality atravesaba una crisis económica significativa, al punto de haber vendido su casa una semana antes de entrar al programa. Esta situación lo dejó en una posición de desventaja al momento de negociar su contrato, lo que derivó en el pago que ahora considera insuficiente.

Tras su paso por el
Tras su paso por el reality, Alexis Ayala recibió nuevas ofertas laborales, incluyendo una película que se filmará en Chile el próximo año. (Captura Vix)

A pesar de su inconformidad con el aspecto económico, Ayala reconoció que su paso por La Casa de los Famosos México tuvo un impacto positivo en su carrera. Tras su salida del reality, recibió múltiples ofertas laborales, entre ellas la oportunidad de participar en una película que se filmará en Chile el próximo año.

Zócalo de la CDMX: ¿cuándo

Descubre los afortunados ganadores del

Peregrinos localizaron un cadáver en

Resultados del Melate, Revancha y

Marco Verde vs Raphael Igbokwe:
Peregrinos localizaron un cadáver en

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

Emily en París temporada 5:

Emily en París temporada 5: estreno en México, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

Marco Verde vs Raphael Igbokwe:

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

