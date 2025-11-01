México

Alexis Ayala desmiente haber sido diagnosticado con párkinson al salir de La Casa de los Famosos

El ‘villano de melodramas’ desató preocupación en sus seguidores durante su estancia en el reality show 24/7

El actor Alexis Ayala desmiente
El actor Alexis Ayala desmiente los rumores sobre un supuesto diagnóstico de párkinson tras su salida del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala compartió con sus compañeros que padece hipertensión arterial sistémica, una condición crónica que suele pasar inadvertida por la ausencia de síntomas evidentes.

Dicha confesión, sumada a los gestos observados por la audiencia, alimentó la preocupación sobre su salud, lo que desencadenó rumores de que el actor padecía parkinson. No obstante, la información ya ha sido desmentida por Ayala y sus familiares.

Team Noche rompe en llanto tras la partida de Alexis Ayala, el sexto lugar de La Casa de los Famosos.

Alexis Ayala reacciona a los rumores de que padece párkinson

En un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, el sexto finalista en La Casa de los Famosos México abordó directamente las especulaciones que surgieron tras su salida del reality show.

“Justo ahorita el flaco me dijo: ‘¿qué tienes Parkinson?’ y yo (respondí) ‘¿qué?’ ¿qué tu hija dijo?’. No sé qué haya dicho mi hija, que ahorita viene de visita al foro que me encanta porque ya se va a regresar a Estados Unidos, donde ella vive”, respondió el intérprete de melodramas.

Asimismo, explicó que algunos de sus movimientos, como mover la cabeza, el pie o ciertos objetos mientras observa algo, podrían haber dado pie a la confusión, pero subrayó que estos gestos no corresponden a la enfermedad.

No tengo Parkinson, pero ya me habían dicho porque yo de repente hago así cuando estoy viendo, muevo la cabeza o muevo el pie o muevo las cosas. Hay mucha gente que hacemos ese tipo de cosas, tiene un nombre, el cual no me acuerdo, pero bendito sea Dios, no tengo”, afirmó.

Alexis Ayala expresa su molestia
Alexis Ayala expresa su molestia ante la difusión de información falsa sobre su estado de salud en redes sociales. (Captura de pantalla TikTok)

Pese a que el actor abordó la polémica sin titubeos, también manifestó su molestia ante la difusión de información falsa sobre su salud y pidió que no se le desee mal.

Dios quiera que no sea así, no me echen vibras que no. El problema no es que hablen de uno, el problema es que si no hablan de uno, ¿de qué van a hablar?”, puntualizó.

¿Qué dijo la hija de Alexis Ayala sobre el estado de salud del actor?

Stephanie Ayala también abordó los rumores sobre la salud de su padre tras la inquietud de sus seguidores. La hija del actor desestimó categóricamente estas versiones y afirmó que su padre se encuentra en perfecto estado de salud.

Stephanie Ayala asegura que su
Stephanie Ayala asegura que su padre goza de buena salud y desmiente categóricamente los rumores de enfermedad. (ViX)

Asimismo, subrayó que el actor no presenta síntomas de párkinson y que los comentarios surgidos en redes sociales carecen de fundamento: “Él está muy sano, gracias a Dios, y se seguirá cuidando”, afirmó en una entrevista para TV Notas.

Nueva modalidad de robo en

Nicolás Larcamón advierte que Cruz

Influencer estadounidense vuelve viral a

Revocan amparo de Norma Piña

"Logro histórico": colectivos LGBT celebran
Entre lujos, armas largas y

"Todavía la alcancé a ver":

Nicolás Larcamón advierte que Cruz

