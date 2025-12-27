México

Niña mexicana recibe carbón de Santa Claus y lo usa para hacer carne asada

La menor sorprendió a su mamá y a millones de usuarios al transformar el “castigo” de Santa en una parrillada

El clip fue celebrado como un ejemplo de ingenio y buen humor familiar.

La tradicional advertencia navideña sobre el comportamiento infantil dio un giro inesperado en redes sociales, luego de que una niña mexicana demostrara que incluso el carbón puede convertirse en motivo de celebración. Lejos de lágrimas o reclamos, la menor sorprendió a miles de usuarios al transformar su supuesto castigo de Navidad en una auténtica fiesta culinaria.

El momento quedó registrado en un video publicado en TikTok, el cual superó los 14 millones de reproducciones en pocos días. En la grabación, la usuaria Victoria de la Herrá compartió la reacción de su hija al recibir un regalo poco común por parte de Santa Claus: una caja que contenía únicamente carbón.

La intención inicial era hacerle una broma, bajo la idea tradicional de que los niños que no se portan bien reciben carbón en lugar de juguetes. Al abrir el regalo, la menor mostró una breve expresión de tristeza y comentó: “Me trajo carbón”.

La menor conquistó TikTok al demostrar que la actitud lo cambia todo.

Ante esa reacción, la madre siguió el juego y respondió: “También te trajo carbón, Santa, pues ni modo, ¿qué vamos a comer?”

Lo que parecía el inicio de un llanto terminó por convertirse en un momento inesperado cuando la niña, con evidente entusiasmo, respondió: “Carne asada”.

La escena cambió por completo el tono del video. En lugar de desilusión, la menor aprovechó el regalo para colocarlo en un asador y preparar una carnita asada, situación que desató risas tanto en la familia como entre millones de usuarios que vieron el clip.

El video no tardó en llenarse de comentarios que celebraron la actitud positiva y la creatividad de la niña. Entre las reacciones destacaron frases como: “santa al ver que disfruto el regalo”, “Los padres dándose cuenta que al final va a salir más caro hacer la carne asada que haberle dado un juguete”; “la niña comiendo la carne asada en vez de llorar”, “la niña: gracias santa”; “La niña: Donde unos ven problemas yo veo soluciones”; “La carita de felicidad cuando dijo carne asada 🥺 JAJAKAJA”.

Usuarios aplaudieron la actitud positiva de la menor ante un regalo inesperado. Crédito: TikTok / victoriadlhr

Para muchos usuarios, el clip se convirtió en un ejemplo del ingenio y el humor que caracteriza a muchas familias mexicanas, donde incluso un regalo inesperado puede transformarse en una convivencia memorable. La grabación también abrió un debate ligero sobre las tradiciones navideñas y la forma en que los niños interpretan los mensajes de los adultos.

