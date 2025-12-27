México

Medidas preventivas para el frío: así puedes evitar enfermedades respiratorias

Autoridades de Protección Civil y del sector salud insisten en la importancia de adoptar medidas sencillas

Guardar
Autoridades de Protección Civil y
Autoridades de Protección Civil y del sector salud insisten en la importancia de adoptar medidas sencillas

Durante los meses de invierno es común la presencia de masas de aire polar que provocan descensos bruscos de temperatura, acompañados de cielo nublado, lluvias, lloviznas, granizo e incluso nieve en algunas regiones.

Estas condiciones climáticas generan un entorno propicio para la propagación de virus respiratorios, responsables de enfermedades como la gripe, la influenza y la bronquitis.

Aunque cualquier persona puede enfermar, las autoridades advierten que existen grupos con mayor riesgo de complicaciones, entre ellos mujeres embarazadas —en cualquier etapa de gestación—, niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas y profesionales de la salud. Para ellos, una infección respiratoria puede derivar en cuadros más severos si no se atiende oportunamente.

Frente a este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha reiterado un llamado a la población para reforzar acciones preventivas y reducir riesgos durante la temporada de frío.

Durante la temporada invernal, factores
Durante la temporada invernal, factores que favorecen la propagación de virus respiratorios y el aumento de enfermedades como gripe, influenza y bronquitis

Acciones clave para prevenir enfermedades respiratorias

Especialistas y autoridades coinciden en que la prevención comienza con hábitos cotidianos. Entre las recomendaciones principales se encuentra evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pasar repentinamente de un ambiente cálido a uno frío puede debilitar las vías respiratorias.

Asimismo, se aconseja cubrir nariz y boca al salir de espacios cerrados, para evitar inhalar aire frío de forma directa. El abrigo adecuado es fundamental: gorro, guantes, bufanda —especialmente para proteger vías respiratorias— y calcetines gruesos ayudan a conservar el calor corporal.

La alimentación también juega un papel relevante. Consumir frutas y verduras variadas, ricas en vitaminas y antioxidantes, fortalece el sistema inmunológico y mejora la capacidad del organismo para enfrentar infecciones, en particular aquellas que aportan vitamina C.

Higiene y atención médica oportuna

Otro eje central de la prevención es la higiene personal. Estornudar correctamente, utilizando un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo, reduce la dispersión de virus en el ambiente. De igual forma, lavarse las manos con frecuencia —especialmente después de toser, estornudar o regresar de la calle— es una de las medidas más efectivas para cortar cadenas de contagio.

Las autoridades también recomiendan evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias, ya que estas zonas son las principales puertas de entrada de microorganismos al cuerpo.

En caso de frío extremo, se sugiere permanecer en casa y salir solo cuando sea estrictamente necesario. Durante la noche, cuando la temperatura desciende aún más, es importante utilizar suficientes cobijas para mantener el calor corporal.

Finalmente, ante síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos persistente o malestar general, se insiste en no automedicarse y acudir al médico de inmediato, con el fin de evitar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado.

Bajo el lema #LaPrevenciónEsNuestraFuerza, Protección Civil de la Ciudad de México subraya que la adopción de estas medidas no solo protege la salud individual, sino que contribuye al bienestar colectivo durante la temporada invernal.

Durante la temporada invernal, factores
Durante la temporada invernal, factores que favorecen la propagación de virus respiratorios y el aumento de enfermedades como gripe, influenza y bronquitis

En resumen:

  • Durante la temporada invernal aumentan los frentes fríos, vientos intensos y precipitaciones, lo que eleva el riesgo de enfermedades respiratorias.
  • Padecimientos como gripe, influenza y bronquitis son más frecuentes en esta época del año.
  • Los grupos más vulnerables son mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud.
  • Se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura y la exposición a corrientes de aire.
  • Al salir de espacios cálidos, es importante cubrir nariz y boca para no inhalar aire frío directamente.
  • Abrigarse adecuadamente con gorro, bufanda, guantes, calcetines gruesos y ropa en capas ayuda a conservar el calor corporal.
  • Mantener una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras, fortalece el sistema inmunológico.
  • Estornudar correctamente y lavarse las manos con frecuencia reduce la propagación de virus.
  • Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias es clave para prevenir contagios.
  • En caso de frío extremo, se sugiere permanecer en casa y usar suficientes cobijas durante la noche.
  • Ante síntomas respiratorios, no automedicarse y acudir de inmediato al médico para prevenir complicaciones.

Temas Relacionados

temporada de fríofrentes fríosenfermedades respiratoriasSecretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección CivilCDMXmexico-noticias

Más Noticias

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

La decisión de la pareja desató rumores sobre su posible participación en el nuevo reality show de Televisa

¿Por qué Pato Borghetti y

La avena no es igual en todas sus presentaciones: el tipo que eliges sí cambia su impacto en la salud

Hay diversas versiones, instantánea, tradicional y cortada presentan diferencias clave

La avena no es igual

No seas tan exigente contigo este fin de año: este cierre de ciclo mantén un equilibrio emocional

La psicoterapeuta Sandry Rodríguez destaca que el término de un periodo no tiene que ser perfecto para ser saludable

No seas tan exigente contigo

Temblor en México hoy: se registró sismo de 3.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

La clave para mantener un cerebro joven así como un envejecimiento funcional y óptimo

Especialistas destacan que el envejecimiento exitoso no depende de fórmulas milagro, sino de hábitos que favorecen la funcionalidad cerebral a lo largo de los años

La clave para mantener un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas especiales entran a campo

Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Fabiola golpeaba a su hijastra de 6 años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Pato Borghetti y

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

DEPORTES

Atlético de Madrid borra a

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México