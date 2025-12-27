Lucía Méndez reaparece con nueva imagen, aseguran que rejuveneció años

(Foto: RS)

La actriz Lucía Méndez llamó la atención del público al mostrar un aspecto notablemente rejuvenecido en sus recientes apariciones.

Durante los últimos días, distintas imágenes difundidas en redes sociales reflejaron un cambio físico visible en Méndez, desatando comentarios acerca de su nueva imagen.

Usuarios compartieron opiniones sobre el rejuvenecimiento de la artista, mientras crece la expectativa por conocer detalles sobre las causas detrás de este cambio.

El rejuvenecimiento facial: en esto consiste

Así luce la actriz (captura)

El rejuvenecimiento facial ha cobrado protagonismo en la medicina estética por ofrecer alternativas no quirúrgicas para atenuar los signos del envejecimiento.

Los procedimientos más solicitados incluyen el uso de fillers (rellenos dérmicos), bioestimuladores y tratamientos complementarios como láser o radiofrecuencia. Estas técnicas permiten mejorar la apariencia de la piel, recuperar volúmenes perdidos y estimular la producción natural de colágeno.

Los fillers, principalmente compuestos de ácido hialurónico, se utilizan para rellenar surcos y arrugas, restaurar el contorno facial y aportar hidratación.

Otro tipo de relleno, como la hidroxiapatita de calcio, ofrece resultados similares, aunque con una duración prolongada. La decisión sobre qué producto emplear depende de la evaluación médica y las necesidades individuales del paciente.

Los bioestimuladores representan otro enfoque relevante. Estos productos, como la policaprolactona o la propia hidroxiapatita de calcio, promueven la producción interna de colágeno, generando un efecto rejuvenecedor progresivo.

Ácido hialurónico , una de las formas para rejuvenecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados se perciben de forma paulatina y suelen mantenerse por más de un año”. Este tipo de tratamiento favorece una mejora global en la calidad y firmeza de la piel.

Entre los procedimientos complementarios, se encuentran la radiofrecuencia, el ultrasonido focalizado y la luz pulsada intensa, que estimulan el tejido cutáneo y contribuyen a atenuar arrugas finas y manchas. La combinación de estos métodos potencia los resultados y puede adaptarse a las características de cada paciente.

La tendencia actual, de acuerdo con expertos del sector, apunta a intervenciones personalizadas, con protocolos que buscan resultados naturales y progresivos. Las consultas dermatológicas especializadas permiten elegir la alternativa más adecuada en cada caso y controlar la evolución del tratamiento.