Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

Lucía Méndez revela cómo enfrenta Pedro Torres la ELA: “Es un gran ejemplo, es inolvidable” (Instagram)

El productor mexicano Pedro Torres, figura emblemática de la televisión y la publicidad, enfrenta una etapa crítica tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que afecta progresivamente el habla, la movilidad y la respiración.

En medio de este proceso, su familia y círculo íntimo se han reunido en la Ciudad de México para rendirle homenaje, mientras el propio Torres, consciente del avance de la enfermedad, ha optado por despedirse de sus seres queridos y colegas, cerrando ciclos personales y profesionales.

En los últimos días, la salud de Pedro Torres se ha visto comprometida al punto de requerir un tanque de oxígeno y enfrentar crecientes dificultades para comunicarse.

Un homenaje a manera de despedida

Ante la imposibilidad de trasladarse a Saltillo, su ciudad natal, el homenaje se realizó en un hotel cercano a su domicilio, con la organización del gobierno de Coahuila y la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

Pedro Torres recibe la Presea Manuel Acuña en un emotivo homenaje en Ciudad de México por su legado en la cultura mexicana (@javierdiaz.glez, Instagram)

Durante la ceremonia, se le entregó la Presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento que otorga la ciudad a quienes han enriquecido el arte y la cultura. El evento reunió a sus hijos, exparejas, familiares y amigos cercanos, entre ellos figuras como Emmanuel, Pepe Bastón y el Güero Castro. La actriz Lucía Méndez, exesposa de Torres, también estuvo presente, reforzando el carácter emotivo de la ocasión.

En el ámbito familiar, la situación ha sido especialmente difícil para Lucía Méndez y su hijo, Pedro Antonio. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, la actriz reconoció que ambos atraviesan una etapa complicada:

“Estamos en una etapa muy difícil y muy sensible, Pedro Antonio y yo, pues por toda la situación de su papá (…) un día estás bien y al otro no sabes cómo vas a estar”. Méndez describió el impacto emocional en su hijo: “Anda triste, de capa caída, a veces no come, se deprime, está pasando por una situación dura”.

El productor mexicano enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable que afecta su movilidad y comunicación (Instagram)

Un momento difícil, pero lleno de ánimo

Al abordar el estado de salud de Torres, Méndez rompió en llanto y afirmó: “Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí”.

La actriz confesó: “He llorado mucho, he llorado enormemente porque es un hombre que marcó mi vida, es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo, y te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida”.

Para la familia, aceptar la situación ha sido complejo, aunque Méndez destacó la actitud positiva de Torres: “Ver la manera en que se ríe, ver la manera en que toma las cosas y realmente es un gran ejemplo, es inolvidable, y perdón que me ponga medio chípil, pero sí estoy pasando por un momento medio difícil”.

La familia de Pedro Torres, incluida Lucía Méndez y su hijo Pedro Antonio, atraviesa una etapa emocionalmente difícil por la enfermedad del productor (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Méndez reflexionó sobre la fragilidad de la existencia: “La vida se te va y a veces no la valoras, piensas que va a ser eterno y no es cierto, simplemente tienes que estar cerca de Dios (…) tienes que pensar que la vida no es eterna, tienes que cuidarte la salud, tomar las cosas con calma y hay que aprovechar la vida”.

Sobre la forma en que Torres enfrenta su diagnóstico, la actriz expresó: “Lo admiro enormemente, la actitud que tiene, lo fregón que es, cuando llegas a su casa la forma en la que te recibe, cuando llegas a su departamento, la cantidad de flores que tiene”.

La actriz destacó la actitud positiva y la fortaleza de su exesposo, inspirando a quienes lo rodean y mostrando que, incluso en la adversidad, el amor y la alegría pueden prevalecer (Recorte)

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez confirmó que el productor “está delicado pero estable”. Familiares y figuras del espectáculo han reiterado que Torres permanece rodeado de sus seres queridos mientras enfrenta las limitaciones de la ELA.