Lucero reacciona a la muerte del productor Jorge Lozano Soriano: “Gracias por Lazos de Amor”

El medio artístico está de luto por el lamentable fallecimiento de Jorge Lozano Soriano, productor y escritor argentino que dejó una huella imborrable en la televisión mexicana con proyectos como “Mujer, casos de la vida real”, “Bajo un mismo rostro” y “Lazos de amor”.

La noticia fue confirmada el 25 de diciembre en el perfil oficial del productor en Facebook: “Con profundo pesar lamentamos comunicarles que el Sr. Jorge Lozano Soriano falleció hoy a las 00:50 de la madrugada”.

Lucero reacciona a la muerte de Jorge Lozano Soriano

En cuanto trascendió la noticia, algunas luminarias mexicanas compartieron mensajes en memoria del productor. Entre ellas destacó Lucero, quien protagonizó la telenovela “Lazos de Amor”.

“Jorge Lozano Soriano, vuela alto y sabe que te quedas por siempre en mi mente y mi corazón. Gracias por dejar un legado inigualable en la televisión, por escribir tantas historias que nos acompañan infinito, gracias muy especialmente por Lazos De Amor que fue y sigue siendo mi tesoro para mi vida como actriz. Así te quedas conmigo siempre; admirable, inteligente, brillante, amoroso, capaz, único e irrepetible. Te mando un beso al cielo, mucha luz en tu viaje eterno. Descanse en paz”, escribió en Instagram.

Lucero reconoció el legado del productor en la televisión mexicana y aseguró que “Lazos de Amor” es un hito en su carrera como actriz.

Cabe recordar que la también cantante interpretó a los tres personajes principales, siendo María Paula la más recordada por su gesto con una ceja.

Lazos de Amor, la telenovela de Jorge Lozano Soriano y su impacto en la carrera de Lucero

“Lazos de Amor”, telenovela donde Jorge Lozano Soriano participó como guionista, se estrenó en 1995 y se convirtió en una de las producciones más emblemáticas de la televisión nacional.

Lucero protagonizó la historia interpretando a las trillizas María Paula, María Guadalupe y María Fernanda, un reto actoral que marcó un antes y un después en su carrera.

La ovación del público y la crítica consolidó a Lucero como una de las actrices más versátiles y exitosas de su generación. Y es que esta telenovela permitió que expandiera su rango interpretativo y reforzó su presencia tanto en la pantalla chica como en otros ámbitos del entretenimiento.

“Lazos de Amor” se mantiene como una referencia obligada dentro del género, no sólo por su trama, sino por el desempeño de su elenco y la producción.

¿Quién fue Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano Soriano, originario de Santa Fe, Argentina, inició su trayectoria como productor en su país natal, donde formó parte de proyectos como "Las 24 horas" con la conducción de Luisa Vehil.

Su llegada a México marcó el inicio de una nueva etapa profesional, participando en la realización de telenovelas como “Te Amo”, “Mi pequeña soledad”, “Bajo un mismo rostro”, “Lazos de amor”, “Mi destino eres tú” y “El secreto de Alejandra”.

Estas producciones contribuyeron a consolidar su reputación como un creador capaz de conectar con públicos diversos y de distintas generaciones.

El mayor legado de Jorge Lozano Soriano en la televisión mexicana fue el desarrollo de "Mujer, casos de la vida real", programa que transformó la carrera de Silvia Pinal y se convirtió en un referente del género testimonial.