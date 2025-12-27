Litzy presume su hogar junto al chef Poncho Cadena tras rumores de separación por cancelar su boda

La cantante y el juez de MasterChef Mexico ponen fin a los rumores de separación y comparten su nuevo hogar. (Instagram: Litzy)

Litzy y el chef Poncho Cadena volvieron a sorprender a sus seguidores con nuevas fotografías juntos en las que celebran su primera Navidad en un nuevo hogar.

A través de su cuenta personal de Instagram, la ex integrante de Jeans dio a conocer parte de sus fiestas navideñas, pero lo que más sorprendió fue que revelaran que viven juntos en Baja California.

El juez de MasterChef Celebrity confirmó que le entregó un anillo de compromiso a la cantante. Crédito: Instagram / Alfonso Cadena Rubio

La postal navideña de Litzy y el chef Poncho Cadena

Meses después de que la pareja cancelara su boda y desatara rumores de posible separación, protagonizaron unas románticas fotografías con motivo de su primera Navidad lejos de la Ciudad de México.

“Increíble primera Navidad en nuestra casa, hasta el amanecer, literal. Felicidad en mi corazón. Les deseo a todos siempre amor, paz, luz y magia en sus vidas. No hay más”, escribió la cantante.

Como era de esperarse, la publicación recibió muy buenos comentarios por parte de algunos colegas, quienes resaltaron el amor que transmiten con mensajes como: “Que el amor siga llenando sus vidas” y “Hacen una bonita pareja, que siempre perdure la paz y el bienestar en su hogar".

Litzy y el chef Poncho Cadena comparten su celebración de Navidad. (Captura de pantalla)

Cancelación de boda y rumores de separación

A principios de 2025, la pareja compartió que había elegido el 11 de octubre para celebrar su enlace matrimonial, pero la falta de tiempo y la dificultad para coordinar el evento los llevó a reconsiderar el plan, priorizando su agenda.

“No hay mucha actualización porque según nosotros nos casábamos el 11 de octubre, claro que no, si no hemos preparado nada”, dijo en un encuentro con la prensa.

Donde también detalló que la preparación de su boda era complicada porque los dos tenían diferentes compromisos profesionales que los tenían bastante ocupados.

“Mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa, ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos, que todo está bien, que va caminando y que en algún momento lo podremos hacer”, agregó.

Los enamorados se conocieron en 'MasterChef Celebrity 2024'. Crédito: TikTok: @pinkypromisetv

Cronología del amor entre Litzy y el chef Poncho Cadena

Agosto de 2024 : Litzy confirmó su romance con Poncho Cadena y detalló que comenzaron a salir tras su participación en MasterChef Celebrity México 2024.

Enero de 2025 : Anunciaron su compromiso matrimonial. Litzy mostró su anillo de compromiso en redes sociales con la frase “Este arroz ya se coció”.

Abril de 2025 : Litzy declaró su deseo de ser madre junto a Poncho Cadena y mencionó que ambos quieren ser padres.

Septiembre de 2025 : La pareja pospuso su boda, prevista originalmente para el 11 de octubre, por compromisos laborales y falta de tiempo para planear el evento.

Octubre de 2025: Se difundieron rumores sobre la cancelación definitiva de la boda. Jawy Méndez, participante de La Granja VIP, afirmó que la boda ya no se realizaría, aunque no se dieron detalles sobre el motivo.