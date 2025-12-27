México

Joven se vuelve viral por fiesta de XV años con temática de Wicked

La festejada apareció caracterizada como Elphaba, combinando vestuario, maquillaje y una puesta en escena que llamó la atención en redes sociales

(Captura de pantalla / @perakisoto)
(Captura de pantalla / @perakisoto)

El fenómeno de Wicked continúa expandiéndose más allá del teatro y el cine, influyendo en nuevas formas de expresión entre jóvenes seguidores de la historia.

En los últimos días, una fiesta de XV años inspirada en este universo captó la atención en redes sociales, luego de que una joven sorprendiera a sus invitados con una celebración poco convencional.

Las imágenes del festejo se viralizaron rápidamente, no solo por la temática elegida, sino por la forma en la que fue llevada a escena.

La quinceañera, caracterizada como Elphaba, combinó el homenaje al musical con una coreografía en patines que generó múltiples reacciones entre usuarios.

Una coreografía en patines que llamó la atención en redes

(Captura de pantalla / @perakisoto)
(Captura de pantalla / @perakisoto)

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a la festejada vestida como Elphaba, con atuendo negro y el rostro pintado de verde, elementos característicos del personaje de Wicked.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que realizó su baile sobre patines, con una serie de maniobras que implicaban un alto grado de dificultad.

En el clip, la coreografía inicia cuando la joven se coloca entre dos barras de madera que son sostenidas y giradas por cuatro personas, creando el efecto visual de que se encuentra volando.

Tras completar los giros, continúa patinando hacia el escenario, visiblemente afectada por el mareo, lo que provoca algunos momentos de desequilibrio y tropiezos, incluso cerca de los invitados.

Las imágenes muestran que, pese a los riesgos, la quinceañera mantuvo el baile hasta el final, lo que contribuyó a que el video se compartiera ampliamente en distintas plataformas.

Reacciones divididas entre sorpresa y humor

Cynthia Erivo y Ariana Grande
Cynthia Erivo y Ariana Grande en 'Wicked 2'. (Universal Pictures)

La difusión del video generó una oleada de comentarios entre los internautas. Mientras algunos destacaron la originalidad del festejo y la complejidad de la coreografía, otros reaccionaron con humor ante los momentos en los que la joven estuvo a punto de caer, así como por la aparición de otra participante caracterizada como Glinda.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales se leen frases como:

“Es tan surrealista que puedo apostar que fue en México”, “Hasta Ariana Grande apareció en escena”, “Nos dio caracterización, lipsync, fuerza, equilibrio, resistencia, patinaje y tropezón”, “No puedo creer que vi esto gratis”, “No sé a quién se le ocurrió, pero estuvo genial”, “Se aventó el nunca antes visto paso del pollo rostizado” y “Ni las de La más draga nos dan ese show”.

Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar ni la fecha exacta del festejo, pero el video continúa circulando y acumulando reacciones, consolidándose como uno de los contenidos virales recientes relacionados con celebraciones de XV años.

