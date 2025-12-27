México

Hombre y su caballo fueron arrastrados por las fuertes lluvias en Veracruz, se encontraron muertos

Las lluvias de las últimas horas deja severas inundaciones y comunidades incomunicadas

Guardar
Corrientes de agua arrastra a
Corrientes de agua arrastra a jinete y caballo en la zona de los Tuxtlas, Veracruz (Especial)

La región de Los Tuxtlas, en el sur del estado de Veracruz, atraviesa una severa crisis derivada de las lluvias torrenciales que han azotado la zona de manera ininterrumpida durante los últimos días.

Las precipitaciones han provocado desde la muerte de una persona hasta inundaciones generalizadas, deslaves y el bloqueo de caminos estratégicos, dejando a varias comunidades incomunicadas y a la población en estado de alerta permanente.

Aunque desde el pasado 24 de diciembre el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para brindar apoyo a la población afectada, la continuidad de las lluvias ha impedido que la emergencia ceda.

Hasta el momento, el gobierno del estado de Veracruz no ha emitido un balance oficial sobre el número de personas damnificadas ni sobre la magnitud total de los daños, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes de la región.

Sujeto es arrastrado junto a su caballo

Sujeto junto a su caballo son arrastrados por fuerte corriente de agua en Los Tuxtlas, Veracruz (Redes Sociales)

El hecho más grave se registró en la comunidad de Arroyo Seco, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, donde un hombre perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente junto con su caballo.

De acuerdo con un video que se hizo viral, la víctima intentó cruzar un tramo del camino que había sido cubierto por el desbordamiento de un arroyo; sin embargo, la fuerza del agua lo arrastró en cuestión de segundos. El incidente fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, evidenciando la peligrosidad de las condiciones en la zona.

Tras varias horas de labores de búsqueda, elementos de protección civil y autoridades locales lograron localizar el cuerpo río abajo, en medio de ríos y arroyos crecidos por las lluvias. El hallazgo confirmó el alto riesgo que enfrentan las comunidades rurales, donde muchos caminos se convierten en trampas mortales durante este tipo de contingencias.

Crisis por las lluvias

Inundaciones por las lluvias en
Inundaciones por las lluvias en la comunidad de La Palma, cerca de Catemaco, Veracruz (captura)

Las afectaciones también se extienden a municipios como Ángel R. Cabada y Catemaco, donde decenas de viviendas han resultado inundadas.

En algunos casos, el agua ingresó a los hogares acompañada de lodo y residuos, ocasionando daños severos a muebles, electrodomésticos y estructuras.

Asimismo, los deslaves y la acumulación de agua han bloqueado carreteras y caminos rurales, dejando incomunicadas a varias localidades. Esta situación ha dificultado el traslado de víveres, medicamentos y personal de auxilio, lo que ha generado llamados urgentes de apoyo a través de redes sociales, donde los pobladores denuncian la falta de recursos materiales y humanos para hacer frente a la emergencia.

De acuerdo con la información disponible, los operativos del Ejército Mexicano se han concentrado principalmente en el despeje de carreteras, el rescate de personas en zonas anegadas y la entrega de ayuda básica a comunidades aisladas. No obstante, la magnitud de la contingencia ha superado la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades estatales, según han expresado habitantes afectados.

En este contexto, resalta la ausencia de información oficial por parte del gobierno de Rocío Nahle, sobre la evaluación de daños y el número exacto de personas damnificadas. Mientras tanto, la alerta se mantiene ante la posibilidad de nuevas lluvias, y la población de Los Tuxtlas continúa enfrentando una situación crítica, a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren y se refuercen los apoyos institucionales.

Temas Relacionados

Los TuxtlasLluviasClimaVeracruzmexico-noticias

Más Noticias

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

El cantante británico subió un video enigmático que desató teorías

Harry Styles reaparece en YouTube

Agente federal es exhibido por aceptar soborno en la garita de Tijuana

Un video viral muestra el momento en que el oficial permite el cruce de mercancía sin declarar a cambio de dinero

Agente federal es exhibido por

Tragedia en Acapulco: hallan muertos a tres estudiantes de Ingeniería Electromecánica que estaban desaparecidos

Los cuerpos de tres estudiantes de Electromecánica del Instituto Tecnológico fueron localizados en una zona de difícil acceso en la colonia Venustiano Carranza, tras días de protestas de sus familiares

Tragedia en Acapulco: hallan muertos

Abuelo les pagó la música en plena fiesta navideña pero todos siguieron bailando, su reacción se vuelve viral

El video muestra a una familia reunida celebrando, cuando un abuelo apaga la bocina y deja el lugar en completo silencio

Abuelo les pagó la música

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

La actriz mexicana ha regresado gradualmente a sus redes sociales tras las complicaciones que sufrió después del parto

Martha Higareda comparte imágenes de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fabiola golpeaba a su hijastra

Fabiola golpeaba a su hijastra de seis años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch, Miss Universo 2025,

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

DEPORTES

Raúl Jiménez anotó con la

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él