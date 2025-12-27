México

Fabiola golpeaba a su hijastra de seis años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

Fabiola Cruz Hernández resultó culpable de golpear, agredir y, finalmente, ser parte crucial en el feminicidio de Aitana Nikol

Fabiola Cruz Hernández es señalada por ser responsable del feminicidio infantil de Aitana Nikol en Ensenada, Baja California | FGE Baja California

Una mujer identificada como Fabiola Cruz Hernández Aitana Nikol fue sentenciada a 38 años, 1 mes y 15 días de prisión por su responsabilidad en el feminicidio de su hijastra de tan solo 6 años de edad y ocurrido en el municipio de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida ―adscrita a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC)― los hechos se registraron el 22 de marzo de 2023 en un domicilio ubicado en la zona centro de Ensenada, donde la hoy sentenciada tenía bajo su cuidado a la menor Aitana Nikol.

Durante ese periodo, la imputada ejerció violencia física reiterada contra la niña, provocándole lesiones graves en la cabeza.

Aitana Nikol recibió un golpe en la cabeza de quien la depía cuidar

Las autoridades estatales detallaron igualmente que las agresiones derivaron en un traumatismo craneoencefálico severo, causa que fue confirmada oficialmente como el motivo del fallecimiento de la menor el 23 de marzo de 2023.

Las autoridades ministeriales identificaron finalmente que Aitana Nikol falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo | Imagen Ilustrativa Infobae

Según la carpeta de investigación, el padre de la niña la trasladó al Hospital Velmar luego de que la menor presentara un deterioro crítico en su estado de salud.

En ese momento, la madrastra ahora sentenciada refirió que Aitana había sufrido “una caída desde una distancia similar a su estatura”, versión que posteriormente fue descartada por las autoridades ministeriales de la entidad.

Peritajes y partes médicos revelan que la menor no murió “de un accidente”

Durante el proceso de investigación, peritajes médicos y forenses establecieron que las lesiones detectadas no correspondían a un solo evento accidental, sino que existían huellas de violencia física previas, lo que permitió acreditar un patrón de maltrato ejercido contra la menor antes del ataque que le causó la muerte.

Con base en estos elementos, el caso fue judicializado bajo la tipificación de feminicidio infantil, al tratarse de una menor de edad víctima de violencia extrema en un contexto de cuidado y confianza.

La madrastra de Aitana Nikol también tendrá que pagar una multa de casi 525 mil pesos por la reparación del daño | Imagen Ilustrativa Infobae

38 años de prisión y multa de casi 525 mil pesos por la reparación del daño

En audiencia de enjuiciamiento, el juez resolvió imponer a Fabiola Cruz Hernández una pena de 38 años, 1 mes y 15 días de prisión, además del pago de 524 mil 924.90 pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.

La Fiscalía General del Estado reiteró que este fallo representa un avance en el combate a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y subrayó que los delitos cometidos en entornos familiares o de cuidado serán investigados con perspectiva de género y de infancia.

