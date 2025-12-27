Comió 20 tamales en Nochebuena y acabó intoxicada en el hospital: el insólito caso de una joven en Sonora

La abundancia de tamales en la mesa navideña puede derivar en situaciones de emergencia, como ocurrió en Sonora. (Gemini)

Hace unos años, la celebración de la Nochebuena dejó un caso inusual en Ciudad Obregón, Sonora, donde una joven de 25 años fue atendida de emergencia por la Cruz Roja Mexicana después de ingerir 20 tamales en pocos minutos.

El incidente ocurrido en 2017 fue revivido por Azteca Noticias este 2025.

El caso que sorprendió a la Cruz Roja

En aquel entonces, el comandante José Luis Osegueda, fue quien describió el episodio como un hecho poco común.

Durante la noche del 24 de diciembre y la mañana de Navidad, la Cruz Roja en Ciudad Obregón vió varios casos complicados.

Entre ellos, destacó el de una mujer joven de complexión delgada quien llegó intoxicada tras consumir una cantidad inusual de tamales.

Una joven de 25 años fue trasladada al hospital luego de ingerir una cantidad extraordinaria de tamales en la cena familiar. (Gemini)

Osegueda relató en su momento: “Una persona que llegó intoxicada con comida... que comió bastantes tamales. Eh, bastantes, veinte tamales. Entonces, pues son casos para nosotros raros, ¿no? Llegó intoxicada por la cantidad”, declaró.

El comandante explicó que la intoxicación por alimentos en estas fechas suele estar relacionada con la cantidad.

“Casi siempre es por la cantidad de alimentos que consume. Tienden a consumir muchos alimentos”, afirmó.

Personal de la Cruz Roja atiende a una joven intoxicada tras consumir 20 tamales en Ciudad Obregón durante la Nochebuena. (Gemini)

“Normalmente, atendemos en estas fechas dos o tres personas. El día de anoche, eh, de ayer, lo que fue la noche, se atendieron cuatro personas quemadas por cohete, de los cuales dos fueron adolescentes y dos fueron menores”, narró el comandante.

Cómo evitar los atracones en fiestas decembrinas

La temporada de fiestas suele asociarse con excesos en comidas y bebidas, lo que puede provocar malestares gastrointestinales e intoxicaciones como la que vivió la joven en Ciudad Obregón.

Una exquisita tabla de charcutería decorada con embutidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según especialistas consultados por Infobae, la clave está en planificar las comidas y evitar llegar con un hambre excesiva a la cena.

La licenciada en Nutrición María Cecilia Ponce comentó a este medio que es posible disfrutar de las celebraciones de manera más saludable y consciente.

“El punto sería poder plantearnos el objetivo de disfrutar las Fiestas de una manera más saludable (...) antes no percibíamos y de esta manera poder controlar mejor la cantidad, la ingesta y el tipo de alimentos que normalmente consumimos que muchas veces nos traen consecuencias digestivas en los días siguientes”, explicó.

Entre las recomendaciones de los expertos destacan:

No saltarse comidas durante el día

Incluir frutas y verduras en las preparaciones

Servirse porciones razonables

Beber agua en lugar de refrescos o alcohol

Elegir alimentos magros.

La licenciada Alexa Gomez, jefa de residentes del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas, indicó: “Un problema recurrente es la ingesta excesiva de alimentos en un corto período de tiempo, que suele favorecer los síntomas digestivos”.

Por su parte, la médica especialista en Nutrición Virginia Busnelli sugirió repartir las ingestas a lo largo del día y no dejarse llevar por el hambre voraz al momento de sentarse a la mesa.

También recomendó servirse un plato con lo que se desee probar, limitando las repeticiones, y priorizar el agua frente a otras bebidas durante las reuniones.

Los especialistas subrayan que una alimentación equilibrada y consciente puede evitar consecuencias negativas en la salud digestiva, incluso en fechas de festejo.