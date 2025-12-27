México

Claudia Sheinbaum anuncia adquisición de 30 trenes de repavimentación para carreteras mexicanas durante el 2025

La mandataria confirma inversión nacional de equipo especializado para mejorar vialidades

Gobierno federal fortalece infraestructura vial
Gobierno federal fortalece infraestructura vial con trenes de pavimentación.

El gobierno federal anunció un reforzamiento a la estrategia de mantenimiento y rehabilitación de carreteras mediante la adquisición de nueva maquinaria especializada, conocida como trenes de pavimentación.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este año se compraron 30 trenes de repavimentación, de los cuales diez ya fueron entregados en el Estado de México, mientras que el resto será distribuido para atender carreteras federales en distintas regiones del país.

La mandataria señaló que, además, se avanza en la modernización de 13 trenes adicionales destinados a la atención de caminos alimentadores, con el objetivo de mejorar la conectividad local y reducir el rezago en vialidades secundarias.

El anuncio desde el oriente del Estado de México

En un video difundido en redes sociales, Claudia Sheinbaum explicó el funcionamiento de esta maquinaria durante un recorrido por el municipio de Texcoco, en el oriente del Estado de México.

Gobierno federal impulsa rehabilitación de carreteras con nueva maquinaria

Ahí detalló que los trenes de pavimentación estarán al servicio de diez municipios, cuyos gobiernos locales se encargarán de iniciar trabajos de repavimentación en calles y avenidas.

Durante el recorrido, la presidenta dialogó con personal técnico que describió cada uno de los equipos.

Entre ellos se encuentra una perfiladora, utilizada para el fresado del pavimento existente, capaz de cortar hasta dos metros de ancho con una profundidad de 35 centímetros.

Posteriormente, entra en operación la petrolizadora, que riega emulsión o liga para garantizar la adherencia del nuevo asfalto.

Equipo especializado fortalecerá trabajos de
Equipo especializado fortalecerá trabajos de mantenimiento de caminos.

El proceso continúa con una pavimentadora y finaliza con compactadores, tanto tipo tándem como neumáticos, encargados de acomodar y sellar la carpeta asfáltica.

¿Qué son los trenes y camiones de pavimentación?

Los trenes de pavimentación son conjuntos de maquinaria pesada que trabajan de forma coordinada para la construcción y rehabilitación de carreteras.

Incluyen perfiladoras o fresadoras, petrolizadoras, pavimentadoras y compactadores, además de camiones especializados que apoyan cada etapa del proceso.

Se incorporan trenes de pavimentación
Se incorporan trenes de pavimentación para reforzar el mantenimiento vial.

Los camiones de pavimentación cumplen funciones clave en la logística y calidad de las obras viales, entre ellas:

  • Transporte y aplicación de asfalto caliente mediante camiones cisterna o rociadores.
  • Traslado de materiales como grava, arena y escombros en camiones de volteo.
  • Limpieza de superficies con camiones barredores antes de colocar el asfalto.
  • Apoyo a las fresadoras para retirar pavimento dañado y transportar el material retirado.

Estos vehículos permiten asegurar una adecuada adherencia entre capas, prolongar la vida útil de las carreteras y mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios.

La red carretera en México: extensión y condiciones

México cuenta con una de las redes carreteras más extensas de América Latina.

En total, el país tiene alrededor de 184 mil 969 kilómetros de carreteras pavimentadas, que incluyen vías federales, estatales y municipales.

La infraestructura carretera conecta más
La infraestructura carretera conecta más de 180 mil kilómetros en el país.

Dentro de esta red, las carreteras federales pavimentadas suman poco más de 50 mil kilómetros, consideradas estratégicas para el comercio, la movilidad y la integración nacional.

El estado de estas vialidades presenta contrastes.

Las autopistas de cuota, operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) o concesionarios privados, suelen mantenerse en buenas condiciones, con señalización adecuada y servicios de auxilio vial.

En cambio, una parte significativa de la red federal libre de peaje presenta deterioro; estimaciones oficiales indican que alrededor del 34% se encuentra en malas condiciones, lo que ha motivado programas intensivos de rehabilitación.

Principales corredores carreteros del país

La red carretera mexicana se articula a través de corredores estratégicos que conectan regiones productivas y fronteras.

Los principales corredores carreteros conectan
Los principales corredores carreteros conectan regiones productivas y fronteras.

Entre los más importantes se encuentran:

México–Nogales, considerada la más extensa del país.

México–Nuevo Laredo, fundamental para el transporte de carga hacia Estados Unidos.

Querétaro–Ciudad Juárez, clave para la industria del norte.

Carretera Costera del Pacífico, que une Nayarit con Chiapas.

Transpeninsular de Baja California, esencial para el turismo.

México–Piedras Negras, uno de los ejes más relevantes del centro al norte del país.

Con la incorporación de nuevos trenes de pavimentación, el gobierno federal busca atender el rezago en mantenimiento, mejorar la calidad de las vialidades y fortalecer la infraestructura carretera como soporte del desarrollo económico y la movilidad en todo el territorio nacional.

