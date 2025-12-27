Cinco propósitos a considerar para mejorar tu salud en este Año Nuevo

Los mejores propósitos por una salud mejor en 2026. Foto: (Gemini IAi)

Con el inicio de un nuevo año, muchas personas reflexionan sobre su bienestar y se plantean mejorar su salud. Aunque bajar de peso y hacer ejercicio suelen encabezar la lista de propósitos, existen otros objetivos igual de importantes que contribuyen a una mejor calidad de vida.

1. Dormir mejor y respetar los horarios de descanso

El sueño es un pilar fundamental de la salud, ya que influye en la concentración, el estado de ánimo y el funcionamiento del organismo. Dormir lo suficiente ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar el rendimiento diario. Como propósito, se recomienda establecer horarios regulares para acostarse y despertar, reducir el uso de pantallas antes de dormir y crear un ambiente adecuado para el descanso.

Aunque hacer ejercicio es un gran propósito, existen otras metas ideales para mejorar la salud. Foto: (iStock)

2. Cuidar la salud mental y emocional

La salud mental es tan importante como la física. Aprender a identificar emociones, manejar el estrés y buscar espacios de calma contribuye al bienestar general. Este propósito puede incluir actividades como practicar técnicas de relajación, organizar mejor el tiempo, expresar sentimientos o buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Priorizar la salud emocional ayuda a enfrentar los retos cotidianos de manera más equilibrada.

3. Mantener una alimentación más consciente

Más allá de dietas restrictivas, la alimentación consciente implica prestar atención a lo que se come, cómo se come y por qué se come. Este propósito busca fomentar una relación saludable con los alimentos, respetando las señales de hambre y saciedad, así como priorizando alimentos variados y nutritivos. Comer con calma y sin distracciones puede mejorar la digestión y el disfrute de los alimentos.

4. Realizar chequeos médicos preventivos

Muchas personas acuden al médico solo cuando se sienten mal, pero los chequeos preventivos son clave para detectar a tiempo posibles problemas de salud. Programar revisiones médicas, dentales y visuales, así como mantener al día esquemas de vacunación, permite prevenir enfermedades y recibir orientación adecuada para el cuidado personal.

Lo ideal es proponerse metas reales, fáciles de cumplir. Foto: (iSto)ck

5. Reducir hábitos que afectan la salud

Otro propósito importante es identificar y disminuir prácticas que pueden impactar negativamente el bienestar, como el consumo excesivo de bebidas azucaradas, el uso prolongado de pantallas o la falta de pausas durante la jornada diaria. Pequeños cambios, como hidratarse mejor, limitar el tiempo frente a dispositivos electrónicos o tomar descansos activos, pueden tener efectos positivos a largo plazo.

Especialistas coinciden en que los propósitos de Año Nuevo deben ser realistas y adaptarse a las circunstancias de cada persona. La constancia y la paciencia son claves para lograr cambios duraderos. En lugar de buscar resultados inmediatos, enfocarse en el autocuidado diario permite construir una vida más saludable y equilibrada a lo largo del tiempo.