México

Alicia Villarreal pospone concierto en Guanajuato por causas de fuerza mayor tras las celebraciones de Navidad

La intérprete de música regional mexicana sorprendió al anunciar el aplazamiento de su show, generando incertidumbre entre seguidores

Alicia Villarreal pospone concierto tras un año lleno de retos personales. (Foto AP/Fernando Llano)

Alicia Villarreal informó que su concierto en Uriangato, Guanajuato, programado originalmente para el 27 de diciembre, fue pospuesto tras las celebraciones navideñas debido a “circunstancias de fuerza mayor”.

A través de redes sociales, la cantante de regional mexicano informó que la presentación fue suspendida sin que se hayan especificado los motivos detrás de la decisión, lo que ha generado incertidumbre y expectativa entre sus seguidores.

La cantante de regional mexicano volvió a acaparar la atención de los internautas con su video navideño. (IG, Alicia Villarreal)

El comunicado oficial

Por otra parte, “La güerita consentida” aclaró que la nueva fecha se dará a conocer en los próximos días. Mientras tanto, reiteró que la suspensión responde a causas ajenas a su voluntad.

“Debido a circunstancias de fuerza mayor, el show de Alicia Villarreal que se realizaría el día de hoy 27 de diciembre, en Uriangato, Guanajuato, será pospuesto. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión”, se lee en el comunicado oficial.

Hasta ahora, ni la intérprete ni su equipo han proporcionado explicaciones adicionales sobre el motivo del aplazamiento, lo que ha generado dudas entre el público.

Alicia Villarreal pospone su concierto en Uriangato, Guanajuato, por circunstancias de fuerza mayor y genera expectativa entre sus fans. (Captura de pantalla)

Incertidumbre ante la cancelación del concierto

La ausencia de información concreta ha provocado diversas reacciones entre sus fans y ha incrementado la expectativa en torno al evento, especialmente entre los aficionados a la música regional mexicana de la región.

Mientras tanto, los seguidores se mantienen atentos a cualquier actualización sobre la realización del espectáculo y la reprogramación del concierto.

El anunció llama la atención debido a que Alicia Villarreal vivió un año complicado en el que confirmó la finalización de su matrimonio con Cruz Martínez, proceso acompañado de denuncias públicas de violencia familiar y el reciente anuncio de su relación con el creador de contenido Cibad Hernández.

El anuncio de la suspensión del show de Alicia Villarreal no especifica motivos, lo que provoca incertidumbre en el público del regional mexicano. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Todas las polémicas que vivió Alicia Villarreal en 2025

  • Enero-febrero 2025: A mediados de febrero de 2025, Villarreal fue víctima de violencia por parte de su entonces esposo, Cruz Martínez. La agresión ocurrió tras una discusión y la cantante incluso realizó la “señal de auxilio” durante un concierto en Michoacán, lo que alertó a su público y medios de comunicación.
  • Marzo-abril 2025: La intérprete abrió su corazón públicamente, relatando las agresiones y las secuelas emocionales que enfrentó, como ansiedad y miedo constante por su vida y la de sus hijos.
  • Agosto 2025: El 6 de agosto de 2025, la artista anunció que su divorcio con el productor musical fue oficializado en Estados Unidos, tras un proceso iniciado desde 2023.
  • Agosto-septiembre 2025: Después del divorcio, hizo público el inicio de una relación sentimental con el influencer y conferencista Cibad Hernández, 11 años menor que ella. Compartieron públicamente un tatuaje en pareja.
  • Octubre-noviembre 2025: La cantante advirtió que emprendería acciones legales contra quienes la atacaran o difamaran y defendió su nombre y legado musical con apoyo legal profesional tanto en México como en Estados Unidos.
  • Diciembre 2025: A finales de año, Alicia Villarreal consolidó su nueva etapa, combinando estabilidad emocional con la preparación de presentaciones y una gira planeada para 2026.

