México

Alicia Villarreal comparte postal navideña junto a Cibad Hernández tras asegurar que estaría con su hija Melenie Carmona

Entre luces, música y un mensaje muy especial, la intérprete de regional mexicano agradeció el apoyo de sus fans y deseó abundantes bendiciones para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

Alicia Villarreal y Cibad Hernández
Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparten emotivo video navideño apelando a la reconciliación y la armonía familiar entre sus seguidores. Infobae México - Cuartoscuro

Alicia Villarreal y su actual pareja, Cibad Hernández, compartieron un video navideño en sus redes sociales en el que transmiten un mensaje de reconciliación y armonía familiar.

El breve clip surge tras un año caracterizado por importantes cambios personales y profesionales para la cantante de regional mexicano, quien actualmente enfrenta polémicas en torno a su hija Melenie Carmona.

La cantante de regional mexicano volvió a acaparar la atención de los internautas con su video navideño. (IG, Alicia Villarreal)

Video de Alicia Villarreal y Cibad Hernández con motivo navideño

Vestidos elegantemente frente a un árbol de Navidad adornado con luces y esferas. Villarreal y Hernández comparten palabras sobre la importancia de la música en la Navidad.

Al finalizar el clip, se escucha la canción “Feliz Navidad” de José Feliciano y la pareja brinda con champaña, una escena que fue interpretada como el cierre de un ciclo para darle la bienvenida a la renovación a pocos días de concluir el año.

“Es tiempo de reconciliación, es tiempo de armonía”, expresó Hernández; a lo que Villarreal agregó: “Que esta Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones”.

Villarreal y su pareja visten
Villarreal y su pareja visten elegantemente frente al árbol de Navidad mientras resaltan la importancia de la música en las fiestas decembrinas. (IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )

‘La Güerita Consentida’ expresa su agradecimiento hacia sus seguidores

En el mismo video, la intérprete de éxitos como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” agradeció el acompañamiento que ha recibido a lo largo de su trayectoria e insistió en sus deseos de salud, paz y armonía.

“Que esta Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, escribió para acompañar el clip.

En respuesta, varios usuarios elogiaron la atmósfera optimista de la pareja en las celebraciones de fin de año, aunque también hubo algunos comentarios que recordaron lo que vivió la cantante con Cruz Martínez.

En Navidad, Villarreal recuerda a
En Navidad, Villarreal recuerda a su difunto padre mientras su hija Melenie Carmona envía un mensaje de amor y gratitud a sus seguidores. (Instagram)

¿Alicia Villarreal pasó Navidad con su hija Melenie Carmona pese a video con Cibad Hernández?

En medio de cuestionamientos por el distanciamiento manifestado por Melenie Carmona, Alicia Villarreal declaró que la comunicación familiar persistía pese a las diferencias, incluso aseguró que pasarían juntas Navidad.

“Una mamá siente distancia de sus hijos cuando realmente no hay comunicación y no se hablan o no se ven por un período de tiempo y yo no me siento así con mi hija, sino no hubiéramos hablado hace unos días”, dijo la cantante en un encuentro con diferentes medios.

Sin embargo, en medio de las celebraciones decembrinas, la intérprete y su primogénita no se han dejado ver juntas. Por su parte, la hija de Arturo Carmona envió un mensaje para sus seguidores:

“Les deseo una Navidad llena de amor, luz y buenos deseos. Gracias por todo el cariño y apoyo que me regalan día a día. Tqm”, escribió sobre la fotografía de un árbol de navidad.

Aunque la famosa y su
Aunque la famosa y su hija no se mostraron juntas en redes, Alicia explicó que la comunicación entre ambas sigue fuerte. (Instagram)

Mientras tanto, Villarreal compartió una imagen de su papá, quien falleció en marzo a los 77 años: “Te extraño con toda mi alma, papá”.

